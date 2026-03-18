Mikel Arteta memuji 'momen ajaib' dari Eberechi Eze saat manajer Arsenal itu menyoroti 'kecocokan' antara gelandang tersebut dan rekan-rekan setimnya di Arsenal
Eze dan Rice membawa Arsenal lolos
Arsenal terus mengejar gelar Eropa berkat gol-gol dari Eze dan Declan Rice yang memastikan kemenangan agregat 3-1 atas raksasa Bundesliga tersebut. The Gunners tampil dominan sejak peluit pembuka dibunyikan di Emirates, namun mereka harus berjuang keras menghadapi barisan pertahanan Leverkusen yang tangguh serta penampilan gemilang kiper Janis Blaswich. Butuh aksi brilian dari Eze untuk memecah kebuntuan dan menenangkan para pendukung tuan rumah.
Arteta memuji kontribusi luar biasa Eze
Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Arteta mengatakan: “Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik dan menjadi ancaman dari segala sisi. Kiper mereka berhasil menjaga timnya tetap bertahan dalam pertandingan, dan kami membutuhkan momen ajaib dari Ebs untuk membawa kami unggul. Kemudian di babak kedua, aksi Declan memberi kami peluang untuk memenangkan pertandingan, dan ada empat atau lima peluang di mana kami seharusnya bisa mencetak gol ketiga. Namun secara keseluruhan, kami benar-benar pantas menang dan lolos ke perempat final.”
Eze telah menjadi bagian penting dalam mesin Arsenal sejak kepindahannya ke Emirates pada musim panas, dan manajernya yakin gelandang ini semakin baik seiring ia semakin padu dengan rekan-rekan setim barunya. Sang manajer dengan cepat menyoroti bahwa kebugaran dan ritme sang pemain internasional Inggris adalah faktor kunci di balik performa apiknya.
Arteta menambahkan: "Ebs bermain setiap tiga hari, dia memiliki ritme, memiliki pemahaman dengan para pemain, dan inilah [gol] mengapa dia ada di sini. Dia sedang membangun pemahaman dengan mereka semua dan ketika Anda mulai menciptakan momen-momen penting dalam pertandingan, hal itu meningkatkan kepercayaan diri Anda. Declan luar biasa, dia dan seluruh tim - cara mereka mengejar setiap bola dan semangat yang mereka tunjukkan sangat luar biasa."
Kekhawatiran akan cedera mereda menjelang laga di Wembley
Terlepas dari euforia perayaan, sempat ada momen singkat yang mengkhawatirkan ketika Eze harus mendapat perawatan karena dugaan cedera pergelangan kaki pada babak kedua. Dengan final Carabao Cup melawan Manchester City yang akan digelar pada hari Minggu, para pendukung setia Arsenal menahan napas saat bintang andalan mereka digantikan oleh Kai Havertz, namun sang pemain sendiri telah berusaha menenangkan kekhawatiran tersebut.
Saat ditanya tentang cedera setelah pertandingan, Eze mengatakan kepada TNT Sports: “Ya, saya baik-baik saja. Saya akan baik-baik saja.” Gelandang tersebut menggambarkan tendangan sensasionalnya sebagai puncak kariernya, dan mengakui: “Sejujurnya, saya tidak tahu apakah saya bisa bermimpi mencetak gol seperti itu. Itu adalah gol yang bagus, saya hanya melihat peluang untuk menembak dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa itu berhasil hari ini. Itu pasti gol yang istimewa, saya akan mengingatnya untuk waktu yang lama.”
Jalur perempat final telah dipastikan menjelang upaya meraih gelar keempat
Hadiah bagi Arsenal atas kemenangan agregat 3-1 mereka adalah laga perempat final melawan Sporting CP, yang berhasil melakukan comeback mengejutkan untuk menyingkirkan kuda hitam asal Norwegia, Bodo/Glimt. Meskipun impian Eropa mereka masih hidup, fokus utama kini beralih ke perebutan gelar di kancah domestik. The Gunners berupaya mengakhiri puasa gelar selama enam tahun pada akhir pekan ini, saat menghadapi pasukan Pep Guardiola di final Carabao Cup yang berpotensi menjadi langkah pertama menuju quadruple bersejarah musim ini.
