Berbicara kepada The Athletic, Arteta menjelaskan alasan di balik aksi itu dan bagaimana ia menantang skuad barunya untuk membereskan kekacauan tersebut.

"Saya menghancurkan kantor dan meletakkan semuanya di lantai, komputer, laptop, kabel. Lalu memanggil semua orang masuk," katanya. "Saya berkata, 'Dengarkan, ini yang saya dengar. Saya tidak tahu apakah ini benar. Tetapi dari banyak orang yang berbeda, kesannya adalah seperti inilah perasaan mereka tentang bekerja di organisasi ini. Saya di sini untuk membantu kalian menikmati profesi dan hidup kalian serta gairah yang sama-sama kita miliki. Jika kalian ingin saya membantu kalian melakukan itu, kalian punya dua menit untuk membereskan ini dan setidaknya siap untuk bekerja bersama'. Lalu saya pergi."

Sang manajer mengakui ada risiko besar dalam aksinya yang teatrikal itu, karena tahu hal tersebut bisa langsung menjadi bumerang. Ia melanjutkan: "Itu bisa saja menjadi akhir karier saya sebagai manajer, karena jika kondisinya tetap seperti itu, saya tidak punya pekerjaan lagi!

"Saya kembali dua menit kemudian dan semuanya rapi. Semua orang diam dan mata mereka terbuka, dan mereka siap mendengarkan. Saya berkata, 'Ini baru permulaan. Ini adalah sesuatu yang harus kita jalani setiap hari. Apa pun yang ingin kita capai, kita harus melakukannya bersama. Saya tidak bisa melakukannya sendirian. Masalah yang kita miliki jauh lebih dalam daripada itu, tetapi peluangnya tak terbatas'."



