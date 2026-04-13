Mikel Arteta 'merasa dirinya akan dipecat' saat pakar bahasa tubuh menganalisis perilaku manajer Arsenal yang 'sangat marah'

Analisis tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa tekanan dalam perebutan gelar juara serta investasi finansial yang besar pada skuad telah membuat Arteta merasa sangat rentan. Stanton mencatat bahwa meningkatnya frekuensi kedipan mata sang manajer serta ekspresi-ekspresi penghinaan yang ditunjukkannya mengindikasikan kurangnya keyakinan akan kelangsungan kariernya di Emirates Stadium.

Menjelaskan sinyal-sinyal kecemasan terkait posisi manajer saat ini, Stanton menambahkan: “Kita bisa melihat bahwa dia menyadari kekalahan dari Bournemouth ini tidak akan menempatkan dirinya dalam posisi yang baik sebagai manajer. Kita melihat bibir yang terkatup, frekuensi kedipan mata yang meningkat hingga dua kali lipat, serta tanda-tanda stres dan kecemasan yang jelas terkait situasinya sendiri. Dia merasakan tekanan.

“Ada juga ekspresi penghinaan yang jelas. Dia merasa akan dipecat dengan laju ini mengingat posisi tim Arsenal yang berada dalam situasi sulit hanya beberapa minggu lalu, dana yang telah dihabiskan untuk pemain yang dia inginkan, dan tanda-tanda ini sangat jelas. Jelas ada pergeseran emosional besar yang terjadi dalam diri Arteta. Seolah-olah, secara mental, dia berjalan mondar-mandir, meluapkan semua kecemasan, frustrasi, dan amarahnya. Arteta menunjukkan semua tanda-tanda seseorang yang tidak yakin akan bertahan lama lagi.”