AFP
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Mikel Arteta membidik lebih banyak rekrutan Arsenal di tengah krisis pertahanan setelah transfer Bruno Guimaraes senilai £75 juta
Arsenal mencari pemain baru
Menurut Evening Standard, Arteta mengindikasikan bahwa Arsenal belum selesai beraktivitas di bursa musim panas setelah mendatangkan Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai £75 juta.
Klub itu sudah lebih dulu merampungkan kesepakatan untuk Illan Meslier, Christos Tzolis, dan Piero Hincapie, tetapi Arteta bertekad menambah kualitas lagi. Arsenal dilaporkan membidik tambahan kekuatan di lini serang dan seorang bek serbabisa, karena Jurrien Timber dan William Saliba saat ini tidak tersedia.
Saat ditanya apakah para suporter bisa mengharapkan kedatangan pemain lagi, Arteta mengatakan: "Ya, itulah yang sedang kami coba lakukan. Jika kami memiliki pemain yang tepat di pasar yang bisa membuat kami jauh lebih baik, kami sangat menantikan itu."
- AFP
Masalah pertahanan dan peningkatan tim
Arsenal mengalami sejumlah kerentanan di lini pertahanan selama persiapan pramusim mereka, kebobolan tiga gol saat melawan Borussia Dortmund dan tiga gol lainnya saat menghadapi Real Betis di Dublin.
Namun, Arteta menolak menyalahkan lini belakang semata, sambil menegaskan bahwa perbaikan merupakan tugas kolektif bagi tim. Arteta menjelaskan: "Saya tidak akan ke arah sana hanya untuk menempatkannya secara terpisah di situ. Kami kebobolan beberapa gol buruk tempo hari, beberapa gol buruk hari ini. Terutama dalam cara kami bersaing. Tetapi itu adalah tanggung jawab yang sangat kolektif. Jadi kami perlu berkembang dengan para pemain yang kami miliki. Dan kami tentu ingin berkembang." Sang manajer tetap yakin skuadnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki masalah tersebut secara kolektif.
Pujian untuk gelandang baru
Arteta sangat antusias dengan dampak yang sudah diberikan Guimaraes dalam sesi latihan. Sang manajer menyoroti sikap pemain asal Brasil itu serta atribut teknis spesifiknya sebagai elemen penting untuk masa depan.
Arteta berkata: "Kami melihat dengan sangat jelas, terutama energi yang langsung ia bawa ke tempat latihan, rasa lapar, keinginan untuk datang ke sini dan menciptakan sejarah besar di klub. Itulah ambisi yang kami butuhkan. Kami ingin naik ke level berikutnya dan saya sangat, sangat yakin bahwa kami akan membutuhkan pemain dengan kepribadian, hasrat, dan karakter seperti itu untuk mendorong semua orang di dalam organisasi agar melangkah lebih tinggi lagi. Fleksibilitas untuk bermain di dua posisi berbeda sesuai dengan apa yang kami inginkan atau apa yang dilakukan lawan. Seorang pemain yang jelas punya timing dan intuisi luar biasa untuk merebut kembali bola dan mengalirkan permainan dengan sangat, sangat cepat. Dia adalah pemain yang sangat nyaman memberi umpan terobosan kepada rekan setim, bergerak di antara lini, bergerak ke belakang pertahanan. Lalu dia juga menjadi ancaman gol. Dia punya naluri dan timing yang sangat bagus untuk masuk ke kotak penalti. Dan dia punya kemampuan untuk menuntaskan peluang."
- Getty Images
Apa selanjutnya untuk Arsenal?
Guimaraes belum siap tampil melawan Dortmund pada Minggu, tetapi para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk melihatnya beraksi. Gelandang itu diperkirakan akan terlibat saat Arsenal menghadapi Como pada Rabu malam. Setelah laga persahabatan itu, fokus akan beralih ke bentrokan Community Shield yang sangat dinantikan melawan Manchester City akhir pekan ini.
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