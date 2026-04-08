Mikel Arteta memuji penampilan 'ajaib' para pemain pengganti Kai Havertz dan Gabriel Martinelli yang memberikan kontribusi menentukan saat Arsenal mencetak gol di menit-menit akhir untuk mengalahkan Sporting CP pada leg pertama perempat final Liga Champions

Saat berbicara kepada Amazon Prime setelah peluit akhir dibunyikan, Arteta mengungkapkan kegembiraannya atas hasil tersebut dan kualitas gol penentu kemenangan. "Sangat senang bisa menang di kandang lawan pada babak perempat final Liga Champions melawan tim yang belum pernah kalah di kandang sendiri entah sudah berapa lama," kata manajer Arsenal itu. "Saya pikir terakhir kali mungkin juga di Eropa, itu menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Pada akhirnya, momen ajaib dari para penuntas gol membawa kami meraih kemenangan. Indah, dan itulah dampak yang Anda butuhkan saat mencapai tahap ini di musim ini. Semua orang harus memberikan dampak, dan mereka pasti melakukannya malam ini."

Meskipun menang, Arteta mengakui timnya kesulitan menemukan ritme di sepertiga akhir lapangan, dengan gol Martin Zubimendi dianulir oleh VAR karena offside dalam prosesnya. Arteta mencatat bahwa timnya perlu lebih klinis untuk menembus pertahanan Sporting yang tangguh, yang telah menjadi ancaman serius di kandang sendiri.

"Ya, karena ketika kami masuk ke sepertiga akhir lapangan dan bertahan di sana, kami kehilangan sentuhan terakhir," jawab Arteta ketika ditanya apakah ia khawatir timnya tidak akan mencetak gol. "Kami harus sedikit lebih tajam, lebih cepat, dan lebih efisien untuk menembus pertahanan mereka saat mereka melakukan blok. Sebuah gol kami dianulir dan ada dua atau tiga kesempatan di mana kami hampir mencetak gol, tetapi kami kekurangan umpan terakhir."