AFP
Diterjemahkan oleh
Mikel Arteta memperingatkan bahwa kegagalan di Liga Premier akan membawa 'konsekuensi jangka panjang' bagi Arsenal, sementara Man City semakin meningkatkan tekanan menjelang laga puncak klasemen
Pertaruhan besar di Etihad
Arsenal akan bertandang ke Etihad Stadium pada Minggu ini untuk pertandingan krusial yang pada akhirnya bisa menentukan ke mana trofi Liga Premier akan jatuh. Tim asuhan Arteta saat ini memimpin klasemen dengan 70 poin, namun performa mereka belakangan ini terganggu oleh krisis cedera yang semakin parah dan tiga kekalahan beruntun di kompetisi domestik. Kemenangan akan memungkinkan The Gunners memperlebar keunggulan mereka menjadi sembilan poin; namun, kekalahan akan mengembalikan momentum ke tim asuhan Pep Guardiola, yang terkenal karena kemampuannya dalam menghadapi tekanan di akhir musim.
- Getty Images Sport
Warisan Arteta dipertaruhkan
Posisi Arsenal yang tiba-tiba menjadi genting telah memicu kekhawatiran akan terjadinya kegagalan lagi bagi pasukan Arteta. Setelah finis di peringkat kedua Liga Premier dalam tiga musim terakhir, kini semakin banyak yang meyakini bahwa mereka akan mengulanginya untuk keempat kalinya berturut-turut. Perkembangan seperti itu pasti akan memicu desakan agar Arteta mundur dari jabatannya, meskipun tim ini telah menunjukkan kemajuan di bawah asuhan pelatih asal Spanyol tersebut.
Carragher menekankan bahwa ekspektasi untuk musim ini telah berubah secara mendasar dan hanya trofi besar yang dapat membenarkan evolusi taktis Arteta.
Dalam kolomnya diThe Telegraph, Carragher menjelaskan mengapa taruhannya belum pernah setinggi ini: "Bagi Mikel Arteta, konsekuensi dari kegagalan akan lebih serius; keabsahan pendekatannya sepenuhnya bergantung pada apakah ia menjadi juara Premier League atau Eropa dalam dua bulan ke depan. Kemenangan akan membuat semua kritik hingga saat ini menjadi tidak relevan dan tidak berarti. Jika gagal, masa pemulihan akan dipenuhi dengan kekecewaan dan saling menyalahkan."
Dia menambahkan: "Para penggemar Arsenal mungkin tidak suka mendengarnya, tetapi finis di posisi kedua selama tiga tahun terakhir merupakan sebuah kesuksesan. Finis di posisi kedua pada 2026 niscaya akan menjadi kegagalan. Ini seharusnya menjadi saatnya Arsenal, tetapi dorongan terakhir untuk memenangkan trofi besar selalu yang paling sulit. Sepak bola penuh dengan contoh tim-tim yang nyaris gagal dan mencoba melihat sisi positifnya untuk musim berikutnya. Seringkali, langkah berikutnya justru mundur."
Risiko kerusakan jangka panjang
Mantan pemain internasional Inggris itu berpendapat bahwa satu musim lagi tanpa trofi besar dapat mengikis kepercayaan dasar antara manajer dan para pendukung Arsenal. Ia mencatat bahwa kegagalan memanfaatkan keunggulan yang mereka miliki saat ini akan menempatkan staf pelatih dalam posisi yang rentan terkait perekrutan dan taktik di masa depan.
Merenungkan potensi konsekuensi jangka panjang di Emirates, Carragher menambahkan: "Secara psikologis, akan lebih sulit untuk pulih musim panas ini dan ada kemungkinan lebih besar akan terjadi konsekuensi jangka panjang jika kepercayaan terhadap manajer mulai menguap. Terlepas dari apakah Arsenal berhasil mencapai target musim ini atau tidak, Arteta akan berada di bawah tekanan terberat selama masa jabatannya untuk meninjau kembali taktiknya selama musim panas.
"Sebagai pemenang, ia dapat melakukannya dengan perencanaan matang dan otoritas penuh. Jika ia dan para pemainnya kembali harus menanggung kekecewaan, perubahan taktik dan susunan pemain akan terjadi karena tuntutan publik dan dari posisi yang lemah."
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan yang berat bagi The Gunners
Arsenal harus menghadapi jadwal yang padat tanpa pemain kunci seperti Bukayo Saka dan Martin Odegaard, yang masih absen karena cedera. Setelah laga di Etihad, The Gunners akan bersiap untuk perjalanan semifinal Liga Champions yang menantang ke markas Atletico Madrid di Metropolitano. Arteta dihadapkan pada ujian terberat terkait kedalaman skuad dan ketangguhan mental timnya saat mereka berupaya menghindari kekalahan keempat berturut-turut di kompetisi domestik dan mencegah musim mereka hancur berantakan di pekan-pekan terakhir ini.