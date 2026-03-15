Mikel Arteta mengungkapkan apa yang ia sampaikan kepada Max Dowman sebelum penampilan pemain muda Arsenal itu yang mengubah jalannya pertandingan dalam kemenangan atas Everton
Sepuluh kata yang akan mengubah segalanya
Dalam pertandingan yang sepertinya akan berakhir imbang dan mengecewakan, Arteta mengandalkan pemain muda untuk mencari jalan keluar. Manajer Arsenal itu mengungkapkan bahwa ia tidak membebani Dowman dengan skema taktik yang rumit atau tugas-tugas pertahanan. Sebaliknya, ia menyampaikan pesan yang singkat dan penuh keyakinan untuk menginspirasi sang pemain muda agar mencetak sejarah di Emirates Stadium. Kemenangan itu dipastikan dengan cara yang spektakuler ketika Dowman menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier pada usia 16 tahun dan 73 hari.
Ketika ditanya apa yang ia katakan kepada pemain muda berbakat itu di pinggir lapangan, Arteta menjawab: "Pergilah dan lakukan yang terbaik serta menangkan pertandingan ini untuk kami... Saya mengatakan bahwa inilah momen-momen di musim ini ketika sesuatu yang istimewa harus terjadi, dan ia tahu bahwa ia memiliki kemampuan itu, sehingga saya harus memberinya kesempatan, dan ia akan membuktikannya."
"Intuisi" Arteta membuahkan hasil
Menanggapi pergantian pemain yang berani itu, Arteta berkata: "Mungkin di dalam hati saya sudah punya firasat. Kemarin dia berlatih selama beberapa hari terakhir dan saya merasa ini adalah saat yang tepat baginya. Mungkin karena dia sepertinya tidak terpengaruh oleh situasi, momen, konteks, atau lawan. Dia bermain dengan sangat alami. Dia mengambil keputusan untuk menciptakan peluang dan apa yang dia tunjukkan sungguh luar biasa."
Gyokeres memuji rekan setimnya yang 'luar biasa'
Dampak yang ditimbulkan Dowman tidak luput dari perhatian rekan-rekan setimnya, terutama Gyokeres, yang diuntungkan oleh peran pemain muda itu dalam gol pembuka. Pemain internasional Swedia yang sedang dalam performa tajam itu langsung memuji kontribusi bintang akademi tersebut setelah aksi solo bersejarah yang memastikan tiga poin.
"Dia tidak terlihat seperti berusia 16 tahun saat bermain, tapi dia luar biasa dan melihatnya mencetak gol seperti itu. Semua pemain terlihat merayakannya bersamanya. Dia luar biasa, dan saya sangat senang untuknya," kata Gyokeres kepada BBC MOTD.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Arsenal?
Kemenangan ini memberikan dorongan besar bagi ambisi Arsenal untuk merebut gelar Liga Premier, terutama setelah Manchester City kehilangan poin penting akibat terpaksa bermain imbang 1-1 melawan West Ham yang terancam degradasi. Dengan penampilan gemilang Dowman yang menambah dimensi seru dalam skuad, pasukan Arteta tak punya banyak waktu untuk merayakan karena mereka harus segera mengalihkan perhatian ke ajang Eropa. Selanjutnya, The Gunners akan menjamu Bayer Leverkusen dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions, berupaya menyelesaikan tugas di Emirates Stadium setelah ditahan imbang 1-1 dalam laga yang sengit di Jerman.
