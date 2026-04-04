Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mikel Arteta mengakui bahwa kekalahan Arsenal akibat 'bola maut' dari Man City di final Carabao Cup akan terasa menyakitkan selama '30 tahun ke depan'
Kesempatan yang terlewatkan di Wembley
Impian The Gunners untuk meraih quadruple bersejarah pupus bulan lalu setelah dua gol Nico O’Reilly di babak kedua memastikan gelar Carabao Cup bagi Manchester City. Meskipun Arsenal tampil impresif di puncak klasemen Liga Premier, tim asuhan Pep Guardiola terbukti terlalu tajam dalam laga final di Wembley. Kekalahan tersebut meninggalkan luka yang mendalam bagi klub asal London Utara itu, dan Arteta telah memanfaatkan jeda internasional untuk merenungkan hasil tersebut, sambil mendesak skuadnya untuk mengubah kekecewaan mereka menjadi motivasi menjelang fase akhir musim ini.
- Getty Images Sport
"Ini akan terasa sakit selama 30 tahun"
Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa kenangan akan kekalahan tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi timnya yang sedang berkembang. Ia meyakini bahwa rasa pahit akibat kekalahan di final besar merupakan pemicu yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di masa depan.
"Pada awalnya, rasanya seperti ada bola racun di perutmu," kata Arteta, seperti dikutip The Guardian. "Keluarkan itu secepat mungkin. Bagaimana saya bisa memanfaatkannya untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki tim?"
"Ada bagian yang menurut saya harus tetap ada dan saya rasa ini tidak akan hilang dalam 30 tahun ke depan. Karena ketika Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan final di Wembley, Anda harus menyelesaikannya. Jadi itu harus tetap ada. Dan itu adalah bagian dari siapa Anda di beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Belajarlah dari itu dan pastikan api itu masih menyala di dalam dirimu, ingatlah apa yang terjadi."
Masalah kebugaran
Arsenal sedang menghadapi beberapa masalah kebugaran, dengan Arteta mengonfirmasi bahwa Declan Rice baru bermain dengan kondisi kebugaran 70 persen. Sementara Piero Hincapie dan Noni Madueke dipastikan absen dalam laga putaran keenam Piala FA melawan Southampton, masih ada harapan bahwa Martin Odegaard dan Jurrien Timber bisa diturunkan.
Arteta juga menanggapi sorotan terkait banyaknya pemain Arsenal yang mundur dari tugas tim nasional selama dua pekan terakhir. Ia mengatakan: "Saya pikir itu bagian dari narasi. Tapi saya mengerti itu."
"Saya harap hal ini juga terjadi ketika kami memiliki banyak pemain tim nasional yang cedera di masa lalu. Penekanan yang sama. Karena jika demikian, itu adalah komentar yang adil. Jadi, tidak apa-apa. Mari kita lihat siapa yang tersedia atau tidak besok dan mungkin kita harus mengubah narasinya."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
The Gunners akan berusaha bangkit dari kekalahan di final Carabao Cup saat bertanding di perempat final Piala FA. Setelah itu, mereka akan mengalihkan fokus ke Liga Champions, di mana tim asuhan Arteta akan menghadapi Sporting CP di Lisbon.