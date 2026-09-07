Manajer Arsenal yakin timnya sudah menunjukkan tanda-tanda berkembang melampaui standar yang mereka tetapkan dalam kampanye bersejarah peraih gelar musim lalu. Setelah kemenangan tegas 2-1 atas Chelsea pada hari Minggu, pelatih asal Spanyol itu menegaskan skuadnya memiliki rasa lapar untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Meski sempat tertinggal oleh gol cepat Morgan Rogers pada menit kedua, gol-gol dari Kai Havertz dan kapten Martin Odegaard membalikkan keadaan, memastikan tiga poin vital yang membuat Arsenal bersama Manchester City menjadi satu-satunya tim dengan catatan sempurna setelah tiga pertandingan.

Merefleksikan jalannya penampilan timnya, Arteta memuji cara para pemainnya menghadapi kesulitan awal saat melawan tim asuhan Xabi Alonso. "Saya pikir itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya menikmati setiap menitnya dari awal sampai akhir, dan awal laga memang sulit," kata Arteta. "Saya pikir ini menjadi indikasi bagi kami tentang seberapa mampu kami tampil di level yang bahkan lebih tinggi daripada musim lalu, dan itu bergantung pada bagaimana kami menjaga dan mempertahankan keinginan itu, kerendahan hati itu, serta terus setiap hari mencoba menemukan versi yang lebih baik dari diri saya dan tim. Kami masih punya banyak ruang untuk berkembang dan banyak yang bisa ditawarkan, dan inilah ambisi tim ini."