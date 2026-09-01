Arsenal mungkin baru menjalani dua pertandingan dalam upaya mempertahankan gelar Premier League, tetapi Arteta sudah merasa tekanan untuk meraih poin mulai terasa. Arsenal mempertahankan start 100 persen mereka musim ini pada Senin ketika gol Bukayo Saka di babak kedua memastikan kemenangan tandang 1-0 atas Villa. Ini menjadi kali ketujuh dalam delapan musim terakhir Arsenal memenangi dua laga pembuka mereka di ajang Premier League, dan yang kelima secara beruntun.

Arteta berbicara terus terang soal beban emosional di awal musim. Ia mengatakan kepada Sky Sports setelah laga: "Kami baru memainkan pertandingan kedua dan rasanya seperti, 'kami harus memenangi laga ini!' Kami tahu musim lalu juga sama. Kami tahu levelnya, kami tahu betapa sulitnya bagi setiap tim untuk meraih poin di liga ini, jadi kami harus benar-benar bangga malam ini. Ini kemenangan besar. Ini tempat yang sulit untuk didatangi dan membawa pulang tiga poin. Saya rasa kami pantas mendapatkannya."