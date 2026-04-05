Mikel Arteta membela para pemain bintang Arsenal dan memberikan kabar terbaru mengenai cedera Gabriel setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala FA melawan Southampton

Malam itu semakin memburuk bagi The Gunners saat bek andalan Gabriel terpaksa ditarik keluar pada babak kedua. Absennya pemain asal Brasil itu berpotensi menjadi pukulan telak bagi upaya Arsenal merebut gelar Liga Premier serta laga-laga perempat final Liga Champions yang akan datang. Arteta mengakui bahwa tanda-tanda awalnya cukup mengkhawatirkan setelah bek tengah tersebut meminta untuk ditarik keluar dari lapangan.

"Saya tidak tahu. Saya rasa dia merasakan sesuatu," kata Arteta saat ditanya mengenai kondisi sang bek. "Saya tidak tahu persis apa itu. Kami harus memeriksanya. Tapi jelas ketika seorang pemain meminta untuk diganti, itu bukan kabar baik."