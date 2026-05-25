Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mikel Arteta membagikan momen mengejutkan saat ia tahu Arsenal akan menjuarai Liga Premier musim 2025-26
Kemenangan bersejarah bagi The Gunners
Arsenal akhirnya kembali menduduki puncak sepak bola Inggris, mengamankan gelar Liga Premier 2025-26 dan mengakhiri lebih dari dua dekade kekecewaan. Setelah finis sebagai runner-up selama tiga musim berturut-turut, tim asuhan Arteta akhirnya membuktikan bahwa mereka memiliki ketangguhan mental untuk mengungguli City.
Gelar juara secara matematis dipastikan pada awal pekan ini ketika Manchester City kehilangan poin saat melawan Bournemouth, sehingga memungkinkan The Gunners merayakannya di hadapan para penggemar tuan rumah pada hari Minggu. Setelah kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park, Arteta merefleksikan perjalanan tersebut dan mengungkapkan titik-titik balik spesifik yang meyakinkannya bahwa tahun ini akan berbeda.
- Getty Images Sport
Persiapan pramusim dan komitmen para pemain
Arteta meyakini bahwa benih kesuksesan telah ditanam jauh sebelum peluit pembuka musim dibunyikan. Meskipun banyak yang menyoroti investasi besar klub di bursa transfer, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa perubahan mental di dalam tim selama persiapan musim panaslah yang menjadi katalisator bagi kesuksesan mereka pada akhirnya.
Berbicara kepada BeIN Sports, Arteta mengatakan: "Momen pertama mungkin terjadi saat kami berkumpul bersama di pramusim, seminggu sebelum kami menghadapi Manchester United. Saya mengumpulkan semua pemain dan menanyakan apa yang mereka rela lakukan untuk tim. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk tim, dan saya tahu kami memiliki peluang besar untuk bersaing di setiap kompetisi karena kami memiliki kedalaman skuad dan kualitas untuk menantang."
Dia melanjutkan: "Respons mereka langsung dan luar biasa, dan itu bukan sekadar kata-kata – mudah mengatakannya dalam rapat, tapi kemudian Anda harus menunjukkannya sepanjang musim yang berlangsung sepuluh bulan. Para pemain pantas mendapat pujian besar karena mereka melakukannya dengan cara yang luar biasa."
Titik balik yang mengejutkan di Etihad
Mungkin yang paling mengejutkan, Arteta mengungkapkan bahwa kekalahan melawan rival utama mereka, Man City, justru menjadi momen ketika ia paling yakin akan kemenangan. Alih-alih menghancurkan kepercayaan diri mereka, kekalahan itu justru menjadi bukti kemajuan Arsenal dan kemampuan mereka untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.
"Momen kedua adalah saat kami kalah di Manchester City," jelas Arteta. "Hari itu saya berpikir, 'kami akan memenangkannya'. Saya melihat para pemain di ruang ganti dan ingin melihat reaksi mereka sebelum saya mengatakan apa pun. Dan saya bisa melihat bahwa mereka sangat kecewa, tetapi mereka menyadari bahwa kami bisa mengalahkan mereka dan kami bisa lebih baik dari mereka. Semuanya ada di tangan kami dan kami harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Setelah itu, kami fokus pada apa yang kami butuhkan untuk menjadi juara dan responsnya langsung terlihat. Sejak saat itu, saya menyadari bahwa kami akan sangat dekat dengan kemenangan."
- Getty Images Sport
The Gunners mengincar prestasi gemilang lainnya di Budapest
Arsenal kini harus sepenuhnya mengalihkan fokus mereka ke final Liga Champions di Budapest, dengan target menggulingkan juara bertahan Paris Saint-Germain. Fokus di kubu Arsenal tetap tak tergoyahkan saat mereka berupaya meraih gelar ganda bersejarah, dengan pertandingan puncak tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei.