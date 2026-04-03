Mikel Arteta membela 11 pemain Arsenal yang menarik diri dari tugas tim nasional saat perjuangan The Gunners untuk meraih treble semakin memanas
Arteta menanggapi kekhawatiran terkait cedera
Skala masalah kebugaran yang baru-baru ini dialami Arsenal menjadi topik hangat selama jeda internasional bulan Maret, dengan The Gunners menyumbang hampir setengah dari total pemain yang mundur dari skuad tim nasional di Liga Premier. Dari 23 pemain di seluruh divisi yang mundur dari skuad masing-masing, 11 di antaranya berasal dari klub asal London Utara tersebut, sehingga memicu perdebatan mengenai apakah klub tersebut terlalu berhati-hati dalam upayanya meraih gelar juara di berbagai ajang.
Berbicara dalam konferensi pers pada hari Jumat, Arteta membahas koordinasi klub dengan tim-tim nasional, dengan menyatakan: "Kami memiliki hubungan dan komunikasi yang sangat baik dengan sebagian besar tim nasional - tentu saja dengan Thomas [Tuchel] juga. Kami selalu sangat mendukung. Ketika harus mengkomunikasikan kondisi setiap pemain, kami selalu jujur dan keputusan medis harus diambil. Kesimpulannya sudah jelas."
Memperjuangkan komitmen para pemain terhadap tim nasional
Arteta dengan cepat membantah anggapan bahwa para pemainnya mencari-cari alasan untuk menghindari tugas membela negara. Dengan Arsenal yang saat ini memimpin klasemen Liga Premier dan masih bersaing di babak-babak akhir kompetisi piala domestik, pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa para pemainnya sendiri sangat ingin membela negara mereka, namun pada akhirnya terpaksa absen karena cedera fisik yang nyata.
"Ketika Anda dalam kondisi fit dan siap bermain untuk tim nasional, Anda harus bermain," tambah manajer tersebut. "Kami sangat bangga memiliki begitu banyak pemain di tim nasional. Para pemain sangat ingin bermain untuk negara mereka. Saya tahu betapa pentingnya hal itu bagi mereka. Kami sepenuhnya mendukung hal itu dan ketika kami bisa melakukannya, kami melakukannya."
Daftar cedera para pemain Arsenal
Daftar pemain cedera bertambah signifikan setelah kekalahan Arsenal di final Carabao Cup melawan Manchester City. William Saliba dan Gabriel Magalhaes termasuk di antara yang pertama mundur karena masalah pergelangan kaki dan lutut masing-masing, disusul oleh Martin Odegaard, Jurrien Timber, dan Eberechi Eze. Situasi semakin memburuk setelah para pemain bergabung dengan pemusatan latihan, dengan Declan Rice, Bukayo Saka, dan Martin Zubimendi termasuk di antara lima pemain lain yang kembali lebih awal ke London Colney.
Daftar tersebut mencakup beragam talenta di berbagai posisi, termasuk Leandro Trossard, Noni Madueke, dan Piero Hincapie. Arteta tetap enggan mengungkapkan secara pasti berapa banyak dari bintang-bintang ini yang akan tersedia untuk pertandingan perempat final Piala FA mendatang melawan Southampton, memilih untuk merahasiakan rencananya menjelang perjalanan ke St Mary's.
Ambisi besar dan jadwal pertandingan mendatang
Saat Arsenal bersiap menghadapi fase krusial musim ini, Arteta telah menegaskan bahwa rotasi pemain dan kebugaran skuad akan menjadi kunci kesuksesan mereka. Dengan peluang meraih treble yang masih terbuka, sang manajer berfokus untuk menurunkan tim terkuat yang mungkin di setiap pertandingan sisa, dimulai dari laga melawan Southampton saat mereka berupaya mendekati Wembley.
"Kalian akan lihat. Biarkan kalian yang berspekulasi. Kalian bisa menilai nanti," kata Arteta mengenai pemilihan timnya. "Saat ini kami berada dalam posisi di mana kami harus menyusun susunan pemain terkuat yang mungkin untuk memenangkan setiap kompetisi. Kami hanya berjarak dua atau tiga pertandingan dari Piala FA dan kami tahu betapa pentingnya kompetisi itu bagi kami."