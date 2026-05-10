Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mikel Arteta menjelaskan alasan mengapa ia menarik keluar Martin Zubimendi setelah memasukkannya sebagai pengganti Ben White yang cedera dalam kemenangan tipis atas West Ham
Penggantian pemain cadangan yang kontroversial
Drama itu dimulai pada menit ke-28 ketika White terpaksa keluar lapangan dengan tertatih-tatih akibat cedera lutut yang mengkhawatirkan. Dalam langkah yang mengejutkan banyak orang, Arteta memilih untuk memasukkan gelandang Zubimendi alih-alih bek tradisional, dan memindahkan Declan Rice ke posisi bek kanan. Namun, eksperimen tersebut hanya berlangsung kurang dari 40 menit, karena Zubimendi ditarik keluar pada menit ke-67 dan digantikan oleh Kai Havertz. Arsenal akhirnya menang 1-0 berkat gol di menit-menit akhir dari Leandro Trossard.
"Tidak pernah mudah melakukan hal itu kepada seorang pemain, terutama seseorang dengan kualitas seperti Martin," aku Arteta setelah pertandingan.
"Tapi pertandingan berjalan sedemikian rupa sehingga kami harus melakukan perubahan. Kami kehilangan momentum awal dan keseimbangan tidak tepat dengan Dec [Rice] keluar dari tengah. Sebagai manajer, Anda harus bersikap tegas dan melakukan apa yang dibutuhkan pertandingan untuk menang."
- Getty Images Sport
Koreksi taktis Arteta yang tegas
Keputusan Arteta untuk memindahkan Rice ke barisan pertahanan menuai kritik tajam dari para pakar, termasuk Gary Neville, yang mengaku "terkejut" dengan keputusan tersebut. Menyadari bahwa lini tengah telah kehilangan "mesin"nya, Arteta memanfaatkan babak kedua untuk memperbaiki formasi, dan akhirnya memasukkan Cristhian Mosquera agar Rice dapat kembali ke posisi aslinya.
"Saya mengatakan kepada para pemain saat jeda, kita akan benar-benar berusaha keras, jadi bersiaplah karena jika tidak berhasil, kita akan mengubahnya," jelas Arteta. Dia mencatat bahwa meskipun Zubimendi memiliki "dampak luar biasa" di fase-fase tertentu, kebutuhan akan kehadiran yang lebih menyerang di sepertiga akhir lapangan membuat Havertz dimasukkan.
Dia menambahkan: "Para penuntas peluang membuat perbedaan hari ini, dan terkadang Anda harus mengorbankan seorang pemain untuk mendapatkan profil yang tepat di lapangan."
Kekhawatiran soal cedera para pemain Arsenal
Selain masalah taktis yang memusingkan, Arteta menegaskan bahwa pergantian Calafiori juga terpaksa dilakukan.
Bek asal Italia itu digantikan oleh Mosquera pada babak pertama, sehingga Arsenal harus bermain dengan barisan pertahanan darurat selama sebagian besar babak kedua di London Stadium.
"Richy [Calafiori] merasakan sesuatu dan kami tidak bisa mengambil risiko," ungkap Arteta. Dengan cedera lutut Ben White yang digambarkan sebagai "tidak terlihat baik", manajer Arsenal ini menghadapi potensi krisis pemilihan pemain bertahan di saat yang paling tidak tepat.
"Kami kekurangan pemain di posisi-posisi itu sekarang, tetapi sikap dan keberanian para pemain yang masuk sebagai pengganti—terutama Mosquera dan [Myles] Lewis-Skelly—sangat luar biasa di bawah tekanan besar," katanya.
- AFP
Langkah penting menuju gelar juara
Gol penentu kemenangan Trossard pada menit ke-83 memastikan sorotan media tetap tertuju pada keunggulan lima poin Arsenal di puncak klasemen. Arteta memuji ketangguhan timnya, serta keputusan "berani" VAR yang menganulir gol penyama kedudukan West Ham di menit-menit akhir karena pelanggaran terhadap kiper David Raya.
"Inilah kisah musim ini," tutup Arteta. "Ada cedera, Anda harus mengambil keputusan yang mungkin tidak dipahami orang, tapi kami berhasil meraih tiga poin. Kami berjuang sekuat tenaga dan hari ini kami membuktikan bisa bertahan di tengah kekacauan. Kini kami pulih dan bersiap untuk final besar lainnya akhir pekan depan."