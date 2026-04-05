Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mikel Arteta membela para pemain bintang Arsenal dan memberikan kabar terbaru mengenai cedera Gabriel setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala FA melawan Southampton
Arteta tetap mendukung timnya meski mengalami kekecewaan di ajang piala
Menyusul kekalahan Arsenal 2-1, Arteta dengan cepat membantah segala kritik terkait etos kerja atau dedikasi para pemainnya. The Gunners mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, namun pada akhirnya harus menelan kekalahan akibat kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir serta kelengahan pertahanan yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh The Saints. Saat berbicara setelah pertandingan, Arteta menegaskan pendiriannya: "Saya mencintai para pemain saya. Apa yang telah mereka lakukan selama sembilan bulan ini. Saya tidak akan mengkritik mereka karena kami kalah dalam pertandingan ini dengan cara yang mereka coba. Dan cara mereka mengerahkan seluruh tenaga. Beberapa dari mereka mungkin bahkan tidak perlu berada di sini hari ini. Saya tidak akan melakukan itu. Saya akan membela mereka lebih dari sebelumnya."
- Getty Images Sport
Gabriel mengalami cedera di akhir pertandingan yang berakhir dengan kekalahan
Malam itu semakin memburuk bagi The Gunners saat bek andalan Gabriel terpaksa ditarik keluar pada babak kedua. Absennya pemain asal Brasil itu berpotensi menjadi pukulan telak bagi upaya Arsenal merebut gelar Liga Premier serta laga-laga perempat final Liga Champions yang akan datang. Arteta mengakui bahwa tanda-tanda awalnya cukup mengkhawatirkan setelah bek tengah tersebut meminta untuk ditarik keluar dari lapangan.
"Saya tidak tahu. Saya rasa dia merasakan sesuatu," kata Arteta saat ditanya mengenai kondisi sang bek. "Saya tidak tahu persis apa itu. Kami harus memeriksanya. Tapi jelas ketika seorang pemain meminta untuk diganti, itu bukan kabar baik."
Pelajaran taktis dari kekalahan melawan Southampton
Pendekatan agresif Southampton mendapat pujian dari manajer Arsenal, yang menolak menggunakan jadwal padat sebagai alasan atas kekalahan tersebut. Arteta mengakui bahwa meski The Gunners telah menjalani 51 pertandingan musim ini, mereka tidak cukup efisien saat momen-momen krusial melawan tim asuhan Tonda Eckert.
Arteta menambahkan: "Saya mengucapkan selamat kepada mereka. Saya pikir mereka adalah tim yang sangat bagus. Tidak mengherankan mereka bisa mencapai posisi ini. Dan seperti yang saya katakan, mereka jauh lebih efisien daripada kami saat momen-momen krusial. Itulah mengapa mereka berada di Wembley, jadi semoga mereka sukses. Hal ini terutama terkait dengan beberapa hal yang, menurut saya, harus kami perbaiki."
- AFP
Perhatian kini beralih ke laga Sporting
Dengan laga perempat final Liga Champions dan perburuan gelar Liga Premier yang semakin dekat, Arteta berfokus untuk memastikan tersingkirnya tim dari kompetisi piala domestik ini tidak menggagalkan musim mereka secara keseluruhan. The Gunners akan bertandang ke Lisbon untuk menghadapi Sporting CP, dan sang manajer meyakini bahwa jadwal yang padat bukanlah alasan untuk penurunan performa.
"Seseorang harus bertanggung jawab. Itu adalah saya, dan kami memiliki periode terindah musim ini di depan mata," tutup pelatih asal Spanyol itu. "Saya tidak ingin mencari-cari alasan seputar pemain yang absen, atau pemain yang ada di sini dengan masalah... Terimalah situasi ini, hadapi dengan berani, dan kembali ke Portugal dengan, sekali lagi, semangat baru, dengan kejernihan pikiran, dan penuh antusiasme."