Mikel Arteta 'merasa dirinya akan dipecat' saat pakar bahasa tubuh menganalisis perilaku manajer Arsenal yang 'sangat marah'
Kekhawatiran terkait keamanan kerja
Perjalanan Arsenal di kompetisi domestik telah mencapai titik kritis setelah menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir mereka, termasuk kekalahan telak 2-1 di kandang sendiri dari Bournemouth. Penurunan performa ini menandai kemunduran yang signifikan bagi tim yang hanya mengalami tiga kekalahan dalam 49 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi musim ini. Analis perilaku Darren Stanton, yang juga dikenal sebagai ‘Human Lie Detector’, berpendapat bahwa perilaku Arteta pasca-pertandingan menunjukkan bahwa sang manajer merasa posisinya kini terancam, meskipun sebelumnya ia memegang keunggulan yang nyaman.
Arteta meninggalkan lapangan dengan perasaan kesal akibat kekalahan dari Bournemouth
Menurut Stanton, manajer Arsenal itu menunjukkan tanda-tanda fisiologis yang jelas dari stres dan amarah yang terpendam selama sesi wawancara media pasca kekalahan pada akhir pekan lalu. Analisis tersebut menyoroti isyarat non-verbal tertentu, seperti menahan bibir, yang menandakan adanya pergulatan batin yang signifikan untuk tetap bersikap profesional di tengah frustrasi yang semakin memuncak.
Saat menganalisis konferensi pers pelatih asal Spanyol itu untuk OLBG, Stanton menjelaskan: “Mikel Arteta memberikan wawancara yang fantastis dari sudut pandang seorang analis bahasa tubuh. Kami melihatnya menunjukkan ekspresi kemarahan yang nyata. Dia benar-benar marah kepada tim ini atas apa yang terjadi saat melawan Bournemouth, tetapi bukan hanya karena hasil ini saja. Dia sangat marah atas apa yang terjadi pada mereka dalam beberapa pertandingan terakhir, bahkan sebelum kekalahan terbaru ini. Namun, Arteta sebenarnya menahan diri. Kami dapat melihat penekanan bibir saat dia ingin mengatakan hal-hal yang dia tahu tidak boleh diucapkan, sehingga kami melihat upaya di sekitar bibirnya untuk mencegah dirinya mengucapkan apa pun.”
Tanda-tanda gangguan internal
Analisis tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa tekanan dalam perebutan gelar juara serta investasi finansial yang besar pada skuad telah membuat Arteta merasa sangat rentan. Stanton mencatat bahwa meningkatnya frekuensi kedipan mata sang manajer serta ekspresi-ekspresi penghinaan yang ditunjukkannya mengindikasikan kurangnya keyakinan akan kelangsungan kariernya di Emirates Stadium.
Menjelaskan sinyal-sinyal kecemasan terkait posisi manajer saat ini, Stanton menambahkan: “Kita bisa melihat bahwa dia menyadari kekalahan dari Bournemouth ini tidak akan menempatkan dirinya dalam posisi yang baik sebagai manajer. Kita melihat bibir yang terkatup, frekuensi kedipan mata yang meningkat hingga dua kali lipat, serta tanda-tanda stres dan kecemasan yang jelas terkait situasinya sendiri. Dia merasakan tekanan.
“Ada juga ekspresi penghinaan yang jelas. Dia merasa akan dipecat dengan laju ini mengingat posisi tim Arsenal yang berada dalam situasi sulit hanya beberapa minggu lalu, dana yang telah dihabiskan untuk pemain yang dia inginkan, dan tanda-tanda ini sangat jelas. Jelas ada pergeseran emosional besar yang terjadi dalam diri Arteta. Seolah-olah, secara mental, dia berjalan mondar-mandir, meluapkan semua kecemasan, frustrasi, dan amarahnya. Arteta menunjukkan semua tanda-tanda seseorang yang tidak yakin akan bertahan lama lagi.”
Pertarungan sengit menuju gelar juara
Arteta harus menghentikan tren negatif dengan hanya meraih satu kemenangan dari empat pertandingan terakhir untuk mempertahankan keunggulan enam poin Arsenal atas City, yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Setelah laga krusial di Etihad pada Minggu depan, The Gunners akan menghadapi Newcastle United pada akhir April sebelum menjalani jadwal padat di bulan Mei melawan Fulham, West Ham, Burnley, dan Crystal Palace. Kegagalan untuk kembali menemukan performa yang menghasilkan 21 kemenangan di liga dapat membuat kesabaran dewan direksi habis tak tersisa saat tekanan dari persaingan gelar yang sengit ini mencapai puncaknya.