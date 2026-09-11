Manajer Arsenal itu berkembang dalam situasi yang tak terduga dan ingin skuadnya mencerminkan pola pikir tersebut. Menjelaskan metodenya yang tidak konvensional, Arteta memerinci bagaimana ia menciptakan kesulitan selama musim panas.

"Saya suka tantangan seperti itu," kata Arteta. "Saya mencoba menciptakannya di pramusim. Jadi ketika itu terjadi, kami tahu bagaimana mengalaminya dan kami sudah tahu. Jadi kami tiba di stadion sangat terlambat, kami mengubah rutinitas sehingga para pemain harus melakukan sesuatu yang lain."

Arteta menegaskan bahwa variabel yang tidak bisa dikendalikan tidak boleh memicu kepanikan di dalam skuadnya. Ia berharap para pemainnya bisa beradaptasi dengan mulus dalam situasi apa pun. “Ketika itu terjadi, dan itu bisa terjadi, penerbangan bisa dibatalkan atau kereta terlambat, lalu lintas sangat padat, saya tidak ingin para pemain dan staf panik," tambahnya. "Ketika itu terjadi, mereka harus beradaptasi dengannya."

Alih-alih menunjukkan frustrasi atas keterlambatan di bandara, sang manajer meminta skuadnya memanfaatkan waktu yang terbuang secara produktif. "Oke, kami punya dua atau tiga jam di pesawat, bisakah kami memanfaatkannya?" ujar Arteta. "Bermain bersama, menghabiskan waktu bersama, tidur. Tapi tentu jangan mengeluh atau menjadikannya alasan karena itu sama sekali tidak membantu.”



