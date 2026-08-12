Arsenal kembali menyalakan minat transfer mereka terhadap Konsa setelah tawaran mereka ditolak pada awal musim panas ini. Menurut BBC, klub itu hanya mengajukan tawaran £30 juta untuk pemain berusia 28 tahun tersebut, angka yang langsung ditolak Aston Villa.

Klub asal Midlands itu menginginkan dua kali lipat dari jumlah tersebut untuk pemain yang memainkan peran kunci dalam keberhasilan mereka menjuarai Liga Europa dan membantu Inggris mencapai semifinal Piala Dunia.

Terlepas dari jurang valuasi yang sangat besar itu, Mikel Arteta tetap bertekad membawa bek serbabisa tersebut ke Emirates Stadium. Arsenal memahami mereka harus meningkatkan tawaran awal mereka secara signifikan, tetapi keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Aston Villa, yang memegang kendali penuh atas masa depan langsung sang pemain.