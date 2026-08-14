Para penggemar Arsenal mendapat dorongan besar jelang laga pembuka pada Minggu melawan Manchester City, setelah Arteta mengonfirmasi bahwa duo bintang Bukayo Saka dan Declan Rice kembali masuk dalam pertimbangan.

Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingan, Arteta optimistis soal kondisi para pemain andalannya yang kembali, termasuk rekrutan baru Martin Zubimendi. Pelatih asal Spanyol itu menyatakan: "Mereka akan tersedia, mereka berlatih bersama kami hari ini, mereka akan berlatih besok dan jika mereka berada dalam kondisi yang kami harapkan, mereka akan dilibatkan."

Arteta juga meluangkan waktu untuk memuji sikap profesional skuadnya setelah musim panas yang sibuk, dengan mencatat bahwa "sebagian besar dari mereka [kembali] lebih awal dari yang diperkirakan, benar-benar bugar dengan semua tes yang dilakukan dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik.



