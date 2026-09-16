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Mikel Arteta memuji Max Dowman yang "luar biasa" setelah wonderkid berusia 16 tahun itu mencetak sejarah dalam kemenangan Arsenal atas Ipswich di Carabao Cup
Remaja jadi pemicu kemenangan telak
Dowman membuka keunggulan dalam tujuh menit pertama lewat aksi individu brilian setelah memainkan umpan satu-dua apik dengan Eberechi Eze, sebelum mencetak gol keduanya hanya 90 detik setelah babak kedua dimulai. Noni Madueke dan Mikel Merino juga ikut mencatatkan nama di papan skor untuk menempatkan tim tamu dalam kendali penuh di Portman Road. Gol balasan telat dari Anis Mehmeti dan Chuba Akpom hanya menjadi hiburan semata saat tim London utara itu mengunci kemenangan pada malam yang diwarnai total 19 rotasi skuad gabungan.
- Every Second Media
Pelatih memuji talenta luar biasa
Penampilan menonjol pemain 16 tahun itu menuai pujian setinggi langit dari manajernya sesaat setelah peluit panjang berbunyi. Saat membahas performa Dowman dengan situs resmi klub, Arteta berkata: "Dia luar biasa lagi; beberapa aksi dan koneksi yang bisa dia berikan kepada kami di lapangan benar-benar menyenangkan untuk disaksikan. Dia sangat efisien; dia semakin aktif dalam permainan; dia bisa mempertahankannya untuk periode yang lebih lama, dan kami tahu talenta yang kami miliki."
Dwigol bersejarah menuai pujian
Pencapaian itu masuk ke buku rekor setelah Dowman menjadi pemain 16 tahun kedua yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan untuk tim Premier League di semua kompetisi, menyamai pencapaian Rooney pada Oktober 2002 untuk Everton melawan Wrexham.
Merino, yang menjadi kapten tim, juga sama antusiasnya saat membicarakan remaja itu kepada situs resmi klub: "Dia talenta yang luar biasa, jujur saja, masih sangat muda, sangat hidup, dan Anda bisa melihat kegembiraan di matanya saat dia bermain sepak bola. Jelas, masih banyak hal yang harus ditingkatkan, dia sangat muda, dia harus terus mendengarkan dan belajar dari para pemain senior, tetapi kami ada di sini untuk mendukungnya dan kami akan membantunya menjadi versi terbaik dari dirinya, tentu saja."
- Every Second Media
Arsenal menanti hasil undian
Penampilan dominan itu memperpanjang rekor kemenangan 100 persen Arsenal di semua kompetisi musim ini, sekaligus menegaskan kualitas luar biasa yang mengalir dalam skuad muda Arteta. Penampilan tenang dari Dowman dan bek tengah berusia 17 tahun Marli Salmon memberi dorongan moral besar jelang jadwal pertandingan yang padat. Arsenal kini mengalihkan perhatian ke undian putaran keempat Carabao Cup pada Rabu malam setelah laga Brighton melawan Manchester United.
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