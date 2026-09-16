Berbicara setelah peluit akhir berbunyi, bos Arsenal itu menyoroti Merino karena kecerdasan sepak bolanya yang luar biasa dan sikap tanpa pamrih. Pemain berusia 30 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai anggota skuad yang vital, meski menit bermainnya di kasta tertinggi sangat terbatas musim ini.

"Dia luar biasa," kata Arteta kepada wartawan. "Pertama-tama, dia adalah salah satu pemain paling cerdas yang pernah saya lihat dan pernah saya ajak bekerja sama. Lalu kepribadiannya benar-benar penuh dengan... saya tidak tahu, dia hanya ingin memberi untuk semua orang. Dia memikirkan segalanya, dia memikirkan semua orang."

Sang manajer juga menyoroti fleksibilitas taktis pemain Spanyol itu. Arteta menambahkan: "Dia punya kualitas yang unik dalam sepak bola dan di tim kami, kemampuannya masuk ke kotak penalti, dia mampu menempati tempat yang berbeda, bermain di posisi yang berbeda, menghubungkan permainan dengan rekan-rekannya.

"Dan sebagai gelandang, kemampuan yang dia miliki untuk mencetak gol seperti malam ini adalah sesuatu yang berbeda yang belakangan ini kami lihat, tetapi juga sesuatu yang luar biasa."