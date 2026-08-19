Meski Arsenal sudah membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan perekrutan Bruno Guimaraes senilai £75 juta, Arteta mengisyaratkan bahwa bisnis klub mungkin belum selesai. Arsenal saat ini sedang menilai opsi mereka di sepertiga akhir lapangan, khususnya setelah kepergian Leandro Trossard. Dengan masa depan jangka panjang Gabriel Martinelli juga masih dipenuhi tanda tanya, klub dikaitkan dengan beberapa target papan atas, termasuk winger Bradley Barcola yang juga dikaitkan dengan Liverpool. Arteta tetap irit bicara, tetapi menegaskan bahwa klub akan selalu berupaya meningkatkan diri jika peluang yang tepat muncul.

"Ketika kami menunjukkan ambisi di klub, itu harus datang dari level paling atas dan saya pikir kepemilikan klub sangat mendukung dalam segala hal yang kami lakukan di klub," jelasnya. "Motivasi itu selalu ada untuk menjadi lebih baik. Jika kami bisa mengidentifikasi talenta yang bisa membuat kami lebih baik maka kami harus melakukannya, tetapi kami juga harus fokus pada apa yang kami miliki di dalam skuad untuk memastikan mereka berkembang, tumbuh, dan menjadi lebih baik."

"Anda bisa melihat betapa gilanya dan tidak terduganya liga ini. Lebih baik tidak banyak bicara, tetap siap, tetap terbuka, dan semoga kami bisa menutup bursa transfer dengan cara yang sangat positif."