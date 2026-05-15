Mikel Arteta mengakui kegagalan meraih 'gelar besar' di Arsenal saat The Gunners membidik gelar ganda Liga Premier dan Liga Champions
Arteta menyoroti kegagalan tipis Arsenal dalam perburuan gelar
Arsenal kembali bersaing di papan atas klasemen Liga Premier, namun Arteta mengakui bahwa konsistensi klub belakangan ini belum membuahkan trofi yang pantas mereka raih. Pelatih asal Spanyol itu meninjau perkembangan tim sejak ia mengambil alih kendali, dengan menyoroti hasil-hasil gemilang dan perolehan poin yang impresif dalam beberapa musim terakhir. Meskipun ada kemajuan tersebut, trofi tetap sulit diraih. Arsenal berulang kali finis di posisi dekat puncak klasemen namun tanpa berhasil mengangkat trofi bergengsi, sesuatu yang menurut Arteta seharusnya sudah terwujud.
Arteta mengakui bahwa Arsenal seharusnya sudah meraih trofi-trofi besar
Dalam wawancara dengan Sky Sports, manajer Arsenal itu mengakui rasa frustrasi tersebut, namun menegaskan bahwa performa tim belakangan ini justru semakin memperkuat tekad mereka untuk menyelesaikan tugas ini. Arteta secara terbuka menyoroti catatan prestasi klub dalam beberapa tahun terakhir saat membahas persaingan perebutan gelar yang sedang berlangsung.
"Jika melihat perkembangan dan apa yang telah kami bangun dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam empat tahun terakhir dalam hal konsistensi, jumlah poin, dan kemenangan, kami seharusnya sudah memiliki beberapa trofi besar," jelas Arteta. "Hal itu hanya terjadi di liga ini, tetapi hal itu mendorong Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, kami masih harus mengambil langkah untuk menyelesaikan tugas ini dan itulah peluang yang kami miliki dalam tiga hari ke depan."
"Tentu saja ada begitu banyak orang yang berkontribusi setiap hari untuk menciptakan dan membangun apa yang menurut kami adalah jalur terbaik dan cara terbaik untuk melakukannya. Dan kemudian Anda harus memperjuangkannya hari demi hari, beradaptasi dengan keadaan, menyesuaikannya, mengubahnya, dan ketika pemilik klub menunjukkan ambisi yang mereka miliki, ketika para pendukung kami menunjukkan ambisi yang mereka miliki, ketika tim, para pemain, dan seluruh staf menunjukkan ambisi yang mereka miliki, pada akhirnya itu akan terwujud."
Cedera dan tekanan memengaruhi performa Arsenal menjelang akhir musim
Perjuangan Arsenal dalam perebutan gelar semakin rumit akibat cedera yang menimpa para pemain bertahan. Jurrien Timber telah absen dalam waktu lama, sementara absennya Ben White memaksa Arteta untuk mempertimbangkan opsi darurat di posisi bek kanan selama fase krusial menjelang akhir musim. Pelatih Arsenal itu meyakini bahwa kemampuan beradaptasi akan menjadi kunci jika timnya ingin bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi.
"Saya pikir bagian dari menantang trofi-trofi besar, terutama di negara ini, adalah menjadi sangat adaptif dan menemukan cara dalam situasi yang ada untuk tetap sangat kompetitif dan tangguh," tambahnya.
"Tim telah menunjukkan hal itu selama 10 bulan terakhir. Kini tinggal tiga pertandingan lagi. Satu-satunya yang penting saat ini adalah Burnley, dan dengan situasi yang kita hadapi serta cedera-cedera tertentu, bagaimana kita bisa tampil di lapangan dan menjadi versi terbaik dari diri kita?"
"Saya berusaha memusatkan pikiran pada saat ini dan menikmati momen ini, serta hanya fokus pada hal yang benar-benar penting hari ini, yaitu melanjutkan perjalanan dengan cara yang benar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Burnley."
Arsenal fokus pada laga krusial melawan Burnley
Arsenal kini mengalihkan seluruh perhatiannya ke laga Liga Premier berikutnya melawan Burnley. Dengan hanya tersisa dua pertandingan, Arteta menegaskan bahwa fokus harus tetap sepenuhnya tertuju pada tugas di depan mata. The Gunners harus mempertahankan performa mereka sementara para pesaing terus memberikan tekanan, sehingga setiap pertandingan yang tersisa menjadi sangat krusial dalam perebutan gelar juara.