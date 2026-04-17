Mikel Arteta memperingatkan bahwa kegagalan di Liga Premier akan membawa 'konsekuensi jangka panjang' bagi Arsenal, sementara Man City semakin meningkatkan tekanan menjelang laga puncak klasemen

Posisi Arsenal yang tiba-tiba menjadi genting telah memicu kekhawatiran akan terjadinya kegagalan lagi bagi pasukan Arteta. Setelah finis di peringkat kedua Liga Premier dalam tiga musim terakhir, kini semakin banyak yang meyakini bahwa mereka akan mengulanginya untuk keempat kalinya berturut-turut. Perkembangan seperti itu pasti akan memicu desakan agar Arteta mundur dari jabatannya, meskipun tim ini telah menunjukkan kemajuan di bawah asuhan pelatih asal Spanyol tersebut.

Carragher menekankan bahwa ekspektasi untuk musim ini telah berubah secara mendasar dan hanya trofi besar yang dapat membenarkan evolusi taktis Arteta.

Dalam kolomnya diThe Telegraph, Carragher menjelaskan mengapa taruhannya belum pernah setinggi ini: "Bagi Mikel Arteta, konsekuensi dari kegagalan akan lebih serius; keabsahan pendekatannya sepenuhnya bergantung pada apakah ia menjadi juara Premier League atau Eropa dalam dua bulan ke depan. Kemenangan akan membuat semua kritik hingga saat ini menjadi tidak relevan dan tidak berarti. Jika gagal, masa pemulihan akan dipenuhi dengan kekecewaan dan saling menyalahkan."

Dia menambahkan: "Para penggemar Arsenal mungkin tidak suka mendengarnya, tetapi finis di posisi kedua selama tiga tahun terakhir merupakan sebuah kesuksesan. Finis di posisi kedua pada 2026 niscaya akan menjadi kegagalan. Ini seharusnya menjadi saatnya Arsenal, tetapi dorongan terakhir untuk memenangkan trofi besar selalu yang paling sulit. Sepak bola penuh dengan contoh tim-tim yang nyaris gagal dan mencoba melihat sisi positifnya untuk musim berikutnya. Seringkali, langkah berikutnya justru mundur."