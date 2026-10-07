Getty Images Sport
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Mikel Arteta menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama Arsenal hingga 2030 setelah mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun
Arsenal memberi penghargaan kepada pelatih juara liga itu
Arsenal telah mengumumkan bahwa Arteta menandatangani kontrak jangka panjang baru untuk tetap berada di Emirates Stadium hingga 2030. Kabar ini menjadi dorongan besar bagi klub setelah pencapaian bersejarah mereka musim lalu, ketika akhirnya mengakhiri penantian 22 tahun untuk dinobatkan sebagai juara Inggris. Arteta, yang kembali ke klub sebagai pelatih kepala pada 2019, telah mengawasi transformasi total skuad, yang berpuncak pada gelar liga kasta tertinggi ke-14 klub.
Dampak pria Spanyol itu di pinggir lapangan tak tertandingi secara statistik dalam sejarah klub. Sepanjang 361 pertandingan yang dijalani sebagai pelatih di semua kompetisi, Arteta mencatat persentase kemenangan 62,05%, yang tertinggi dibanding manajer penuh waktu mana pun yang pernah memimpin Arsenal. Kesepakatan baru ini, yang juga mencakup perpanjangan kontrak untuk seluruh staf pelatih intinya, menjadi sinyal niat yang jelas bahwa raksasa London utara itu siap membangun dinasti berkelanjutan di puncak sepak bola Eropa.
- Getty Images Sport
Arteta menegaskan kembali visi jangka panjang di Arsenal
Arteta mengungkapkan rasa syukur yang mendalam setelah mengikat masa depannya dengan Arsenal, dengan menyebut memimpin institusi yang begitu unik sebagai sebuah kehormatan besar. Merefleksikan sejarah panjang klub selama 140 tahun, ia memuji orang-orang luar biasa di seluruh organisasi dan berterima kasih kepada pemilik Stan dan Josh Kroenke atas kepercayaan serta dukungan mereka yang tak tergoyahkan saat mereka terus bekerja bersama. Dengan menyoroti ikatan kuat yang telah dibangun bersama tim dan para pendukung, Arteta menegaskan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai dan pencapaian yang jauh lebih besar sudah menanti di depan.
"Merupakan sebuah kehormatan untuk mengikat masa depan saya dengan klub ini dan terus bekerja dengan orang-orang luar biasa yang menginginkan yang terbaik untuk Arsenal. Klub ini unik, karakternya dan perasaan yang diberikannya kepada Anda, dan saya merasakan kehormatan besar bahwa perjalanan kami bersama akan terus berlanjut," kata Arteta.
"Kami sudah membangun ikatan yang istimewa dan menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup, dan yang begitu menggembirakan adalah ini baru awal dari apa yang bisa kami capai bersama. Saya sangat berterima kasih kepada Stan dan Josh atas kepercayaan dan dukungan mereka, dan merasa terhormat bisa memimpin klub ini melalui periode yang begitu spesial dalam sejarahnya yang berusia 140 tahun. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya. Saya merasakan cinta dan rasa hormat dari para pendukung kami yang luar biasa, dan mereka mendapatkan hal yang sama dari saya, dan dari kami, sebagai balasannya."
Kepemilikan mendukung visi jangka panjang
Keluarga Kroenke telah vokal soal dukungan mereka kepada Arteta, dengan memandangnya sebagai arsitek identitas modern klub. Dengan mengamankan jasanya untuk empat tahun ke depan, kelompok pemilik yakin mereka telah memastikan stabilitas pada momen krusial dalam perkembangan tim. Para co-chair menyoroti bobot emosional dari kemenangan gelar baru-baru ini sebagai motivasi utama di balik perpanjangan ini, dengan harapan bisa mengulangi kesuksesan tersebut secara konsisten di level domestik dan kontinental.
"Ini telah menjadi perjalanan yang luar biasa sejauh ini dan kami antusias dengan apa yang ada di depan dalam hubungan spesial ini. Musim lalu adalah momen luar biasa dalam sejarah Arsenal, sebuah momen ketika kami menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup. Kami bertekad menciptakan lebih banyak lagi pada tahun-tahun mendatang. Kami memiliki ikatan spesial dengan Mikel. Kami sangat bangga atas semua yang telah kami capai sejak ia kembali ke klub pada 2019. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Arsenal dan membawanya di dalam hatinya. Ia tahu apa arti klub ini bagi semua orang yang terhubung dengannya dan berkomitmen untuk membangun dari semua yang telah kami capai bersama," kata Stan dan Josh Kroenke dalam pesan bersama.
- Getty Images Sport
Membangun era kemenangan
CEO Arsenal Richard Garlick juga menegaskan bahwa klub sedang memasuki periode penentu di bawah kepemimpinan Arteta. Fokusnya tetap pada menjaga daya saing di level tertinggi sambil tetap berpegang pada nilai-nilai finansial dan budaya klub. Jajaran petinggi klub meyakini bahwa fondasi yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir kini telah berkembang menjadi pijakan untuk secara konsisten memburu trofi, dengan Arteta menjadi sosok yang sangat sentral dalam proyek tersebut.
"Ini adalah masa penting dalam sejarah Arsenal Football Club. Kami ingin menciptakan era kemenangan bersama Mikel. Kami akan terus bekerja keras bersama saat kami berupaya mewujudkan ambisi jangka panjang kami untuk klub dan para pendukung kami. Mikel memiliki keyakinan, tekad, dan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang luar biasa dan bertahan lama di sini, dan kami antusias untuk melanjutkan perjalanan itu bersama," tambah Garlick.
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