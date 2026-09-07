Getty Images Sport
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Mikel Arteta memperingatkan para rival di Premier League saat Arsenal mencapai level yang lebih tinggi daripada musim lalu setelah kemenangan atas Chelsea
Arteta melihat potensi yang lebih tinggi pada sang juara
Manajer Arsenal yakin timnya sudah menunjukkan tanda-tanda berkembang melampaui standar yang mereka tetapkan dalam kampanye bersejarah peraih gelar musim lalu. Setelah kemenangan tegas 2-1 atas Chelsea pada hari Minggu, pelatih asal Spanyol itu menegaskan skuadnya memiliki rasa lapar untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi. Meski sempat tertinggal oleh gol cepat Morgan Rogers pada menit kedua, gol-gol dari Kai Havertz dan kapten Martin Odegaard membalikkan keadaan, memastikan tiga poin vital yang membuat Arsenal bersama Manchester City menjadi satu-satunya tim dengan catatan sempurna setelah tiga pertandingan.
Merefleksikan jalannya penampilan timnya, Arteta memuji cara para pemainnya menghadapi kesulitan awal saat melawan tim asuhan Xabi Alonso. "Saya pikir itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya menikmati setiap menitnya dari awal sampai akhir, dan awal laga memang sulit," kata Arteta. "Saya pikir ini menjadi indikasi bagi kami tentang seberapa mampu kami tampil di level yang bahkan lebih tinggi daripada musim lalu, dan itu bergantung pada bagaimana kami menjaga dan mempertahankan keinginan itu, kerendahan hati itu, serta terus setiap hari mencoba menemukan versi yang lebih baik dari diri saya dan tim. Kami masih punya banyak ruang untuk berkembang dan banyak yang bisa ditawarkan, dan inilah ambisi tim ini."
- AFP
Kekompakan dalam menyerang memberikan dimensi baru
Meski klub London utara itu menjalani bursa transfer musim panas yang relatif sepi dalam hal kedatangan penyerang, dengan memilih melepas pemain-pemain seperti Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, dan Leandro Trossard, kelancaran serangan mereka tampak mencapai puncak baru. Kombinasi Havertz, Odegaard, dan Bukayo Saka terus-menerus merepotkan lini belakang Chelsea, sementara rekrutan anyar Christos Tzolis menambahkan percikan kreativitas baru dari sisi sayap.
Sang manajer secara khusus menyoroti pemahaman yang terus berkembang di antara para poros kreatifnya sebagai alasan untuk optimistis. "Odegaard punya sesuatu yang harus dibuktikan dari musim lalu setelah absen sangat lama," kata Arteta. "Ketika itu terjadi, Kai juga sama, Bukayo juga sama, kami kehilangan begitu banyak pemain menyerang musim lalu untuk waktu yang sangat, sangat lama. Saya tidak tahu sudah berapa kali mereka berdua bermain bersama dalam satu tahun terakhir atau lebih, tapi mungkin tidak banyak, dan ketika Anda mulai merasakan chemistry yang mereka miliki di antara mereka serta apa yang bisa mereka hasilkan, itu luar biasa."
Ujian realitas untuk Alonso di Chelsea
Bagi Chelsea, kekalahan itu menjadi pemeriksaan realitas yang signifikan setelah awal yang cerah di bawah kepemimpinan mantan gelandang Liverpool dan Real Madrid, Xabi Alonso. Meski frustrasi karena kehilangan poin pertama mereka musim ini, Alonso tetap tegar dan mendesak skuadnya untuk tetap fokus pada proyek jangka panjang di Stamford Bridge.
"Kami ingin mulai mencatatkan clean sheet, itu akan datang. Para pemain berkomitmen untuk bekerja keras, untuk memahami bahwa kami sedang berada di jalur untuk bersaing dalam setiap pertandingan. Tidak senang karena kami tidak bisa mendapatkan apa pun, tetapi kami harus tetap tenang dan terus melangkah," kata Alonso.
- Getty Images Sport
Momentum terbangun saat Liga Champions menanti
Kemenangan ini menandai peningkatan signifikan bagi Arsenal, yang melanjutkan kemenangan pembuka yang nyaman atas Coventry City dan kemenangan tipis penuh perjuangan di markas Aston Villa dengan penampilan yang menunjukkan kematangan taktis yang sesungguhnya. Arsenal kini bersiap memulai kampanye Liga Champions mereka dengan awal yang solid di markas Napoli pada Rabu. Namun, skuad ini bukannya tanpa kekhawatiran, karena Cristhian Mosquera menjadi salah satu pemain yang absen mencolok dari skuad pada hari pertandingan melawan Chelsea. Arteta memberikan pembaruan singkat mengenai kondisi bek tersebut dengan mengatakan: "Dia mengalami masalah otot, dan kami pikir itu tidak terlalu parah, tetapi kami perlu menunggu dan melihat dalam beberapa hari ke depan bagaimana perkembangannya."
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