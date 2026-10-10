Arteta memasukkan Kai Havertz, Declan Rice, dan Ezri Konsa ke dalam susunan pemain inti Arsenal untuk pertandingan Premier League melawan Leeds United. Keputusan itu menjadi dorongan besar bagi Arsenal setelah kekhawatiran cedera yang meluas selama jeda internasional baru-baru ini.

Rice mundur dari skuad Inggris untuk mengatur beban kerjanya, sementara Havertz mengalami masalah hamstring bersama Jerman. Konsa juga meninggalkan pemusatan latihan Inggris lebih awal karena cedera benturan pada kaki, sehingga ketiganya diragukan tampil jelang laga tersebut. Tidak satu pun dari ketiganya terlihat dalam rekaman latihan pada Kamis, tetapi Arteta menilai ketiganya cukup bugar untuk tampil sejak menit awal.