AFP
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Mikel Arteta mendesak Arsenal menghidupkan kembali minat pada Ezri Konsa meski ada perbedaan besar dalam valuasi Aston Villa
Menyalakan kembali minat transfer
Arsenal kembali menyalakan minat transfer mereka terhadap Konsa setelah tawaran mereka ditolak pada awal musim panas ini. Menurut BBC, klub itu hanya mengajukan tawaran £30 juta untuk pemain berusia 28 tahun tersebut, angka yang langsung ditolak Aston Villa.
Klub asal Midlands itu menginginkan dua kali lipat dari jumlah tersebut untuk pemain yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan mereka menjuarai Liga Europa dan membantu Inggris mencapai semifinal Piala Dunia.
Terlepas dari jurang valuasi yang sangat besar itu, Mikel Arteta tetap bertekad membawa bek serbabisa tersebut ke Emirates Stadium. Arsenal memahami mereka harus meningkatkan tawaran awal mereka secara signifikan, tetapi keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Aston Villa, yang memegang kendali penuh atas masa depan langsung sang pemain.
- Getty Images
Krisis di lini pertahanan memaksa langkah di bursa transfer
Langkah baru untuk merekrut Konsa secara langsung didorong oleh cedera yang dialami William Saliba, yang didapat pemain Prancis itu saat bermain untuk tim nasionalnya. Dengan Saliba berpotensi absen dalam waktu yang cukup lama, Arsenal kekurangan kedalaman elite di belakang duet bek tengah utamanya. Meski klub berhasil mendatangkan Bruno Guimaraes dan Christos Tzolis pada bursa transfer ini, belum ada tambahan besar di lini pertahanan.
Target alternatif seperti Konstantinos Mavropanos dan Jacobo Ramon telah dipertimbangkan, tetapi Konsa tetap menjadi prioritas. Bek itu dikabarkan terbuka untuk meninggalkan Villa Park, meski ia tidak secara aktif memaksakan kepindahan. Saat ini sedang menikmati liburan panjang setelah kiprahnya di Piala Dunia, Konsa absen dalam laga Piala Super UEFA baru-baru ini.
Situasi kontrak dan potensi penjualan
Aston Villa ingin memperpanjang kontrak Konsa, yang saat ini masih memiliki sisa dua tahun dalam kesepakatannya. Namun, mereka sangat menyadari bahwa nilai transfernya bisa turun dalam beberapa bulan ke depan jika kesepakatan baru tidak tercapai.
Unai Emery sudah menunjukkan bahwa klub siap melepas bintang tim utama jika valuasi mereka terpenuhi. Awal musim panas ini, Morgan Rogers bergabung dengan Chelsea dalam transfer rekor Inggris, Youri Tielemans diizinkan menandatangani kontrak dengan Manchester United, dan Lucas Digne kembali ke Paris Saint-Germain.
Arsenal berharap kesediaan untuk menjual ini pada akhirnya akan menguntungkan mereka, asalkan mereka bisa semakin mendekati banderol £60 juta yang diminta untuk bek tengah tersebut.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan?
Arsenal harus bergerak cepat jika mereka berniat mengajukan tawaran resmi yang lebih baik sebelum bursa transfer ditutup. Aston Villa akan mempertahankan sikap tegas mereka, sehingga Arteta harus memutuskan apakah Konsa layak ditebus dengan pengeluaran finansial sebesar itu. Jika kompromi tidak dapat dicapai, Arsenal harus segera beralih ke target alternatif atau mengandalkan perombakan internal untuk menutupi kekosongan di lini pertahanan mereka.
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