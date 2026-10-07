Arteta mengungkapkan rasa syukur yang mendalam setelah mengikat masa depannya dengan Arsenal, dengan menyebut memimpin institusi yang begitu unik sebagai sebuah kehormatan besar. Merefleksikan sejarah panjang klub selama 140 tahun, ia memuji orang-orang luar biasa di seluruh organisasi dan berterima kasih kepada pemilik Stan dan Josh Kroenke atas kepercayaan serta dukungan mereka yang tak tergoyahkan saat mereka terus bekerja bersama. Dengan menyoroti ikatan kuat yang telah dibangun bersama tim dan para pendukung, Arteta menegaskan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai dan pencapaian yang jauh lebih besar sudah menanti di depan.

"Merupakan sebuah kehormatan untuk mengikat masa depan saya dengan klub ini dan terus bekerja dengan orang-orang luar biasa yang menginginkan yang terbaik untuk Arsenal. Klub ini unik, karakternya dan perasaan yang diberikannya kepada Anda, dan saya merasakan kehormatan besar bahwa perjalanan kami bersama akan terus berlanjut," kata Arteta.

"Kami sudah membangun ikatan yang istimewa dan menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup, dan yang begitu menggembirakan adalah ini baru awal dari apa yang bisa kami capai bersama. Saya sangat berterima kasih kepada Stan dan Josh atas kepercayaan dan dukungan mereka, dan merasa terhormat bisa memimpin klub ini melalui periode yang begitu spesial dalam sejarahnya yang berusia 140 tahun. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya. Saya merasakan cinta dan rasa hormat dari para pendukung kami yang luar biasa, dan mereka mendapatkan hal yang sama dari saya, dan dari kami, sebagai balasannya."