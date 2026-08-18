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Mikel Arteta menelepon langsung Julian Alvarez saat Arsenal melayangkan tawaran terakhir untuk merekrut bintang Atletico Madrid itu
Arteta melancarkan serangan terakhir untuk Alvarez
Arteta telah menghubungi Alvarez secara pribadi saat ia berupaya memaksakan terwujudnya kesepakatan besar sebelum bursa transfer ditutup, menurut El Desmarque. Arsenal sudah lama mengidentifikasi mantan pemain Man City itu sebagai target utama mereka di lini serang, dan Arteta kini memimpin pengejaran tersebut dengan pendekatan langsung kepada sang pemain.
Meski Viktor Gyokeres menikmati musim debut yang produktif di Emirates Stadium dengan torehan 21 gol, staf teknis meyakini pemain dengan kualitas Alvarez adalah sosok yang tepat untuk akhirnya menjuarai Liga Champions, setelah kekalahan pahit mereka dari Paris Saint-Germain di final musim lalu.
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Atletico arahkan striker ke kepulangan ke Premier League
Meski Diego Simeone secara terbuka sangat ingin mempertahankan rekan senegaranya itu, petinggi Atletico Madrid jauh lebih memilih berbisnis dengan Arsenal ketimbang memperkuat rival langsung di La Liga, Barcelona. Mundo Deportivo sebelumnya mengindikasikan bahwa klub tersebut secara aktif berusaha mengarahkan Alvarez ke Premier League, meski upaya-upaya itu belum mampu mengubah hati sang pemain.
Dalam langkah berani untuk mempermanis kesepakatan, Arsenal telah menawarkan untuk memasukkan pemain internasional Swedia Gyokeres sebagai bagian dari kesepakatan barter, menurut COPE. Ini akan memberi Simeone pengganti langsung untuk pemain Argentina tersebut, yang berpotensi meredam dampak kehilangan figur sepenting itu. Namun, kubu sang penyerang tetap teguh pada preferensinya untuk Barca.
Masalah keuangan Barcelona memberi harapan bagi Arsenal
Terlepas dari preferensi sang pemain, ketidakstabilan finansial Barcelona yang masih berlanjut bisa kembali memberikan keuntungan kepada Arteta. Hansi Flick dikabarkan sedang menjajaki pasar untuk mencari tambahan kekuatan di lini serang setelah kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain dan bahkan bisa mengalihkan perhatiannya kepada Gyokeres sebagai opsi alternatif, dengan ketidakmampuan klub Catalan itu untuk memenuhi valuasi Atletico terhadap Alvarez menjadi hambatan besar.
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Arsenal mempertimbangkan Osimhen sebagai alternatif unggulan
Menyadari bahwa kesepakatan Alvarez berada di ujung tanduk, Arsenal tidak hanya menggantungkan harapan pada satu opsi dan dilaporkan telah membuka pembicaraan untuk Victor Osimhen. Penyerang Nigeria, yang saat ini bermain untuk Galatasaray, tetap menjadi alternatif level tinggi bagi Arsenal jika pemain Argentina itu terus menunggu Barcelona. Pembicaraan dilakukan dengan klub Turki itu pekan lalu sebagai bagian dari negosiasi yang lebih luas yang melibatkan bintang remaja Ethan Nwaneri dan Gabriel Martinelli.
Beberapa hari ke depan akan sangat krusial bagi strategi rekrutmen Arsenal saat mereka menunggu respons final dari Madrid. Intervensi pribadi Arteta menunjukkan tingkat komitmen klub terhadap kesepakatan ini, tetapi keengganan sang pemain untuk kembali ke Inggris tetap menjadi hambatan utama.
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