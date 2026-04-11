Mikel Arteta mengatakan bahwa dia 'sangat beruntung' masih menjadi manajer Arsenal dan seharusnya bisa tampil lebih baik setelah menghabiskan 'banyak uang'
Hasselbaink mempertanyakan rekor Arteta
Hasselbaink meragukan prestasi Arteta di Arsenal meskipun klub tersebut berada dalam posisi yang kuat dalam perebutan gelar Liga Premier. Mantan pemain internasional Belanda itu berpendapat bahwa jumlah trofi yang diraih pelatih asal Spanyol itu tidak sebanding dengan waktu dan dukungan finansial yang telah diterimanya. Arteta telah memimpin sejak 2019 dan membawa Arsenal kembali ke Liga Champions sambil membangun skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi. Namun, Hasselbaink percaya bahwa hanya memenangkan Piala FA selama periode tersebut menimbulkan pertanyaan yang wajar mengenai apakah seharusnya kesuksesan yang lebih besar sudah tercapai.
Pakar mempertanyakan hasil tersebut meskipun posisinya kuat
Mantan striker itu juga menyoroti investasi besar-besaran Arsenal di bursa transfer, dengan menyatakan bahwa penguatan skuad klub seharusnya sudah menghasilkan dominasi yang lebih jelas. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Hasselbaink mengatakan bahwa masa jabatan Arteta terbilang sangat stabil untuk seorang manajer di klub sekelas Arsenal.
"Arsenal berada dalam posisi yang bagus saat ini, tapi jangan lupakan sudah berapa lama dia berada di sana," katanya. "Dia telah memenangkan satu trofi Piala FA. Bagi klub seperti Arsenal, apakah itu cukup? Ya, mereka memang berada dalam posisi yang sangat bagus, tetapi mari kita lihat berapa banyak yang telah dia belanjakan dalam dua tahun terakhir - uang yang sangat banyak. Dia memiliki dua skuad yang bagus, bangku cadangannya sangat kuat. Bukankah seharusnya mereka lebih unggul?"
Perdebatan mengenai gaya dan dukungan jangka panjang
Meskipun Arsenal telah membangun reputasi musim ini berkat pertahanan yang kokoh dan efisiensi dalam situasi bola mati, Hasselbaink mengakui bahwa ia lebih suka melihat gaya permainan yang lebih ekspresif dari tim asal London Utara itu.
"Lihat saja permainan sepak bolanya - mereka pragmatis," tambahnya. "Mereka solid dan tidak banyak memberikan peluang. Ya, begitulah biasanya cara memenangkan liga. Apakah saya ingin melihat lebih banyak gaya Arsenal? Ya. Dengan sedikit lebih banyak gaya. Tapi itu hanya pendapat saya, sebagai pecinta sepak bola. Anda tidak bisa selalu memenangkan liga dengan cara seperti itu. Saya pikir dia sangat beruntung bisa bertahan selama ini di klub sekelas itu. Mereka pasti percaya padanya. Hal seperti itu tidak sering terjadi."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal tetap berada di jalur perebutan gelar juara Liga Premier, dengan keunggulan 11 poin atas Manchester City. Tim asuhan Arteta bertekad untuk meraih gelar liga pertama klub sejak 2004, dan mengangkat trofi tersebut kemungkinan besar akan membungkam banyak kritik yang mengiringi masa jabatannya. The Gunners kini bersiap menghadapi Bournemouth di Liga Premier, yang akan dilanjutkan dengan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Sporting CP pekan depan.