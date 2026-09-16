Arsenal meraih kemenangan 4-2 atas Ipswich Town di Carabao Cup, yang sangat terinspirasi oleh penampilan individu menakjubkan dari Dowman yang baru berusia 16 tahun. Menjalani penampilan pertamanya musim ini untuk juara bertahan Premier League, sensasi remaja itu tak butuh waktu lama untuk memberi dampak. Ia membuka skor hanya dalam tujuh menit, melewati Cedric Kipre sebelum melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang.

Lulusan akademi itu menggandakan koleksi golnya pada awal babak kedua untuk menutup penampilan luar biasa tersebut. Pengaruh Dowman dalam serangan melampaui gol-golnya; pressing tanpa henti yang ia lakukan berujung pada gol Noni Madueke, dan ia juga memainkan peran kunci dalam gol melengkung Mikel Merino, yang menjadi gol keempat Arsenal.

Dengan mencetak dua gol, Dowman menorehkan namanya dalam sejarah sepakbola Inggris ketika ia menjadi pemain 16 tahun kedua yang mencetak brace untuk klub Premier League, menyamai catatan yang dibuat Wayne Rooney untuk Everton pada 2002.



