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Mikel Arteta mengakui tekanan untuk mempertahankan gelar Arsenal sudah terasa setelah kemenangan tipis atas Aston Villa
Arteta merasakan tekanan dalam upaya mempertahankan gelar
Arsenal mungkin baru menjalani dua pertandingan dalam upaya mempertahankan gelar Premier League, tetapi Arteta sudah merasa tekanan untuk meraih poin mulai terasa. Arsenal mempertahankan start 100 persen mereka musim ini pada Senin ketika gol Bukayo Saka di babak kedua memastikan kemenangan tandang 1-0 atas Villa. Ini menjadi kali ketujuh dalam delapan musim terakhir Arsenal memenangi dua laga pembuka mereka di ajang Premier League, dan yang kelima secara beruntun.
Arteta berbicara terus terang soal beban emosional di awal musim. Ia mengatakan kepada Sky Sports setelah laga: "Kami baru memainkan pertandingan kedua dan rasanya seperti, 'kami harus memenangi laga ini!' Kami tahu musim lalu juga sama. Kami tahu levelnya, kami tahu betapa sulitnya bagi setiap tim untuk meraih poin di liga ini, jadi kami harus benar-benar bangga malam ini. Ini kemenangan besar. Ini tempat yang sulit untuk didatangi dan membawa pulang tiga poin. Saya rasa kami pantas mendapatkannya."
- AFP
Sang manajer mengenang kenangan yang menyakitkan
Arteta juga mengungkap bagaimana penderitaan akibat kekalahan dramatis pada akhir laga musim lalu di Villa Park memicu kemenangan mereka pada Senin. Merefleksikan pentingnya hasil tersebut setelah kekecewaan musim lalu di stadion yang sama, Arteta mengakui kekalahan sebelumnya meninggalkan luka yang membekas dalam benaknya.
"Itu masih tersimpan di perut," jelasnya. "Saya membicarakannya dengan para pemain. Gambaran ketika para pemain tergeletak di lapangan dengan rasa sangat terpukul itu. Itu benar-benar sangat sulit diterima dan kami menggunakan itu untuk membawa energi, menghadirkan keyakinan yang lebih besar, serta memahami sulitnya tantangan yang ada di depan kami, terutama melawan tim yang sangat sukses tahun lalu lalu mereka kalah beberapa hari lalu dengan cara yang sangat telak."
"Anda mengharapkan sebuah reaksi dan stadion ini benar-benar tempat yang sangat sulit, tempat untuk laga-laga besar dan mereka memaksimalkan momen-momen itu. Hari ini ketika kami harus menderita, kami benar-benar menderita dan ketika kami harus benar-benar dominan, kami melakukannya. Jadi saya benar-benar senang."
Wajah-wajah baru meninggalkan jejaknya
Pertandingan itu juga menghadirkan tonggak penting bagi beberapa individu, termasuk debut Bruno Guimaraes dan Ezri Konsa. Nama yang disebut terakhir langsung dimainkan melawan mantan klubnya setelah muncul kekhawatiran cedera pada Cristhian Mosquera, namun ia terlihat sangat nyaman di jantung lini belakang Arsenal. Arteta mengungkapkan kepuasannya atas cara para tambahan kekuatan di lini pertahanannya menangani tekanan, secara khusus memuji ketenangan yang ditunjukkan pemain internasional Inggris itu dalam situasi bertekanan tinggi di laga tandang.
"Ezri menjalani debut dalam situasi yang sangat sulit; secara emosional tidak mudah datang ke sini dan bermain. Tapi dia terlihat sangat tenang, begitu kalem, sangat mengendalikan keadaan. Untuk semua alasan itu, saya pikir itulah alasan kami memenangkan pertandingan. Soal Mosquera, dia baik-baik saja, tetapi dia merasa seperti akan mengalami sesuatu, dan itulah mengapa kami punya bangku cadangan seperti yang kami miliki, dan itulah mengapa kami harus memasukkan Ezri. Kami tahu bahwa jika kami mengalami cedera di lini belakang saat Jurrien absen, kami akan berada dalam masalah besar - jadi kami harus melakukan Ezri," kata Arteta.
- Getty Images Sport
Soliditas lini belakang dan tonggak tanpa tembakan
Mungkin statistik yang paling mengesankan dari pertandingan itu adalah kemampuan Arsenal membatasi tim asuhan Unai Emery tanpa satu pun tembakan tepat sasaran. Di stadion yang dikenal dengan atmosfernya yang bermusuhan dan laga-laga dengan banyak gol, lini belakang Arsenal tetap disiplin sepanjang 90 menit.
Arteta sangat memuji penampilan lini pertahanannya dengan mengatakan: "Di Premier League, saat bermain tandang, ketika Anda datang menghadapi skuad berkualitas seperti ini, pelatih berkualitas seperti ini, dan mereka tahu bagaimana membuat hidup Anda benar-benar sulit, Anda harus tampil maksimal. Secara konsisten sepanjang pertandingan, dan secara individu, kami melakukannya dengan sangat baik."
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