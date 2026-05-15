Mikel Arteta mengakui kegagalan meraih 'gelar besar' di Arsenal saat The Gunners membidik gelar ganda Liga Premier dan Liga Champions

Dalam wawancara dengan Sky Sports, manajer Arsenal itu mengakui rasa frustrasi tersebut, namun menegaskan bahwa performa tim belakangan ini justru semakin memperkuat tekad mereka untuk menyelesaikan tugas ini. Arteta secara terbuka menyoroti catatan prestasi klub dalam beberapa tahun terakhir saat membahas persaingan perebutan gelar yang sedang berlangsung.

"Jika melihat perkembangan dan apa yang telah kami bangun dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam empat tahun terakhir dalam hal konsistensi, jumlah poin, dan kemenangan, kami seharusnya sudah memiliki beberapa trofi besar," jelas Arteta. "Hal itu hanya terjadi di liga ini, tetapi hal itu mendorong Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, kami masih harus mengambil langkah untuk menyelesaikan tugas ini dan itulah peluang yang kami miliki dalam tiga hari ke depan."

"Tentu saja ada begitu banyak orang yang berkontribusi setiap hari untuk menciptakan dan membangun apa yang menurut kami adalah jalur terbaik dan cara terbaik untuk melakukannya. Dan kemudian Anda harus memperjuangkannya hari demi hari, beradaptasi dengan keadaan, menyesuaikannya, mengubahnya, dan ketika pemilik klub menunjukkan ambisi yang mereka miliki, ketika para pendukung kami menunjukkan ambisi yang mereka miliki, ketika tim, para pemain, dan seluruh staf menunjukkan ambisi yang mereka miliki, pada akhirnya itu akan terwujud."