Fans Arsenal mendapat dorongan besar menjelang laga pembuka pada Minggu melawan Manchester City, dengan Arteta mengonfirmasi bahwa dua bintang mereka, Bukayo Saka dan Declan Rice, kembali berpeluang dimainkan.

Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, Arteta optimistis soal kondisi para pemain pentingnya yang kembali, termasuk rekrutan anyar Martin Zubimendi. Pria Spanyol itu menyatakan: "Mereka akan tersedia, mereka berlatih bersama kami hari ini, mereka akan berlatih besok dan jika kondisi mereka sesuai dengan yang kami harapkan, mereka akan terlibat."

Arteta juga meluangkan waktu untuk memuji sikap profesional skuadnya setelah musim panas yang sibuk, dengan mencatat bahwa "kebanyakan dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan, benar-benar bugar dalam semua tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik.



