Mikel Arteta membela 11 pemain Arsenal yang menarik diri dari tugas tim nasional saat perjuangan The Gunners untuk meraih treble semakin memanas

Skala masalah kebugaran yang baru-baru ini dialami Arsenal menjadi topik hangat selama jeda internasional bulan Maret, dengan The Gunners menyumbang hampir setengah dari total pemain yang mundur dari skuad tim nasional di Liga Premier. Dari 23 pemain di seluruh divisi yang mundur dari skuad masing-masing, 11 di antaranya berasal dari klub asal London Utara tersebut, sehingga memicu perdebatan mengenai apakah klub tersebut terlalu berhati-hati dalam upayanya meraih gelar juara di berbagai ajang.

Berbicara dalam konferensi pers pada hari Jumat, Arteta membahas koordinasi klub dengan tim-tim nasional, dengan menyatakan: "Kami memiliki hubungan dan komunikasi yang sangat baik dengan sebagian besar tim nasional - tentu saja dengan Thomas [Tuchel] juga. Kami selalu sangat mendukung. Ketika harus mengkomunikasikan kondisi setiap pemain, kami selalu jujur dan keputusan medis harus diambil. Kesimpulannya sudah jelas."