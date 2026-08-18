Arteta telah menghubungi Alvarez secara pribadi saat ia berupaya memaksakan terwujudnya kesepakatan besar sebelum bursa transfer ditutup, menurut El Desmarque. Arsenal sudah lama mengidentifikasi mantan pemain Man City itu sebagai target utama mereka di lini serang, dan Arteta kini memimpin pengejaran tersebut dengan pendekatan langsung kepada sang pemain.

Meski Viktor Gyokeres menikmati musim debut yang produktif di Emirates Stadium dengan torehan 21 gol, staf teknis meyakini pemain dengan kualitas Alvarez adalah sosok yang tepat untuk akhirnya menjuarai Liga Champions, setelah kekalahan pahit mereka dari Paris Saint-Germain di final musim lalu.