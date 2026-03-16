Mikel Arteta memperingatkan Max Dowman bahwa penampilannya yang 'hampir mustahil' saat melawan Everton kini 'tidak relevan lagi', sementara pemain muda Arsenal itu ditantang untuk terus berjuang
Momen bersejarah Dowman
Arteta telah mengirimkan pesan yang jelas kepada Dowman, menegaskan bahwa pencapaiannya yang memecahkan rekor gol melawan Everton kini sudah menjadi masa lalu. Manajer Arsenal itu memuji peran bersejarah sang remaja, yang memainkan peran kunci dalam gol pembuka di menit-menit akhir sebelum ia memastikan kemenangan dengan aksi solo yang memukau, namun ia mengingatkan bahwa dunia sepak bola bergerak dengan cepat
"Melakukan apa yang dia lakukan pada momen seperti itu, sangat jarang terjadi atau hampir mustahil," kata Arteta. "Dia telah melakukannya dan sekarang ini adalah sepak bola, dan apa yang telah kamu lakukan beberapa hari yang lalu tidak relevan lagi, yang penting adalah pertandingan berikutnya."
Melindungi remaja
Untuk melindungi sang bintang muda, klub mengandalkan jaringan dukungannya. Arteta menyoroti peran kelompok kepemimpinan dan kapten Martin Odegaard, yang juga menonjol sejak usia muda. "Semua pengalaman yang dimiliki para pemain dan yang bisa mereka bagikan serta jelaskan sangat berguna," kata Arteta, sambil menyebut Odegaard sebagai "contoh yang sangat baik." Dia menambahkan: "Yang paling penting adalah keluarganya... dia sudah terbiasa dengan banyak hal, dia menganggapnya sangat wajar." Ketika ditanya tentang memainkan dia secara reguler atau melindunginya, sang manajer menjawab dengan diplomatis: "Tergantung pada pertandingan dan bagaimana reaksinya... selalu ada kemungkinan. Secara reguler, tergantung apa yang Anda maksud dengan reguler."
Kekhawatiran soal cedera dan tekanan untuk meraih gelar
Meskipun kemunculan Dowman telah memberikan dorongan, Arsenal kini cemas menanti kondisi kebugaran dua bintang seniornya. Baik Odegaard maupun Jurrien Timber absen dalam sesi latihan menjelang leg kedua melawan Bayer Leverkusen. Dengan final Carabao Cup melawan Manchester City yang akan digelar pada Minggu mendatang, Arteta mengakui bahwa ia belum yakin apakah keduanya akan memimpin tim di Wembley. "Keduanya absen," tegas Arteta terkait laga melawan Leverkusen. Intensitas musim ini mencapai puncaknya, terlihat dari sikap Arteta yang penuh semangat selama kemenangan 2-1 atas Everton. "Ketika tim membutuhkan bantuan... kita harus ada di sana," katanya.
Penyesuaian taktis untuk Leverkusen
Mengalihkan perhatiannya ke Liga Champions, Arteta mengakui bahwa timnya kesulitan menembus pertahanan Leverkusen pada leg pertama. Setelah hasil imbang 1-1 yang ketat di Jerman, sang manajer menuntut pengambilan keputusan yang lebih tajam untuk menghindari jebakan serangan balik yang dipasang pada pertemuan pertama. "Terutama di babak pertama, dan khususnya banyak serangan yang bahkan tidak kami selesaikan, sehingga kami membiarkan lawan melakukan serangan balik," kata Arteta. Untungnya, Leandro Trossard dan Ben White sudah siap bermain, dengan sang manajer menambahkan bahwa White berada "dalam kondisi yang jauh lebih baik" untuk berkontribusi dalam pertandingan-pertandingan besar ini.
Iklan