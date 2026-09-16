Every Second Media
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Mikel Arteta mendesak Arsenal untuk tetap "berhati-hati" terkait sensasi remaja Max Dowman meski ia mencetak dua gol yang menyamai rekor dalam kemenangan atas Ipswich
Dwigol bersejarah di Portman Road
Arsenal meraih kemenangan 4-2 atas Ipswich Town di Carabao Cup, yang sangat terinspirasi oleh penampilan individu menakjubkan dari Dowman yang baru berusia 16 tahun. Menjalani penampilan pertamanya musim ini untuk juara bertahan Premier League, sensasi remaja itu tak butuh waktu lama untuk memberi dampak. Ia membuka skor hanya dalam tujuh menit, melewati Cedric Kipre sebelum melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang.
Lulusan akademi itu menggandakan koleksi golnya pada awal babak kedua untuk menutup penampilan luar biasa tersebut. Pengaruh Dowman dalam serangan melampaui gol-golnya; pressing tanpa henti yang ia lakukan berujung pada gol Noni Madueke, dan ia juga memainkan peran kunci dalam gol melengkung Mikel Merino, yang menjadi gol keempat Arsenal.
Dengan mencetak dua gol, Dowman menorehkan namanya dalam sejarah sepakbola Inggris ketika ia menjadi pemain 16 tahun kedua yang mencetak brace untuk klub Premier League, menyamai catatan yang dibuat Wayne Rooney untuk Everton pada 2002.
- AFP
Arteta memuji karakter "luar biasa"
Setelah kemenangan tersebut, Arteta tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap talenta muda itu, mengakui bahwa antusiasme yang mengelilingi remaja tersebut sepenuhnya beralasan. Ia memuji temperamen sang pemain muda itu bersama prospek sesama pemain muda, Marli Salmon.
"Sebuah kebahagiaan bisa memilikinya, begitu juga Marli," ujar Arteta. "Max, ya, tak terelakkan untuk membicarakannya ketika dia mencetak gol dan menciptakan momen-momen seperti yang dia ciptakan malam ini. Dia bisa menghasilkan aksi-aksi itu dengan mudah, menurut saya. Itulah kualitas terbesarnya dan secara defensif, penerapannya, kapasitasnya juga untuk terus menjaga aksinya, yang tidak mudah, dia baru berusia 16 tahun dan dia bisa menciptakan momen-momen, tetapi secara konsisten menjalani pertandingan."
Manajer Arsenal itu menyoroti ketahanan fisik dan mental yang dibutuhkan untuk berkembang dalam sistemnya di usia semuda itu. "Dengan tuntutan yang kami berikan kepada mereka, bisa melakukan itu sangat sulit dan dia mengatasinya dengan semakin baik, semakin baik, dan semakin baik," tambahnya. "Dia pemain yang luar biasa karena karakter yang dia miliki dan betapa besarnya kecintaannya untuk bermain di panggung terbesar."
Menavigasi sorotan Premier League
Terlepas dari penampilan yang mencuri perhatian, Arteta tetap sangat menyadari bahaya memberikan terlalu banyak tekanan kepada pemain muda. Dowman sebelumnya sudah diperingatkan oleh manajernya bahwa menit bermain di tim utama harus didapatkan. Remaja itu merespons dengan sangat meyakinkan, tetapi pelatihnya menegaskan bahwa pengelolaan yang cermat sangat penting.
"Tidak mudah [meredam hype itu], saya paham, tetapi yang harus kami lakukan adalah menjaganya. Dia baru 16 tahun. Anda tidak melihat itu di liga ini," jelas Arteta. "Di liga-liga lain di Eropa, konteksnya benar-benar berbeda, tetapi di liga ini, dengan tuntutan yang [dimiliki] liga ini, para pemain dan semua hal yang dibebankan kepada Anda, kami benar-benar harus memastikan setiap kali kami memainkannya, dia berada dalam konteks yang tepat dengan persiapan yang tepat."
Pria Spanyol itu menekankan betapa langkanya seorang pemain mampu menangani intensitas level tertinggi pada usia sedini itu. "Kemungkinannya mungkin sangat kecil karena Anda tidak melihat pemain dengan kapasitas untuk sekadar menghadapi fisikalitas permainan... tetapi dia melakukannya dan dia melakukannya dengan sangat baik setiap kali ada kesempatan."
- Every Second Media
Penanganan yang hati-hati untuk sang remaja
Perkembangan pesat Dowman menciptakan situasi yang rumit bagi staf pelatih Arsenal. Meski penampilan dinamisnya di Portman Road membuktikan bahwa ia bisa memberi pengaruh di pertandingan tim senior, klub berniat mengintegrasikannya secara bertahap alih-alih terburu-buru dalam perkembangannya.
"Dia baru 16 tahun dan kami harus benar-benar berhati-hati," pungkas Arteta. "Kami tidak ingin menghentikannya, kami tidak ingin mengeremnya, kami perlu mengembangkannya dan kami sepenuhnya paham apa yang ia butuhkan. Dia akan mendapatkan kesempatan. Ada banyak hal yang perlu dikembangkan, tetapi pada usia 16 tahun sudah bisa melakukan apa yang dia lakukan, itu benar-benar luar biasa."
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