Mikel Arteta mengakui bahwa PSG adalah 'yang terbaik di dunia', namun ia bertekad untuk membawa Arsenal ke 'tingkat yang lebih tinggi' setelah kekecewaan di Liga Champions

Setelah kekalahan di Puskas Arena, Arteta langsung mengalihkan perhatiannya ke bursa transfer musim panas, dengan menegaskan bahwa klub harus bertindak tegas untuk mengejar ketertinggalan dari klub-klub elit Eropa. Ia mengisyaratkan akan ada periode perekrutan yang sibuk karena The Gunners ingin membangun kesuksesan mereka di kompetisi domestik dan melangkah lebih jauh di kancah Eropa musim depan.

"Pertama-tama, saya akan menghabiskan beberapa hari bersama keluarga saya, lalu kami akan memulai proses untuk mengevaluasi apa yang telah kami lakukan," kata Arteta kepada wartawan setelah pertandingan. "Kami [akan] mulai mengambil beberapa keputusan yang sangat penting jika ingin mencapai level yang lebih tinggi. Dan kami harus menunjukkan ambisi itu karena kami lebih dari mampu melakukannya, tetapi hal itu akan menuntut kami untuk menjadi sangat, sangat ambisius, sangat cepat, dan sangat cerdas." Klub ini telah dikaitkan dengan beberapa pemain baru berprofil tinggi, dengan laporan yang menyebutkan bahwa striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, adalah target utama untuk memperkuat lini depan.



