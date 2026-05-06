Mikel Arteta memuji Bukayo Saka, pencetak gol penentu kemenangan yang 'sangat istimewa', serta Viktor Gyokeres yang 'luar biasa', sambil menyampaikan permintaan maaf kepada para pemain skuad Arsenal setelah menyingkirkan Atlético Madrid dari Liga Champions

Meskipun perayaan di lapangan berlangsung meriah, Arteta mengungkapkan keputusan-keputusan taktis sulit yang harus ia ambil bahkan sebelum pertandingan dimulai. Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa ia merasa sangat bertanggung jawab terhadap para pemain yang tidak ia masukkan ke dalam susunan pemain inti, yang memicu percakapan penuh emosi di hotel tim pada pagi hari itu.

"Sangat sulit untuk mengambil keputusan tertentu dan saya sangat bersimpati kepada para pemain," tambah manajer The Gunners itu. "Saya tahu betapa baiknya mereka sebagai orang dan beberapa di antaranya, saya berbicara dengan mereka sore ini dan meminta maaf serta mengatakan 'Saya akan memainkan tim yang sama' dan reaksi mereka langsung adalah 'bos, saya di sini saat Anda membutuhkan saya' dan mereka memeluk saya." Persatuan ini telah menjadi ciri khas musim Arsenal saat mereka terus mengejar gelar ganda bersejarah.