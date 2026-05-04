Mikel Arteta mengatakan bahwa kembalinya dua pemain yang cedera memungkinkan Arsenal untuk memainkan 'strategi berbeda' saat menghadapi Atlético Madrid, sementara sang pelatih 'tak sabar' menanti laga di Liga Champions
Duo andalan kembali bergabung
Saat berbicara kepada media menjelang laga krusial di Emirates Stadium, Arteta menyampaikan kabar yang dinantikan oleh setiap penggemar Arsenal terkait Odegaard dan Havertz, yang keduanya absen dalam laga pekan lalu. Pasca hasil imbang 1-1 yang menegangkan pada leg pertama di Spanyol, kembalinya dua penyerang andalannya ini memberikan dorongan psikologis dan taktis yang signifikan bagi tim asal London Utara tersebut.
“Mereka siap bermain, keduanya masuk dalam skuad,” kata Arteta saat ditanya mengenai perkembangan cedera mereka. Menjelaskan pentingnya kembalinya mereka, pelatih asal Spanyol itu menambahkan: “Hebat, karena kami membutuhkan opsi, kami membutuhkan kemampuan untuk memainkan berbagai skema besok, baik sejak awal maupun setelahnya. Jadi, ini benar-benar kabar baik bagi kami bahwa keduanya kembali.”
Rasa penasaran menjelang final
The Gunners kini berada di ambang final Liga Champions pertama mereka sejak 2006, dan suasana di sekitar London Colney dipenuhi dengan konsentrasi yang tinggi. Arteta dengan cepat menyadari pentingnya momen ini, sambil mencatat bahwa klub telah bekerja tanpa lelah selama dua puluh tahun untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa.
“Saya tidak sabar. Maksud saya, saya merasakan energi di dalam dan di antara tim, para pendukung kami, jadi inilah momen-momen yang ingin kami jalani bersama,” kata Arteta. “Kami telah bekerja keras sebagai klub, sebagai tim, selama 20 tahun untuk kembali berada di posisi ini, dan kami sangat ingin memenangkan pertandingan besok dan melaju ke final,”
Fleksibilitas taktis dan kedalaman skuad
Dengan Bukayo Saka yang juga dalam “kondisi prima,” Arteta yakin skuadnya sedang berada di puncak performa pada waktu yang tepat. Manajer tersebut menyoroti pentingnya memiliki pemain dengan profil yang beragam, khususnya persaingan di posisi bek kiri antara Riccardo Calafiori dan Piero Hincapie.
Arteta menjelaskan: “[Calafiori dan Hincapie] sangat berbeda. Kami jarang memiliki keduanya tersedia pada saat yang sama dalam jangka waktu yang lama, sehingga kami lebih terbatas dalam hal lawan dan koneksi yang akan kami bangun sepanjang pertandingan atau dengan rekan setim yang bisa dipilih dari sana. Sekarang keduanya tersedia dan itu adalah opsi yang bagus karena mereka, seperti yang Anda katakan, sangat berbeda.”
Sebuah pesan untuk para penggemar setia Emirates
Manajer Arsenal itu mengandalkan atmosfer kandang yang meriah untuk mengantarkan para pemainnya meraih kemenangan melawan tim Atletico asuhan Diego Simeone yang disiplin. Setelah musim yang melelahkan yang mencakup 58 pertandingan, Arteta menegaskan bahwa timnya siap untuk “memanfaatkan” peluang yang ada di hadapan mereka, didorong oleh keberhasilan domestik baru-baru ini melawan Fulham.
“Saya rasa tidak perlu ada pesan khusus. Yang dipertaruhkan di sini sudah cukup menjelaskan semuanya,” tutup Arteta. “Saya pikir ini adalah kesempatan, momen, dan pertandingan itu sendiri. Mari kita jalani ini bersama dan wujudkanlah. Raih dan ambil kesempatan itu. Ketika Anda berada di hadapan kesempatan seperti ini, itu berarti Anda siap untuk memberikan yang terbaik, dan tim akan berjuang sejak menit pertama untuk meraihnya.”