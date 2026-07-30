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Mikel Arteta mengatakan ini adalah 'awal dan standar' bagi Arsenal saat sang pelatih berupaya membangun dari kesuksesan gelar Liga Primer
Arteta menetapkan tolok ukur baru yang ambisius
Arteta menantang skuadnya untuk mengangkat klub ke "dimensi yang berbeda" setelah mengamankan gelar Premier League pertama mereka dalam 22 tahun. Alih-alih menganggap pencapaian bersejarah itu sebagai tujuan akhir, pelatih asal Spanyol itu melihatnya sebagai tolok ukur dasar untuk masa depan. Berbicara di situs resmi klub, Arteta menegaskan bahwa kesuksesan di masa lalu tidak akan melahirkan rasa cepat puas di London Utara. Ia bersikeras bahwa menjuarai kasta tertinggi harus menjadi awal dari era dominasi yang berkelanjutan.
- Getty Images Sport
Kesuksesan menjadi standar baru
Arteta melempar tantangan kepada skuadnya, menuntut agar setiap pemain menerima tekanan sebagai juara bertahan. Ia mendesak timnya untuk menjaga disiplin harian yang dibutuhkan agar tetap berada di puncak sepakbola Inggris.
"Ini harus menjadi awal dan ini harus menjadi standar." tegas Arteta. "Keunggulan harus menjadi standar kami dan ini harus mendorong kami untuk menyongsong masa depan. Cara kami bersikap setiap hari harus dengan tekad dan ambisi yang semakin besar karena kami telah menunjukkan bahwa kami memilikinya."
Membidik sebuah 'dimensi berbeda'
Arsenal mengakhiri penantian menyakitkan selama lebih dari dua dekade musim lalu dengan mengangkat trofi Premier League, membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi. Kini, Arteta ingin timnya menegaskan status mereka di jajaran klub elite Eropa dari tahun ke tahun.
"Sekarang kami harus menunjukkan bahwa kami memang layak berada di level ini dan kami ingin berkembang serta membawa klub sepakbola ini ke dimensi yang berbeda," tambahnya. "Ambisi saya adalah setiap hari kami memenuhi standar dan tuntutan agar pada hari berikutnya bisa menjadi lebih baik. Itulah hal yang harus kami kendalikan. Dan mempertahankan ambisi itu, disiplin itu, komitmen itu, dan energi positif itu selama 11 bulan. Itu adalah tanggung jawab yang kami semua miliki. Jika kami semua mencapainya, kami akan berada dalam posisi yang sangat kuat pada bulan Mei."
- Getty Images
Menatap kampanye baru
Saat Arsenal bersiap mempertahankan gelar Liga Primer mereka, fokus Arteta kini beralih untuk menerjemahkan mentalitas elite ini ke atas lapangan. Bos Arsenal itu akan mengharapkan para pemainnya menunjukkan ambisi mereka yang meningkat sejak hari pertama musim baru.
Dengan paceklik gelar selama 22 tahun akhirnya berakhir, ekspektasi di London Utara telah berubah secara dramatis. Arteta dan timnya kini menghadapi ujian utama untuk tetap berada di puncak dan membuktikan bahwa keunggulan memang telah menjadi rutinitas baru mereka.
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