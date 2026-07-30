Arsenal mengakhiri penantian menyakitkan selama lebih dari dua dekade musim lalu dengan mengangkat trofi Premier League, membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi. Kini, Arteta ingin timnya menegaskan status mereka di jajaran klub elite Eropa dari tahun ke tahun.

"Sekarang kami harus menunjukkan bahwa kami memang layak berada di level ini dan kami ingin berkembang serta membawa klub sepakbola ini ke dimensi yang berbeda," tambahnya. "Ambisi saya adalah setiap hari kami memenuhi standar dan tuntutan agar pada hari berikutnya bisa menjadi lebih baik. Itulah hal yang harus kami kendalikan. Dan mempertahankan ambisi itu, disiplin itu, komitmen itu, dan energi positif itu selama 11 bulan. Itu adalah tanggung jawab yang kami semua miliki. Jika kami semua mencapainya, kami akan berada dalam posisi yang sangat kuat pada bulan Mei."