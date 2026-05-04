Saat berbicara kepada media menjelang laga krusial di Emirates Stadium, Arteta menyampaikan kabar yang dinantikan oleh setiap penggemar Arsenal terkait Odegaard dan Havertz, yang keduanya absen dalam laga pekan lalu. Pasca hasil imbang 1-1 yang menegangkan pada leg pertama di Spanyol, kembalinya dua penyerang andalannya ini memberikan dorongan psikologis dan taktis yang signifikan bagi tim asal London Utara tersebut.

“Mereka siap bermain, keduanya masuk dalam skuad,” kata Arteta saat ditanya mengenai perkembangan cedera mereka. Menjelaskan pentingnya kembalinya mereka, pelatih asal Spanyol itu menambahkan: “Hebat, karena kami membutuhkan opsi, kami membutuhkan kemampuan untuk memainkan berbagai skema besok, baik sejak awal maupun setelahnya. Jadi, ini benar-benar kabar baik bagi kami bahwa keduanya kembali.”