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Mikel Arteta mengakui sengaja MENYABOTASE pramusim Arsenal untuk mempersiapkan kekacauan penerbangan di Liga Champions
Kekacauan perjalanan mengganggu tur Eropa
Persiapan Arsenal untuk laga Liga Champions melawan Napoli mendapat pukulan besar pada Selasa. Gangguan teknis dalam sistem pengatur lalu lintas udara Inggris menyebabkan kekacauan besar, membuat juara Premier League itu terlantar selama beberapa jam sebelum penerbangan mereka ke Italia.
Penundaan panjang itu pada akhirnya memaksa pembatalan konferensi pers prapertandingan yang dijadwalkan untuk Arteta. Namun, penantian tak terduga itu tidak mengganggu fokus skuad, dengan Arsenal pada akhirnya mengamankan kemenangan susah payah 1-0 atas tim Serie A tersebut.
Meski mengalami sakit kepala logistik yang parah, Arteta menegaskan skuadnya tetap sama sekali tidak terpengaruh. Juru taktik asal Spanyol itu menjelaskan bahwa ia sengaja merekayasa mimpi buruk logistik serupa selama tur pramusim klub untuk membangun ketahanan mental mereka.
- sportphoto24
Memaksa pemain keluar dari zona nyaman mereka
Manajer Arsenal itu berkembang dalam situasi yang tak terduga dan ingin skuadnya mencerminkan pola pikir tersebut. Menjelaskan metodenya yang tidak konvensional, Arteta memerinci bagaimana ia menciptakan kesulitan selama musim panas.
"Saya suka tantangan seperti itu," kata Arteta. "Saya mencoba menciptakannya di pramusim. Jadi ketika itu terjadi, kami tahu bagaimana mengalaminya dan kami sudah tahu. Jadi kami tiba di stadion sangat terlambat, kami mengubah rutinitas sehingga para pemain harus melakukan sesuatu yang lain."
Arteta menegaskan bahwa variabel yang tidak bisa dikendalikan tidak boleh memicu kepanikan di dalam skuadnya. Ia berharap para pemainnya bisa beradaptasi dengan mulus dalam situasi apa pun. “Ketika itu terjadi, dan itu bisa terjadi, penerbangan bisa dibatalkan atau kereta terlambat, lalu lintas sangat padat, saya tidak ingin para pemain dan staf panik," tambahnya. "Ketika itu terjadi, mereka harus beradaptasi dengannya."
Alih-alih menunjukkan frustrasi atas keterlambatan di bandara, sang manajer meminta skuadnya memanfaatkan waktu yang terbuang secara produktif. "Oke, kami punya dua atau tiga jam di pesawat, bisakah kami memanfaatkannya?" ujar Arteta. "Bermain bersama, menghabiskan waktu bersama, tidur. Tapi tentu jangan mengeluh atau menjadikannya alasan karena itu sama sekali tidak membantu.”
Sejarah pelajaran taktik yang aneh
Arteta terkenal dengan teknik manajemen pemainnya yang sangat teliti. Gangguan simulatif yang ia ciptakan jauh melampaui sekadar masalah dasar ketepatan waktu. Selama musim panas, sang manajer mengakui sengaja menunda waktu makan skuad dan keberangkatan bus tim. Ia juga mengubah rute menuju stadion tanpa peringatan dan memaksa para pemain menggunakan ruang ganti yang terlalu panas serta kekurangan tempat tidur pijat.
Menjelaskan filosofi di balik aksi-aksi tersebut, Arteta memaparkan betapa mutlak perlunya menghadapi situasi dengan tekanan tinggi. “Kami telah melakukan banyak hal,” ungkapnya. “Kami harus beradaptasi dengan konteks yang berbeda-beda. Dan kami mencoba mengantisipasi hal ini serta beradaptasi dengan kondisi sulit. Ketika tidak ada unsur kejutan atau stres pada hari pertandingan, saya pikir itu penting.”
Permainan psikologis ini hanyalah yang terbaru dari deretan panjang strategi tidak konvensional. Sebelumnya, Arteta memutar lagu kebangsaan Liverpool lewat pengeras suara saat latihan untuk mensimulasikan atmosfer Anfield. Ia juga dikabarkan menyewa pencopet profesional dalam sebuah jamuan makan malam tim untuk menguji kewaspadaan situasional skuadnya.
- sportphoto24
Membangun dari momentum Eropa
Setelah meraih kemenangan 1-0 yang penuh perjuangan di Naples meski mengalami mimpi buruk dalam perjalanan, Arsenal akan berupaya menyalurkan ketangguhan ini ke sisa kampanye mereka. Sebagai juara bertahan Premier League setelah kemenangan gelar bersejarah musim lalu, mereka menjadi sasaran besar di kompetisi domestik.
Selain itu, kekalahan menyakitkan lewat adu penalti di final Liga Champions musim lalu jelas masih menjadi pendorong bagi skuad. Mengatasi kekacauan eksternal di Italia membuktikan bahwa pembinaan psikologis Arteta membuahkan hasil, menjaga para pemainnya tetap sangat fokus saat mereka memburu penebusan tertinggi di Eropa.
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