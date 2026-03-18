Mikel Arteta memuji 'momen ajaib' dari Eberechi Eze saat manajer Arsenal itu menyoroti 'kecocokan' antara gelandang tersebut dan rekan-rekan setimnya di Arsenal

Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Arteta mengatakan: “Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik dan menjadi ancaman dari segala sisi. Kiper mereka berhasil menjaga timnya tetap bertahan dalam pertandingan, dan kami membutuhkan momen ajaib dari Ebs untuk membawa kami unggul. Kemudian di babak kedua, aksi Declan memberi kami peluang untuk memenangkan pertandingan, dan ada empat atau lima peluang di mana kami seharusnya bisa mencetak gol ketiga. Namun secara keseluruhan, kami benar-benar pantas menang dan lolos ke perempat final.”

Eze telah menjadi bagian penting dalam mesin Arsenal sejak kepindahannya ke Emirates pada musim panas, dan manajernya yakin gelandang ini semakin baik seiring ia semakin padu dengan rekan-rekan setim barunya. Sang manajer dengan cepat menyoroti bahwa kebugaran dan ritme sang pemain internasional Inggris adalah faktor kunci di balik performa apiknya.

Arteta menambahkan: "Ebs bermain setiap tiga hari, dia memiliki ritme, memiliki pemahaman dengan para pemain, dan inilah [gol] mengapa dia ada di sini. Dia sedang membangun pemahaman dengan mereka semua dan ketika Anda mulai menciptakan momen-momen penting dalam pertandingan, hal itu meningkatkan kepercayaan diri Anda. Declan luar biasa, dia dan seluruh tim - cara mereka mengejar setiap bola dan semangat yang mereka tunjukkan sangat luar biasa."