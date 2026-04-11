Mikel Arteta mengatakan bahwa dia 'sangat beruntung' masih menjadi manajer Arsenal dan seharusnya bisa tampil lebih baik setelah menghabiskan 'banyak uang'

Mantan striker itu juga menyoroti investasi besar-besaran Arsenal di bursa transfer, dengan menyatakan bahwa penguatan skuad klub seharusnya sudah menghasilkan dominasi yang lebih jelas. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Hasselbaink mengatakan bahwa masa jabatan Arteta terbilang sangat stabil untuk seorang manajer di klub sekelas Arsenal.

"Arsenal berada dalam posisi yang bagus saat ini, tapi jangan lupakan sudah berapa lama dia berada di sana," katanya. "Dia telah memenangkan satu trofi Piala FA. Bagi klub seperti Arsenal, apakah itu cukup? Ya, mereka memang berada dalam posisi yang sangat bagus, tetapi mari kita lihat berapa banyak yang telah dia belanjakan dalam dua tahun terakhir - uang yang sangat banyak. Dia memiliki dua skuad yang bagus, bangku cadangannya sangat kuat. Bukankah seharusnya mereka lebih unggul?"