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imago-sport-1083370672.jpgSports Press Photo
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta memuji bintang Arsenal yang 'unik' sebagai 'salah satu pemain paling cerdas' yang pernah ia latih saat Arsenal melaju mulus melewati Ipswich di Carabao Cup

M. Arteta
Arsenal
Carabao Cup
Ipswich Town
Ipswich Town vs Arsenal
Premier League
M. Merino

Mikel Arteta memberikan pujian tinggi kepada Mikel Merino setelah kemenangan 4-2 Arsenal atas Ipswich Town di Carabao Cup. Gelandang asal Spanyol itu mengenakan ban kapten dan mencetak gol di Portman Road, yang membuatnya mendapat sanjungan besar dari manajernya meski sejauh ini lebih sering menjadi opsi rotasi di Premier League.

  • Arsenal melenggang ke putaran keempat

    Arsenal mempertahankan awal kampanye mereka yang luar biasa dengan kemenangan rutin 4-2 atas Ipswich Town pada Selasa malam. Sementara sensasi berusia 16 tahun Max Dowman mencuri perhatian lewat dua gol impresif, Arteta ingin menyoroti kontribusi para pemainnya yang lebih berpengalaman.

    Noni Madueke dan Merino juga ikut mencatatkan nama mereka di papan skor di Portman Road. Yang terakhir dipercaya mengenakan ban kapten untuk laga putaran ketiga itu, mengambil peran memimpin juara Premier League tersebut dalam penampilan tandang yang dominan.


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    Arteta memuji gelandang yang 'luar biasa'

    Berbicara setelah peluit akhir berbunyi, bos Arsenal itu menyoroti Merino karena kecerdasan sepak bolanya yang luar biasa dan sikap tanpa pamrih. Pemain berusia 30 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai anggota skuad yang vital, meski menit bermainnya di kasta tertinggi sangat terbatas musim ini.

    "Dia luar biasa," kata Arteta kepada wartawan. "Pertama-tama, dia adalah salah satu pemain paling cerdas yang pernah saya lihat dan pernah saya ajak bekerja sama. Lalu kepribadiannya benar-benar penuh dengan... saya tidak tahu, dia hanya ingin memberi untuk semua orang. Dia memikirkan segalanya, dia memikirkan semua orang."

    Sang manajer juga menyoroti fleksibilitas taktis pemain Spanyol itu. Arteta menambahkan: "Dia punya kualitas yang unik dalam sepak bola dan di tim kami, kemampuannya masuk ke kotak penalti, dia mampu menempati tempat yang berbeda, bermain di posisi yang berbeda, menghubungkan permainan dengan rekan-rekannya.

    "Dan sebagai gelandang, kemampuan yang dia miliki untuk mencetak gol seperti malam ini adalah sesuatu yang berbeda yang belakangan ini kami lihat, tetapi juga sesuatu yang luar biasa."

  • Merino menikmati kehormatan menjadi kapten

    Sejak didatangkan dari Real Sociedad dengan biaya £31,6 juta pada Agustus 2024, Merino telah mengoleksi 16 gol dalam 84 penampilan di semua kompetisi. Namun, pemain internasional Spanyol dengan 51 caps itu tetap menjadi sosok pinggiran di liga, dengan hanya mencatatkan empat penampilan singkat sebagai pemain pengganti pada musim ini.

    Meski perannya terbatas, gelandang itu mengungkapkan kebanggaan besar bisa memimpin tim keluar ke lapangan saat menghadapi Tractor Boys. Mengenakan ban kapten menjadi tonggak penting bagi seorang pemain yang terus menempatkan kepentingan kolektif di atas segalanya.

    "Ini kehormatan yang besar," jelas Merino. "Saya sangat bangga, dan bisa mewakili klub ini dengan cara seperti ini, mengenakan ban kapten, banyak legenda telah melakukannya sebelum saya. Bagi saya ini adalah kebahagiaan dan saya mencoba melakukan yang terbaik yang saya bisa untuk mewakili klub ini, dan saya tahu betapa besarnya arti mengenakan ban kapten, jadi saya benar-benar bahagia."


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    Brighton menanti sebelum jeda internasional

    Arsenal akan mengetahui lawan mereka berikutnya di Carabao Cup pada Rabu malam setelah laga Manchester United melawan Brighton berakhir. Beberapa klub papan atas, termasuk Tottenham dan Leeds, sudah tersingkir lebih awal, yang membuat The Gunners berada dalam posisi kuat untuk bersaing memperebutkan trofi.

    Pasukan Arteta kini harus kembali mengalihkan fokus ke Premier League saat mereka bersiap menjalani lawatan sulit ke markas Brighton pada Sabtu. Mengamankan hasil positif di pesisir selatan akan sangat krusial untuk menjaga momentum mereka menjelang jeda internasional yang akan datang.

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