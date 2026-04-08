AFP
Mikel Arteta memuji penampilan 'ajaib' para pemain pengganti Kai Havertz dan Gabriel Martinelli yang memberikan kontribusi menentukan saat Arsenal mencetak gol di menit-menit akhir untuk mengalahkan Sporting CP pada leg pertama perempat final Liga Champions
Havertz membawa Arsenal unggul
The Gunners tampaknya akan berakhir imbang di Estadio Jose Alvalade setelah penampilan yang kurang tajam di lini serang selama sebagian besar pertandingan. Namun, masuknya Martinelli dan Havertz dari bangku cadangan mengubah jalannya pertandingan leg pertama, yang berujung pada gol penentu kemenangan dramatis di masa tambahan waktu. Pemain sayap asal Brasil itu memberikan umpan silang yang akurat kepada Havertz untuk mencetak gol dari jarak dekat dan memicu perayaan meriah di tribun penonton tim tamu.
Mengatasi blok pertahanan Sporting
Saat berbicara kepada Amazon Prime setelah peluit akhir dibunyikan, Arteta mengungkapkan kegembiraannya atas hasil tersebut dan kualitas gol penentu kemenangan. "Sangat senang bisa menang di kandang lawan pada babak perempat final Liga Champions melawan tim yang belum pernah kalah di kandang sendiri entah sudah berapa lama," kata manajer Arsenal itu. "Saya pikir terakhir kali mungkin juga di Eropa, itu menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Pada akhirnya, momen ajaib dari para penuntas gol membawa kami meraih kemenangan. Indah, dan itulah dampak yang Anda butuhkan saat mencapai tahap ini di musim ini. Semua orang harus memberikan dampak, dan mereka pasti melakukannya malam ini."
Meskipun menang, Arteta mengakui timnya kesulitan menemukan ritme di sepertiga akhir lapangan, dengan gol Martin Zubimendi dianulir oleh VAR karena offside dalam prosesnya. Arteta mencatat bahwa timnya perlu lebih klinis untuk menembus pertahanan Sporting yang tangguh, yang telah menjadi ancaman serius di kandang sendiri.
"Ya, karena ketika kami masuk ke sepertiga akhir lapangan dan bertahan di sana, kami kehilangan sentuhan terakhir," jawab Arteta ketika ditanya apakah ia khawatir timnya tidak akan mencetak gol. "Kami harus sedikit lebih tajam, lebih cepat, dan lebih efisien untuk menembus pertahanan mereka saat mereka melakukan blok. Sebuah gol kami dianulir dan ada dua atau tiga kesempatan di mana kami hampir mencetak gol, tetapi kami kekurangan umpan terakhir."
Raya, sang pahlawan di barisan belakang
Meskipun para pemain pengganti yang menghadirkan aksi seru di menit-menit akhir, Arsenal berutang clean sheet mereka kepada David Raya. Kiper asal Spanyol itu melakukan serangkaian penyelamatan kelas dunia, termasuk penyelamatan krusial dengan ujung jari pada lima menit pertama. Penampilannya menuai pujian tinggi baik dari manajer maupun rekan-rekan setimnya, dengan Havertz menyebut Raya sebagai "kiper terbaik di dunia" selama dua musim terakhir.
Arteta juga tak kalah antusias dalam memuji kontribusi kiper utamanya terhadap kemenangan ini. "Dia memiliki dua momen di mana dia melakukan dua penyelamatan besar. Dan itulah Liga Champions, Liga Champions selalu ditentukan di kotak penalti dan karena ada begitu banyak kualitas di sini. Saat ini dia luar biasa dan luar biasa sejak bergabung dengan kami. Kami sangat beruntung memilikinya," tambah manajer Arsenal itu.
Satu langkah lagi menuju semifinal
Kemenangan 1-0 ini memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi Arsenal setelah melalui beberapa pekan yang sulit di kancah domestik. Setelah tersingkir dari Carabao Cup dan FA Cup, tekanan semakin meningkat bagi The Gunners untuk menunjukkan performa terbaiknya di panggung Eropa. Arsenal kini akan berusaha menyelesaikan tugasnya saat menghadapi Sporting di Emirates Stadium dan memastikan tempat mereka di semifinal Liga Champions.