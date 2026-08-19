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Mikel Arteta membidik pengulangan bersejarah di Premier League saat bos Arsenal bersiap menjalani hidup setelah rivalitas dengan Pep Guardiola
Arteta mengincar gelar bersejarah secara beruntun
Arteta telah memasang penanda yang signifikan menjelang musim baru, dengan menegaskan bahwa timnya sepenuhnya fokus untuk mencapai prestasi yang belum pernah diraih dalam sejarah klub London Utara tersebut. Setelah akhirnya mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar liga musim lalu dengan mengatasi kekuatan besar Manchester City, Arsenal kini membidik untuk mempertahankan mahkota mereka. Hanya segelintir manajer hebat, termasuk Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, dan Pep Guardiola, yang mampu menjuarai Premier League secara beruntun, dan Arteta ingin bergabung dengan kelompok elite tersebut.
"Saya sangat antusias. Kami sudah punya beberapa mimpi tentang kompetisi ini lagi dengan Community Shield. Ini musim baru, ekspektasi baru," kata Arteta kepada talkSPORT. "Kami punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya di klub sepak bola ini, yaitu memenangkannya secara beruntun dan itulah ambisinya. Ini bukan personal, ini ambisi kolektif yang kami miliki dan ambisi klub. Ini tantangan yang indah."
- AFP
Kehidupan setelah era Guardiola
Lanskap Premier League telah berubah secara signifikan menyusul keputusan Guardiola untuk mengakhiri satu dekade penuh trofi bersama Man City. Bagi Arteta, yang pernah menjadi asisten Guardiola sebelum mengambil alih kursi pelatih Arsenal, absennya kompatriotnya itu di pinggir lapangan merupakan perubahan besar. Arteta mengakui bahwa perubahan dinamika itu terasa tidak biasa setelah bertahun-tahun terlibat dalam duel taktik intens melawan sosok yang menetapkan standar dalam sepak bola Inggris.
"Itu berbeda," kata Arteta. "Jelas saya mengenal Enzo [Maresca] dengan sangat baik, tetapi tentu hubungan yang saya bangun dengan Pep ketika kami bersama. Begitu banyak sakit kepala dan keringat yang dia berikan kepada saya selama enam atau tujuh tahun terakhir saat mencoba menyamai level mereka. Dia benar-benar menjadi inspirasi, dia meninggalkan jejak di liga ini untuk selamanya dan dia membuat kami semua menjadi lebih baik."
Pergerakan di bursa transfer dan evolusi skuad
Meski Arsenal sudah membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan perekrutan Bruno Guimaraes senilai £75 juta, Arteta mengisyaratkan bahwa bisnis klub mungkin belum selesai. Arsenal saat ini sedang menilai opsi mereka di sepertiga akhir lapangan, khususnya setelah kepergian Leandro Trossard. Dengan masa depan jangka panjang Gabriel Martinelli juga masih dipenuhi tanda tanya, klub dikaitkan dengan beberapa target papan atas, termasuk winger Bradley Barcola yang juga dikaitkan dengan Liverpool. Arteta tetap irit bicara, tetapi menegaskan bahwa klub akan selalu berupaya meningkatkan diri jika peluang yang tepat muncul.
"Ketika kami menunjukkan ambisi di klub, itu harus datang dari level paling atas dan saya pikir kepemilikan klub sangat mendukung dalam segala hal yang kami lakukan di klub," jelasnya. "Motivasi itu selalu ada untuk menjadi lebih baik. Jika kami bisa mengidentifikasi talenta yang bisa membuat kami lebih baik maka kami harus melakukannya, tetapi kami juga harus fokus pada apa yang kami miliki di dalam skuad untuk memastikan mereka berkembang, tumbuh, dan menjadi lebih baik."
"Anda bisa melihat betapa gilanya dan tidak terduganya liga ini. Lebih baik tidak banyak bicara, tetap siap, tetap terbuka, dan semoga kami bisa menutup bursa transfer dengan cara yang sangat positif."
- Getty Images Sport
Persiapan untuk malam pembukaan
Saat Arsenal bersiap menjamu Coventry City pada Jumat malam, Arteta menghadapi beberapa keputusan sulit terkait susunan pemain inti. Arsenal menatap laga ini setelah meraih kemenangan dominan atas Manchester City di Community Shield di Cardiff, sebuah penampilan yang menunjukkan kedalaman skuad dan kualitas yang kini dimiliki di London Utara. Meski bintang-bintang mapan seperti Declan Rice dan Bukayo Saka kembali masuk pertimbangan setelah jeda pasca-Piala Dunia, performa para pemain muda dan rekrutan anyar memberi staf pelatih banyak hal untuk dipikirkan menjelang laga pembuka.
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