Arteta sangat antusias dengan dampak yang sudah diberikan Guimaraes dalam sesi latihan. Sang manajer menyoroti sikap pemain asal Brasil itu serta atribut teknis spesifiknya sebagai elemen penting untuk masa depan.

Arteta berkata: "Kami melihat dengan sangat jelas, terutama energi yang langsung ia bawa ke tempat latihan, rasa lapar, keinginan untuk datang ke sini dan menciptakan sejarah besar di klub. Itulah ambisi yang kami butuhkan. Kami ingin naik ke level berikutnya dan saya sangat, sangat yakin bahwa kami akan membutuhkan pemain dengan kepribadian, hasrat, dan karakter seperti itu untuk mendorong semua orang di dalam organisasi agar melangkah lebih tinggi lagi. Fleksibilitas untuk bermain di dua posisi berbeda sesuai dengan apa yang kami inginkan atau apa yang dilakukan lawan. Seorang pemain yang jelas punya timing dan intuisi luar biasa untuk merebut kembali bola dan mengalirkan permainan dengan sangat, sangat cepat. Dia adalah pemain yang sangat nyaman memberi umpan terobosan kepada rekan setim, bergerak di antara lini, bergerak ke belakang pertahanan. Lalu dia juga menjadi ancaman gol. Dia punya naluri dan timing yang sangat bagus untuk masuk ke kotak penalti. Dan dia punya kemampuan untuk menuntaskan peluang."