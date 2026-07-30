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Mikel ArtetaGetty Images
Yosua Arya

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Mikel Arteta mengatakan ini adalah 'awal dan standar' bagi Arsenal saat sang pelatih berupaya membangun dari kesuksesan gelar Liga Primer

M. Arteta
Arsenal
Premier League

Mikel Arteta menyerukan para pemain Arsenal untuk mendorong klub ke "dimensi yang berbeda" setelah keberhasilan mereka menjuarai Premier League. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa mengakhiri penantian 22 tahun untuk trofi tersebut hanyalah titik dasar untuk kesuksesan di masa depan.

  • Arteta menetapkan tolok ukur baru yang ambisius

    Arteta menantang skuadnya untuk mengangkat klub ke "dimensi yang berbeda" setelah mengamankan gelar Premier League pertama mereka dalam 22 tahun. Alih-alih menganggap pencapaian bersejarah itu sebagai tujuan akhir, pelatih asal Spanyol itu melihatnya sebagai tolok ukur dasar untuk masa depan. Berbicara di situs resmi klub, Arteta menegaskan bahwa kesuksesan di masa lalu tidak akan melahirkan rasa cepat puas di London Utara. Ia bersikeras bahwa menjuarai kasta tertinggi harus menjadi awal dari era dominasi yang berkelanjutan.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kesuksesan menjadi standar baru

    Arteta melempar tantangan kepada skuadnya, menuntut agar setiap pemain menerima tekanan sebagai juara bertahan. Ia mendesak timnya untuk menjaga disiplin harian yang dibutuhkan agar tetap berada di puncak sepakbola Inggris.

    "Ini harus menjadi awal dan ini harus menjadi standar." tegas Arteta. "Keunggulan harus menjadi standar kami dan ini harus mendorong kami untuk menyongsong masa depan. Cara kami bersikap setiap hari harus dengan tekad dan ambisi yang semakin besar karena kami telah menunjukkan bahwa kami memilikinya."

  • Membidik sebuah 'dimensi berbeda'

    Arsenal mengakhiri penantian menyakitkan selama lebih dari dua dekade musim lalu dengan mengangkat trofi Premier League, membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi. Kini, Arteta ingin timnya menegaskan status mereka di jajaran klub elite Eropa dari tahun ke tahun.

    "Sekarang kami harus menunjukkan bahwa kami memang layak berada di level ini dan kami ingin berkembang serta membawa klub sepakbola ini ke dimensi yang berbeda," tambahnya. "Ambisi saya adalah setiap hari kami memenuhi standar dan tuntutan agar pada hari berikutnya bisa menjadi lebih baik. Itulah hal yang harus kami kendalikan. Dan mempertahankan ambisi itu, disiplin itu, komitmen itu, dan energi positif itu selama 11 bulan. Itu adalah tanggung jawab yang kami semua miliki. Jika kami semua mencapainya, kami akan berada dalam posisi yang sangat kuat pada bulan Mei."

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    Menatap kampanye baru

    Saat Arsenal bersiap mempertahankan gelar Liga Primer mereka, fokus Arteta kini beralih untuk menerjemahkan mentalitas elite ini ke atas lapangan. Bos Arsenal itu akan mengharapkan para pemainnya menunjukkan ambisi mereka yang meningkat sejak hari pertama musim baru.

    Dengan paceklik gelar selama 22 tahun akhirnya berakhir, ekspektasi di London Utara telah berubah secara dramatis. Arteta dan timnya kini menghadapi ujian utama untuk tetap berada di puncak dan membuktikan bahwa keunggulan memang telah menjadi rutinitas baru mereka.

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