Mikel Arteta mengatakan Max Dowman mampu melakukannya saat menghadapi 'yang terbaik di dunia', saat manajer Arsenal itu menanggapi gol bersejarah di Liga Premier melawan Everton
Momen yang menghebohkan di Emirates
Setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah itu, Arteta tampak terharu oleh suasana dan arti penting dari hasil tersebut. Merenungkan drama di menit-menit akhir yang membuat Arsenal akhirnya mampu menembus pertahanan Everton yang kokoh, pelatih asal Spanyol itu menggambarkan sore itu sebagai "luar biasa" dan "salah satu momen terbaik" yang pernah ia alami di pinggir lapangan. Meskipun melepaskan 13 tembakan di babak pertama, Arteta tetap yakin bahwa timnya akan menemukan jalan untuk mencetak gol, mengingat semangat luar biasa yang ditunjukkan tim selama beberapa bulan terakhir. Gol penentu itu akhirnya tercipta pada menit ke-89 ketika umpan silang Max Dowman memaksa Jordan Pickford melakukan kesalahan, sehingga memungkinkan Gyokeres mencetak gol ke gawang yang kosong. Beberapa saat kemudian, pemain berusia 16 tahun itu mengukir namanya dalam sejarah dengan menghalau tendangan sudut di menit-menit akhir dan melakukan solo run menakjubkan sejauh 75 yard untuk mencetak gol ke gawang yang kosong.
Keputusan untuk mempercayai seorang remaja
Titik balik pertandingan ini adalah masuknya Dowman saat waktu tersisa 15 menit. Arteta menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh ketenangan luar biasa dan performa sang pemain muda dalam sesi latihan, dengan menyatakan: "Saya rasa keputusan yang Anda ambil harus ditindaklanjuti. Anda harus melihatnya berlatih setiap hari; ia melakukannya melawan para bek yang menurut saya adalah yang terbaik di dunia."
Manajer tersebut mencatat: "Itu adalah momen baginya, mungkin karena dia tampaknya tidak terpengaruh oleh situasi, lawan, atau pertandingan," menyoroti bagaimana pemain berusia 16 tahun itu tampil gemilang bahkan saat menghadapi para bek inti terbaik Arsenal.
Petunjuk singkat untuk para pemain pengganti
Saat ketegangan mencapai puncaknya, pesan Arteta kepada para pemain cadangannya sangatlah lugas. Ia mendesak para pemain cadangannya, termasuk Dowman dan Viktor Gyokeres, untuk "pergi dan tunjukkan kemampuanmu serta menangkan pertandingan ini untuk kami." Manajer tersebut menekankan bahwa ketika tim sedang mencari jalan keluar, ia mengandalkan para pemainnya untuk memberikan "sesuatu yang istimewa."
Tetap rendah hati di tengah hiruk-pikuk
Meskipun ada euforia seputar pencapaian Dowman sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah liga pada usia 16 tahun dan 73 hari, Arteta segera meredam ekspektasi tersebut. Ketika ditanya apakah bintang akademi itu bisa segera diturunkan sebagai starter, sang manajer menjawab: "Tenang! Mari kita kembali ke kenyataan dan nikmati hari ini." Sebaliknya, ia lebih fokus pada semangat kebersamaan tim, memuji "keinginan untuk menang" mereka saat terus berkompetisi di setiap turnamen seolah-olah itu adalah pertandingan terakhir mereka.
