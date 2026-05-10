Mikel Arteta menjelaskan alasan mengapa ia menarik keluar Martin Zubimendi setelah memasukkannya sebagai pengganti Ben White yang cedera dalam kemenangan tipis atas West Ham

Drama itu dimulai pada menit ke-28 ketika White terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih akibat cedera lutut yang mengkhawatirkan. Dalam langkah yang mengejutkan banyak orang, Arteta memilih untuk memasukkan gelandang Zubimendi alih-alih bek tradisional, dan memindahkan Declan Rice ke posisi bek kanan. Namun, eksperimen tersebut hanya berlangsung kurang dari 40 menit, karena Zubimendi ditarik keluar pada menit ke-67 dan digantikan oleh Kai Havertz. Arsenal akhirnya menang 1-0 berkat gol di menit-menit akhir dari Leandro Trossard.

"Tidak pernah mudah melakukan hal itu kepada seorang pemain, terutama seseorang dengan kualitas seperti Martin," aku Arteta setelah pertandingan.

"Tapi pertandingan berjalan sedemikian rupa sehingga kami harus melakukan perubahan. Kami kehilangan momentum awal dan keseimbangan tidak tepat dengan Dec [Rice] keluar dari tengah. Sebagai manajer, Anda harus bersikap tegas dan melakukan apa yang dibutuhkan pertandingan untuk menang."