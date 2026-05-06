Mikel Arteta memuji Bukayo Saka, pencetak gol penentu kemenangan yang 'sangat istimewa', serta Viktor Gyokeres yang 'luar biasa', sambil menyampaikan permintaan maaf kepada para pemain skuad Arsenal setelah menyingkirkan Atlético Madrid dari Liga Champions
Arteta memuji Saka, sang pahlawan kemenangan
Arsenal mengakhiri penantian selama 20 tahun untuk kembali ke ajang bergengsi Eropa berkat kemenangan agregat tipis 2-1 atas tim asuhan Diego Simeone. Setelah kemenangan di leg kedua, Arteta langsung memuji pemain internasional Inggris Saka, yang menciptakan momen penentu di Emirates Stadium. Lulusan akademi Hale End ini sekali lagi membuktikan mengapa ia menjadi ikon era modern Arsenal dengan memanfaatkan kelengahan pertahanan lawan untuk memastikan kemenangan dalam laga ini.
"Itu haruslah seseorang yang sangat istimewa dan tentu saja dia sangat istimewa bagi saya dan para pemain serta semua orang yang terkait dengan klub ini," kata Arteta kepada Amazon Prime. "Jika harus ada seseorang yang mencetak gol itu, mungkin itu haruslah dia."
Permintaan maaf yang penuh emosi kepada para pemain cadangan
Meskipun perayaan di lapangan berlangsung meriah, Arteta mengungkapkan keputusan-keputusan taktis sulit yang harus ia ambil bahkan sebelum pertandingan dimulai. Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa ia merasa sangat bertanggung jawab terhadap para pemain yang tidak ia masukkan ke dalam susunan pemain inti, yang memicu percakapan penuh emosi di hotel tim pada pagi hari itu.
"Sangat sulit untuk mengambil keputusan tertentu dan saya sangat bersimpati kepada para pemain," tambah manajer The Gunners itu. "Saya tahu betapa baiknya mereka sebagai orang dan beberapa di antaranya, saya berbicara dengan mereka sore ini dan meminta maaf serta mengatakan 'Saya akan memainkan tim yang sama' dan reaksi mereka langsung adalah 'bos, saya di sini saat Anda membutuhkan saya' dan mereka memeluk saya." Persatuan ini telah menjadi ciri khas musim Arsenal saat mereka terus mengejar gelar ganda bersejarah.
Gyokeres, pemimpin pertahanan yang 'luar biasa'
Meskipun Saka menjadi sorotan berkat gol penentu kemenangannya, Gyokeres justru mendapat pujian tinggi atas kerja kerasnya yang tak kenal lelah di lini depan. Striker asal Swedia ini, yang sering dipuji karena ketajamannya dalam mencetak gol, mendapat sorotan khusus dari manajernya berkat kerja kerasnya yang memungkinkan The Gunners mempertahankan formasi mereka saat menghadapi tim Atletico yang bermain sangat fisik.
"Dia luar biasa," kata Arteta. "Anda bisa melihat reaksi penonton setiap kali dia menguasai bola, kerja kerasnya dan apa yang dia berikan kepada tim sungguh luar biasa. Bicara soal Gyokeres, dia adalah orang pertama yang menentukan nada, ritme, dan kebiasaan yang dia tunjukkan saat kami tidak menguasai bola, dan itu adalah usaha tim."
Mengincar gelar ganda Liga Champions dan Liga Premier
Dengan perebutan gelar Liga Premier yang masih berada di tangan mereka serta perjalanan mereka di kompetisi Eropa, Arteta siap menghadapi tantangan untuk meraih dua gelar sekaligus. Kekokohan pertahanan The Gunners telah menjadi tulang punggung kesuksesan mereka musim ini, dan ketika ditanya mengenai pepatah lama bahwa 'serangan memenangkan pertandingan, tetapi pertahanan memenangkan gelar,' sang manajer hanya menjawab: "Ayo kita raih saja." Kini hanya tinggal satu pertandingan lagi menuju keabadian, tim asal London Utara ini akan menghadapi Bayern Munich atau Paris Saint-Germain di final.