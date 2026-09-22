Seiring kontrak sebelumnya terus mendekati akhir, spekulasi dari luar mengenai masa depannya dalam jangka panjang secara alami mulai meningkat. Namun, Arteta secara konsisten berupaya menenangkan kegelisahan basis suporter setia Arsenal dalam sejumlah penampilan media belakangan ini.

Menanggapi situasi kontrak yang masih berlangsung itu pekan lalu, sang manajer dengan yakin menegaskan bahwa para pendukung sama sekali tidak punya alasan untuk "khawatir" soal kemungkinan kepergian apa pun. Ia membuat keinginannya untuk tetap bertahan di London utara sangat jelas bagi semua pihak yang terlibat.

"Saya sangat bahagia dan saya merasa sangat bersyukur bisa bekerja dengan orang-orang yang bekerja bersama saya," jelas pria Spanyol itu.