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mikel arteta(C)Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta menyepakati kontrak jangka panjang baru dengan Arsenal untuk mengakhiri spekulasi soal masa depannya di Stadion Emirates

M. Arteta
Arsenal
Premier League

Mikel Arteta sepakat menandatangani kontrak baru yang lebih baik dengan Arsenal. Manajer asal Spanyol itu akan menerima kenaikan gaji signifikan untuk memperpanjang masa baktinya yang sukses di London utara setelah berbulan-bulan negosiasi positif di belakang layar.

  • Mengikat masa depannya bersama Arsenal

    Menurut BBC, Arteta telah menyetujui kontrak baru yang lebih baik untuk terus memimpin juara bertahan Premier League. Kesepakatan pelatih asal Spanyol itu saat ini semula dijadwalkan berakhir pada penghujung musim ini. Namun, pembicaraan yang produktif mengenai perpanjangan jangka panjang telah berlangsung di balik layar selama beberapa bulan.

    Menyusul laporan sebelumnya bahwa solusi sudah dekat, kesepakatan final kini telah berhasil dicapai. Arsenal sukses mengikat sosok yang menjadi dalang di balik kembalinya mereka yang luar biasa ke puncak sepak bola Inggris.

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    Mengesampingkan kebisingan dari luar dan spekulasi

    Seiring kontrak sebelumnya terus mendekati akhir, spekulasi dari luar mengenai masa depannya dalam jangka panjang secara alami mulai meningkat. Namun, Arteta secara konsisten berupaya menenangkan kegelisahan basis suporter setia Arsenal dalam sejumlah penampilan media belakangan ini.

    Menanggapi situasi kontrak yang masih berlangsung itu pekan lalu, sang manajer dengan yakin menegaskan bahwa para pendukung sama sekali tidak punya alasan untuk "khawatir" soal kemungkinan kepergian apa pun. Ia membuat keinginannya untuk tetap bertahan di London utara sangat jelas bagi semua pihak yang terlibat.

    "Saya sangat bahagia dan saya merasa sangat bersyukur bisa bekerja dengan orang-orang yang bekerja bersama saya," jelas pria Spanyol itu.

  • Meraup keuntungan finansial yang menggiurkan

    Meski konfirmasi resmi mengenai durasi pasti kontrak baru ini masih dinantikan, komitmennya sangat besar. Menurut laporan yang sama, perpanjangan ini akan membuat Arteta setidaknya memasuki tahun ke-10 di klub, menandai satu dekade penuh sejak penunjukan awalnya pada Desember 2019.

    Dampak transformatifnya terhadap skuad telah memberinya ganjaran finansial yang sangat menggiurkan. Kesepakatan baru ini mencakup kenaikan gaji signifikan yang membawanya ke level baru dalam kompensasi manajerial.

    Kontrak besar ini dengan mudah melampaui gaji pokok sebelumnya sebesar £10 juta per tahun. Selain itu, bos Arsenal itu berpeluang meraih tambahan £5 juta dalam berbagai bonus terkait performa, yang menegaskan besarnya kepercayaan dewan terhadap kepemimpinannya.

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    Membangun di atas fondasi yang sangat kuat

    Dengan masa depannya untuk jangka panjang kini resmi terselesaikan, Arteta sekarang bisa memusatkan seluruh energinya sepenuhnya ke lapangan. Gangguan yang tidak diinginkan dari negosiasi kontrak kini telah sepenuhnya disingkirkan dari lingkungan ruang ganti.

    Perhatian kini langsung kembali tertuju pada jadwal pertandingan mereka berikutnya. Setelah menuntaskan urusan internal yang paling penting, Arsenal akan berupaya melanjutkan pengejaran tanpa henti mereka untuk meraih trofi tambahan musim ini.

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