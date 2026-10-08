Getty Images Sport
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Mikel Arteta mengungkap pertaruhan 'penghancuran kantor' yang nyaris MENGAKHIRI kariernya di Arsenal pada hari pertama
Mengatur suasana
Arteta mengambil alih Arsenal pada Desember 2019 setelah Unai Emery dipecat dan Freddie Ljungberg menjalani masa tugas sebagai pelatih interim. Meski ia memiliki ikatan kuat dengan klub London utara itu sejak masa bermainnya antara 2011 dan 2016, ini menjadi pengalaman pertamanya di level pelatih senior setelah menimba ilmu di bawah Pep Guardiola di Manchester City.
Bertekad memberi dampak instan pada skuad yang sedang terpuruk, pria Spanyol itu memilih pendekatan yang tidak biasa. Ia mengumpulkan para pemain di ruangan terbesar di pusat latihan klub, tetapi baru setelah dengan sengaja mengacak-acak ruangan tersebut dengan melempar komputer, laptop, dan kabel ke lantai.
- AFP
Ultimatum Arteta
Berbicara kepada The Athletic, Arteta menjelaskan alasan di balik aksi itu dan bagaimana ia menantang skuad barunya untuk membereskan kekacauan tersebut.
"Saya menghancurkan kantor dan meletakkan semuanya di lantai, komputer, laptop, kabel. Lalu memanggil semua orang masuk," katanya. "Saya berkata, 'Dengarkan, ini yang saya dengar. Saya tidak tahu apakah ini benar. Tetapi dari banyak orang yang berbeda, kesannya adalah seperti inilah perasaan mereka tentang bekerja di organisasi ini. Saya di sini untuk membantu kalian menikmati profesi dan hidup kalian serta gairah yang sama-sama kita miliki. Jika kalian ingin saya membantu kalian melakukan itu, kalian punya dua menit untuk membereskan ini dan setidaknya siap untuk bekerja bersama'. Lalu saya pergi."
Sang manajer mengakui ada risiko besar dalam aksinya yang teatrikal itu, karena tahu hal tersebut bisa langsung menjadi bumerang. Ia melanjutkan: "Itu bisa saja menjadi akhir karier saya sebagai manajer, karena jika kondisinya tetap seperti itu, saya tidak punya pekerjaan lagi!
"Saya kembali dua menit kemudian dan semuanya rapi. Semua orang diam dan mata mereka terbuka, dan mereka siap mendengarkan. Saya berkata, 'Ini baru permulaan. Ini adalah sesuatu yang harus kita jalani setiap hari. Apa pun yang ingin kita capai, kita harus melakukannya bersama. Saya tidak bisa melakukannya sendirian. Masalah yang kita miliki jauh lebih dalam daripada itu, tetapi peluangnya tak terbatas'."
Membangun sebuah dinasti
Meski kejutan awal pada sistem itu tidak langsung menghasilkan kesuksesan dalam semalam, hal tersebut meletakkan fondasi bagi kebangkitan yang spektakuler. Melompat ke 2026, Arsenal adalah juara bertahan Premier League, setelah juga nyaris meraih kejayaan Liga Champions di final musim lalu.
Skuad dari hari pertama yang kacau itu kini hampir sepenuhnya dirombak, dengan Bukayo Saka menonjol sebagai satu-satunya pemain yang tersisa dan berkembang menjadi pilar tim. Setelah kesuksesannya di kompetisi domestik, Arteta kini telah mengukuhkan warisannya dengan menandatangani kontrak baru yang mengikatnya dengan klub hingga 2030.
"Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk mengikat masa depan saya dengan klub ini dan terus bekerja dengan orang-orang luar biasa yang menginginkan yang terbaik untuk Arsenal," kata Arteta. "Klub ini unik, karakternya dan cara klub ini membuat Anda merasakannya, dan saya memiliki rasa kehormatan yang besar karena perjalanan kami bersama akan terus berlanjut. Kami sudah membangun ikatan yang istimewa dan menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup, dan yang sangat menggembirakan adalah ini baru permulaan dari apa yang bisa kami capai bersama."
- Getty Images Sport
Menatap ke depan
Dengan masa depannya dalam jangka panjang sudah aman, Arteta kini akan fokus membangun era dominasi berkelanjutan di London utara. Setelah akhirnya menaklukkan Premier League, tujuan utamanya akan bergeser ke upaya meraih gelar Liga Champions yang selama ini sulit digapai.
Dipimpin oleh Saka dan skuad yang dibangun ulang dengan sangat cermat, Arsenal kini harus menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan gelar domestik mereka sambil memburu supremasi Eropa.
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