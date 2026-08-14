Getty Images
Diterjemahkan oleh
Mikel Arteta memberikan kabar terbaru cedera Arsenal soal Bukayo Saka dan Jurrien Timber jelang bentrok Community Shield dengan Manchester City
Saka dan Rice siap untuk duel melawan Manchester City
Para penggemar Arsenal mendapat dorongan besar jelang laga pembuka pada Minggu melawan Manchester City, setelah Arteta mengonfirmasi bahwa duo bintang Bukayo Saka dan Declan Rice kembali masuk dalam pertimbangan.
Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingan, Arteta optimistis soal kondisi para pemain andalannya yang kembali, termasuk rekrutan baru Martin Zubimendi. Pelatih asal Spanyol itu menyatakan: "Mereka akan tersedia, mereka berlatih bersama kami hari ini, mereka akan berlatih besok dan jika mereka berada dalam kondisi yang kami harapkan, mereka akan dilibatkan."
Arteta juga meluangkan waktu untuk memuji sikap profesional skuadnya setelah musim panas yang sibuk, dengan mencatat bahwa "sebagian besar dari mereka [kembali] lebih awal dari yang diperkirakan, benar-benar bugar dengan semua tes yang dilakukan dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik.
- Getty Images
Dua bek masih menepi
Meski kabar di lini serang dan lini tengah positif, situasi di sektor pertahanan juara Premier League itu masih sedikit lebih rumit. Arteta mengonfirmasi bahwa Jurrien Timber dan William Saliba sama-sama akan absen dalam laga melawan tim asuhan Enzo Maresca karena masih menjalani program rehabilitasi masing-masing.
Saliba, khususnya, tampaknya menghadapi masa pemulihan yang lebih signifikan, dengan sang manajer menggambarkan kondisinya sebagai "cedera jangka panjang". Situasi Timber lebih optimistis, meski ia belum siap untuk kembali tampil kompetitif di starting XI.
Arteta memberikan penjelasan rinci mengenai posisi terkini pemain internasional Belanda itu dalam proses pemulihannya, dengan menjelaskan bahwa klub mengambil pendekatan hati-hati untuk menghindari kemunduran. "Jurrien berkembang sangat baik," kata Arteta.
"Dia sudah berada di lapangan, kami sekarang meningkatkan beberapa aspek tertentu dan terutama volume serta bebannya. Saya pikir dia berada di jalur yang bagus, tetapi masih ada beberapa pekan lagi. Wilo, seperti yang kita semua tahu, lebih merupakan cedera jangka panjang."
Perjalanan pemulihan Timber
Mantan pemain Ajax yang serbabisa itu merupakan komponen vital dalam skema taktik Arteta, dan ia diperkirakan akan kembali berlatih penuh bersama tim dalam waktu yang sangat dekat. Sang manajer mengisyaratkan bahwa tujuh hingga sepuluh hari ke depan akan menjadi periode krusial bagi bek sayap tersebut saat ia mulai kembali berintegrasi dengan rekan-rekan setimnya di lapangan.
Arteta menjelaskan lebih lanjut rencana untuk bek tersebut dengan mengatakan: "Kami harus menunggu dan melihat. Mudah-mudahan dia perlu mulai berlatih dengan grup dalam sekitar sepekan ke depan, lalu melihat bagaimana perkembangannya dari sana. Ini sudah menjadi masalah jangka panjang, dan kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah langkah yang tepat, dia merasa siap untuk melakukannya, karena dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami."
- Getty Images
Pembicaraan transfer dan ambisi meraih trofi
Di luar kekhawatiran cedera yang mendesak, Arteta membahas ambisi klub yang terus berjalan di bursa transfer seiring tenggat waktu yang semakin dekat. Dengan kaitan dengan beberapa bek papan atas yang beredar di media, pria Spanyol itu tetap bungkam soal nama-nama spesifik, tetapi terbuka mengenai keinginan klub untuk terus mengembangkan skuad.
Mengenai potensi pemain yang masuk, Arteta berkata: "Saya tidak akan membicarakan individu, tetapi yang jelas bisa saya katakan kepada Anda adalah [tentang] ambisi klub. Ambisinya besar bahwa kami ingin meningkatkan skuad, kami ingin mengembangkan skuad, agar bisa meraih sesuatu. Kami telah mengidentifikasi beberapa area yang bisa menjadi kekuatan - itulah yang sedang kami coba lakukan."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami