Mikel Arteta mengungkapkan apa yang ia sampaikan kepada Max Dowman sebelum penampilan pemain muda Arsenal itu yang mengubah jalannya pertandingan dalam kemenangan atas Everton

Dalam pertandingan yang sepertinya akan berakhir imbang dan mengecewakan, Arteta mengandalkan pemain muda untuk mencari jalan keluar. Manajer Arsenal itu mengungkapkan bahwa ia tidak membebani Dowman dengan skema taktik yang rumit atau tugas-tugas pertahanan. Sebaliknya, ia menyampaikan pesan yang singkat dan penuh keyakinan untuk menginspirasi sang pemain muda agar mencetak sejarah di Emirates Stadium. Kemenangan itu dipastikan dengan cara yang spektakuler ketika Dowman menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier pada usia 16 tahun dan 73 hari.

Ketika ditanya apa yang ia katakan kepada pemain muda berbakat itu di pinggir lapangan, Arteta menjawab: "Pergilah dan lakukan yang terbaik serta menangkan pertandingan ini untuk kami... Saya mengatakan bahwa inilah momen-momen di musim ini ketika sesuatu yang istimewa harus terjadi, dan ia tahu bahwa ia memiliki kemampuan itu, sehingga saya harus memberinya kesempatan, dan ia akan membuktikannya."