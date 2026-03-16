Arteta telah mengirimkan pesan yang jelas kepada Dowman, menegaskan bahwa pencapaiannya yang memecahkan rekor gol melawan Everton kini sudah menjadi masa lalu. Manajer Arsenal itu memuji peran bersejarah sang remaja, yang memainkan peran kunci dalam gol pembuka di menit-menit akhir sebelum ia memastikan kemenangan dengan aksi solo yang memukau, namun ia mengingatkan bahwa dunia sepak bola bergerak dengan cepat

"Melakukan apa yang dia lakukan pada momen seperti itu, sangat jarang terjadi atau hampir mustahil," kata Arteta. "Dia telah melakukannya dan sekarang ini adalah sepak bola, dan apa yang telah kamu lakukan beberapa hari yang lalu tidak relevan lagi, yang penting adalah pertandingan berikutnya."