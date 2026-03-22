AFP
Mikel Arteta membela keputusannya untuk menurunkan Kepa Arrizabalaga sebagai starter daripada David Raya setelah kekalahan di final Carabao Cup melawan Man City
Arteta mendapat sorotan tajam setelah kekalahan di Wembley, terutama terkait pemilihan kipernya. Kepa melakukan kesalahan fatal yang memungkinkan O'Reilly mencetak gol pertamanya dari dua gol yang dicetaknya, yang sepenuhnya mengubah momentum pertandingan. Meskipun terjadi kesalahan yang merugikan itu, sang manajer tetap teguh pada keputusannya untuk menempatkan Raya di bangku cadangan. Menjelaskan alasannya, Arteta menyatakan: "Saya mengerti itu, tapi saya harus melakukan apa yang menurut saya benar. Dia telah bermain di semua kompetisi dan saya pikir itu akan sangat tidak adil. Mereka harus membuktikan diri. Kami dipandu oleh apa yang telah kami lihat. Saya yakin ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola, dan sayangnya hari ini itu terjadi pada momen krusial."
Arsenal menyesali peluang-peluang yang terlewatkan di Wembley
The Gunners tampil kompetitif di babak pertama, namun gagal mengubah tekanan mereka menjadi gol. Kai Havertz melihat peluang emasnya digagalkan oleh James Trafford, sehingga tim asal London Utara itu menjadi rentan terhadap kebangkitan City di akhir laga. Merenungkan kekalahan yang menyakitkan dan kurangnya ketajaman tim, Arteta mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam: "Sangat menyedihkan, ini sulit diterima. Kami tahu betapa berartinya ini bagi para pendukung kami. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di babak pertama ada beberapa momen bagus dan kami tidak memanfaatkannya. Kami memiliki peluang melalui Gabi dan Viktor. Terutama di babak kedua, 25 menit itu seharusnya kami bisa bermain lebih baik. Terkadang Anda harus memberikan pujian kepada lawan. Tentu saja ada hal-hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik."
Bangkit kembali dari pukulan psikologis yang menyakitkan
Dengan serangkaian pertandingan krusial yang akan segera berlangsung di kompetisi domestik maupun Eropa, tantangan mendesak saat ini adalah memastikan kekecewaan di final piala ini tidak menggagalkan seluruh musim mereka. Manajer sangat yakin skuadnya memiliki ketangguhan mental untuk segera bangkit dari kekalahan di Wembley. Menekankan ketangguhan mereka, Arteta menyatakan: "Kami sudah memainkan 50 pertandingan sebelum hari ini? Setiap kali kami imbang atau kalah, kami harus membuktikannya, kami harus melakukannya lagi. Kami memiliki sejarah baru-baru ini tentang bagaimana tim ini merespons di momen-momen seperti ini. Ya, terutama untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Kami akan menggunakannya sebagai motivasi. Kami akan mengelola energi dengan cara yang tepat. Kami akan melewati rasa sakit dan kekecewaan, itu bagian dari sepak bola."
Apa langkah selanjutnya bagi Arsenal?
The Gunners harus segera melupakan kekecewaan di Carabao Cup ini karena periode penentu musim mereka semakin dekat. Tim asuhan Arteta saat ini menduduki puncak klasemen Liga Premier dengan 70 poin dari 31 pertandingan, unggul sembilan poin atas Manchester City, meskipun pasukan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan tersisa. Upaya mereka untuk meraih treble bersejarah terus berlanjut dengan cepat. Setelah pertandingan perempat final Piala FA tandang melawan Southampton pada 4 April, mereka akan menghadapi laga dua leg yang krusial di Liga Champions UEFA melawan Sporting CP. Namun, semua mata akan tertuju pada 19 April, saat Arsenal bertandang ke Stadion Etihad untuk menghadapi City dalam pertandingan yang masih bisa memengaruhi perebutan gelar juara.
