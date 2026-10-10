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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta membuat keputusan besar terkait Kai Havertz saat Arsenal mengonfirmasi starting XI untuk laga melawan Leeds dengan tiga dorongan positif soal cedera

Arsenal
Premier League
Arsenal vs Leeds United
Leeds United
M. Arteta
K. Havertz

Mikel Arteta membuat beberapa keputusan besar terkait susunan pemain untuk duel Premier League Arsenal melawan Leeds United. Sejumlah bintang kunci langsung kembali ke susunan pemain inti setelah jeda internasional diwarnai kekhawatiran cedera.

  • Tiga pemain tetap jadi starter meski ada kekhawatiran soal kebugaran

    Arteta memasukkan Kai Havertz, Declan Rice, dan Ezri Konsa ke dalam susunan pemain inti Arsenal untuk pertandingan Premier League melawan Leeds United. Keputusan itu menjadi dorongan besar bagi Arsenal setelah kekhawatiran cedera yang meluas selama jeda internasional baru-baru ini.

    Rice mundur dari skuad Inggris untuk mengatur beban kerjanya, sementara Havertz mengalami masalah hamstring bersama Jerman. Konsa juga meninggalkan pemusatan latihan Inggris lebih awal karena cedera benturan pada kaki, sehingga ketiganya diragukan tampil jelang laga tersebut. Tidak satu pun dari ketiganya terlihat dalam rekaman latihan pada Kamis, tetapi Arteta menilai ketiganya cukup bugar untuk tampil sejak menit awal.

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    Arteta menjelaskan beban kerja yang dikelola dengan hati-hati

    Arteta menanggapi keputusan untuk mengistirahatkan Rice dari tugas internasional, dengan menunjuk pada jadwal sang gelandang yang tanpa henti dalam beberapa musim terakhir. Sang manajer menegaskan bahwa penanganan yang masuk akal diperlukan untuk menjaga para pemain kuncinya tetap bugar.

    "Ya, kami harus mengelolanya karena dia mengalami beberapa masalah sejak kembali dari Piala Dunia, dan kami tahu jumlah pertandingan yang telah dimainkannya dalam tiga tahun terakhir," kata Arteta. "Jadi, ya, itu adalah hal yang masuk akal untuk dilakukan, dan semoga besok dia tersedia dan beberapa lainnya juga masih diragukan."

  • Keputusan besar di lini tengah dan lini serang

    Bersama trio yang kembali itu, Arteta membuat beberapa keputusan pemilihan pemain yang patut dicermati di berbagai lini. Noni Madueke mendapat kesempatan tampil sebagai starter di sayap kiri mengungguli Eberechi Eze, sementara Christos Tzolis harus menepi selama beberapa pekan karena masalah hamstring.

    Ben White kembali bermain di posisi bek kanan melawan mantan klub tempatnya dipinjamkan, sementara gelandang muda Myles Lewis-Skelly dipilih untuk mendampingi Rice mengungguli Bruno Guimaraes. Di lini depan, Viktor Gyokeres memulai dari bangku cadangan meski menjalani jeda internasional yang impresif dengan mencetak empat gol dalam empat pertandingan untuk Swedia.

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    Susunan pemain yang dikonfirmasi

    Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz

    Leeds United (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor; Calvert-Lewin

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