Pencapaian itu masuk ke buku rekor setelah Dowman menjadi pemain 16 tahun kedua yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan untuk tim Premier League di semua kompetisi, menyamai pencapaian Rooney pada Oktober 2002 untuk Everton melawan Wrexham.

Merino, yang menjadi kapten tim, juga sama antusiasnya saat membicarakan remaja itu kepada situs resmi klub: "Dia talenta yang luar biasa, jujur saja, masih sangat muda, sangat hidup, dan Anda bisa melihat kegembiraan di matanya saat dia bermain sepak bola. Jelas, masih banyak hal yang harus ditingkatkan, dia sangat muda, dia harus terus mendengarkan dan belajar dari para pemain senior, tetapi kami ada di sini untuk mendukungnya dan kami akan membantunya menjadi versi terbaik dari dirinya, tentu saja."