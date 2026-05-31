AFP
Diterjemahkan oleh
Mikel Arteta mengakui bahwa PSG adalah 'yang terbaik di dunia', namun ia bertekad untuk membawa Arsenal ke 'tingkat yang lebih tinggi' setelah kekecewaan di Liga Champions
Arteta menuntut ambisi di bursa transfer musim panas
Setelah kekalahan di Puskas Arena, Arteta langsung mengalihkan perhatiannya ke bursa transfer musim panas, dengan menegaskan bahwa klub harus bertindak tegas untuk mengejar ketertinggalan dari klub-klub elit Eropa. Ia mengisyaratkan akan ada periode perekrutan yang sibuk karena The Gunners ingin membangun kesuksesan mereka di kompetisi domestik dan melangkah lebih jauh di kancah Eropa musim depan.
"Pertama-tama, saya akan menghabiskan beberapa hari bersama keluarga saya, lalu kami akan memulai proses untuk mengevaluasi apa yang telah kami lakukan," kata Arteta kepada wartawan setelah pertandingan. "Kami [akan] mulai mengambil beberapa keputusan yang sangat penting jika ingin mencapai level yang lebih tinggi. Dan kami harus menunjukkan ambisi itu karena kami lebih dari mampu melakukannya, tetapi hal itu akan menuntut kami untuk menjadi sangat, sangat ambisius, sangat cepat, dan sangat cerdas." Klub ini telah dikaitkan dengan beberapa pemain baru berprofil tinggi, dengan laporan yang menyebutkan bahwa striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, adalah target utama untuk memperkuat lini depan.
- AFP
Pujian untuk PSG yang dijuluki 'yang terbaik di dunia'
Meskipun hasilnya sulit diterima, Arteta tetap bersikap sportif dalam kekalahan tersebut, dengan mengakui tim asuhan Luis Enrique sebagai tolok ukur terbaik dalam sepak bola modern. PSG menguasai bola sepanjang pertandingan, sehingga The Gunners hanya memiliki penguasaan bola sebesar 24,7%. Angka terendah dalam sejarah final Liga Champions ini dengan jelas menyoroti keunggulan teknis raksasa asal Paris tersebut.
"Saya ingin mengucapkan selamat kepada PSG, khususnya Luis, karena menurut saya, mereka adalah tim terbaik di dunia," kata manajer Arsenal itu. "Apa yang bisa mereka lakukan dengan bola, dengan aksi individu, belum pernah saya lihat sebelumnya, dan bukan rencana untuk bermain di area tertentu saat tidak menguasai bola, tetapi mereka memaksa Anda untuk melakukannya. Jadi, pujian yang lebih besar lagi untuk para pemain."
Marah karena keputusan penalti
Pertandingan tersebut tidak luput dari kontroversi, karena bangku cadangan Arsenal bereaksi dengan marah ketika keputusan wasit tampak merugikan mereka selama babak perpanjangan waktu. Arteta menyoroti sebuah insiden tertentu di mana Nuno Mendes tampak melakukan pelanggaran terhadap Noni Madueke di dalam kotak penalti, namun wasit justru mengabaikan protes The Gunners.
Pelatih asal Spanyol itu tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit, dengan menyatakan: "Saya menonton ulang dan itu bisa saja menjadi penalti. Terutama jika kita melihat penalti-penalti yang mereka berikan tahun ini dalam kompetisi ini. Musim ini, wasit membuat keputusan, dan dia membuat keputusan yang berbeda dengan Cristhian Mosquera, dan itu adalah keputusan yang penting." Protes pada menit ke-102 itu menjadi bahan pembicaraan utama saat pertandingan mendekati adu penalti yang akhirnya menentukan nasib Arsenal.
Mengatasi rasa sakit akibat tembakan
Kekalahan lewat adu penalti memang sulit diterima, terutama karena The Gunners begitu dekat dengan gelar Liga Champions pertama mereka. Gabriel gagal mengeksekusi tendangan penentu setelah Eberechi Eze juga gagal mencetak gol saat pertandingan berakhir 1-1, sehingga Arteta harus menghadapi dampak emosional dari musim yang berhasil meraih gelar Liga Premier namun gagal meraih trofi tertinggi.
"Rasa sakit, itulah yang dirasakan, ketika Anda begitu dekat dalam kompetisi dan hanya berjarak beberapa tendangan penalti dari memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, itulah yang Anda rasakan," aku Arteta. Ia menutup dengan memuji semangat skuadnya: "Apa yang saya katakan kepada para pemain dan staf adalah bahwa jika saya mengucapkan terima kasih sejuta kali, itu tidak akan cukup. Itu karena kebahagiaan dan momen-momen yang telah kita jalani bersama setiap hari, dan itu lebih berharga daripada apa pun."