Getty Images
Diterjemahkan oleh
Mikel Arteta memberikan kabar terbaru cedera Arsenal tentang Bukayo Saka dan Jurrien Timber jelang bentrok Community Shield melawan Manchester City
Saka dan Rice siap untuk duel melawan Manchester City
Fans Arsenal mendapat dorongan besar menjelang laga pembuka pada Minggu melawan Manchester City, dengan Arteta mengonfirmasi bahwa dua bintang mereka, Bukayo Saka dan Declan Rice, kembali berpeluang dimainkan.
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, Arteta optimistis soal kondisi para pemain pentingnya yang kembali, termasuk rekrutan anyar Martin Zubimendi. Pria Spanyol itu menyatakan: "Mereka akan tersedia, mereka berlatih bersama kami hari ini, mereka akan berlatih besok dan jika kondisi mereka sesuai dengan yang kami harapkan, mereka akan terlibat."
Arteta juga meluangkan waktu untuk memuji sikap profesional skuadnya setelah musim panas yang sibuk, dengan mencatat bahwa "kebanyakan dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan, benar-benar bugar dalam semua tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik.
- Getty Images
Dua bek masih menepi
Meski kabarnya positif di lini serang dan lini tengah, situasi di sektor pertahanan masih sedikit lebih rumit bagi juara Premier League itu. Arteta mengonfirmasi bahwa Jurrien Timber dan William Saliba sama-sama akan absen dalam laga melawan tim asuhan Enzo Maresca karena keduanya masih menjalani program rehabilitasi masing-masing.
Saliba, khususnya, tampaknya menghadapi masa pemulihan yang lebih signifikan, dengan sang manajer menggambarkan situasinya sebagai "cedera jangka panjang". Situasi Timber lebih optimistis, meski ia belum siap untuk kembali tampil kompetitif di starting XI.
Arteta memberikan penjelasan rinci mengenai posisi terkini sang pemain internasional Belanda dalam proses pemulihannya, dengan menjelaskan bahwa klub mengambil pendekatan hati-hati untuk menghindari kemunduran. "Jurrien berkembang sangat baik," kata Arteta.
"Dia sudah berada di lapangan, sekarang kami meningkatkan beberapa aksi tertentu dan terutama volume serta bebannya. Saya pikir dia berada di jalur yang bagus, tetapi masih ada beberapa pekan lagi. Wilo, seperti yang kita semua tahu, itu lebih merupakan cedera jangka panjang."
Perjalanan pemulihan Timber
Mantan pemain Ajax yang serbabisa itu merupakan komponen vital dalam skema taktik Arteta, dan ia diperkirakan akan kembali berlatih penuh bersama grup dalam waktu yang sangat dekat. Sang manajer mengisyaratkan bahwa tujuh hingga sepuluh hari ke depan akan menjadi periode krusial bagi bek sayap itu saat ia mulai kembali berintegrasi dengan rekan-rekan setimnya di lapangan.
Arteta menjelaskan lebih lanjut rencana untuk sang bek dengan mengatakan: "Kami harus menunggu dan melihat. Mudah-mudahan dia perlu mulai berlatih dengan grup dalam sekitar sepekan ke depan, lalu melihat bagaimana perkembangannya dari sana. Ini sudah menjadi masalah jangka panjang, dan kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah langkah yang tepat, dia merasa siap untuk melakukan itu, karena dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami."
- Getty Images
Perbincangan transfer dan ambisi meraih trofi
Di luar kekhawatiran cedera yang langsung dihadapi, Arteta membahas ambisi klub yang terus berjalan di bursa transfer saat tenggat waktu semakin dekat. Dengan kaitan dengan beberapa bek papan atas yang beredar di media, pelatih asal Spanyol itu tetap menutup rapat soal nama-nama spesifik, tetapi terbuka mengenai keinginan klub untuk terus mengembangkan skuad.
Mengenai potensi pemain yang masuk, Arteta berkata: "Saya tidak akan membicarakan individu, tetapi yang jelas bisa saya katakan kepada Anda adalah [soal] ambisi klub. Itu besar, bahwa kami ingin meningkatkan skuad, kami ingin mengembangkan skuad, agar bisa mencapai. Kami telah mengidentifikasi beberapa area yang bisa menjadi kekuatan - itulah yang sedang kami coba lakukan."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami