Arteta meyakini bahwa benih kesuksesan telah ditanam jauh sebelum peluit pembuka musim dibunyikan. Meskipun banyak yang menyoroti investasi besar klub di bursa transfer, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa perubahan mental di dalam tim selama persiapan musim panaslah yang menjadi katalisator bagi kesuksesan mereka pada akhirnya.

Berbicara kepada BeIN Sports, Arteta mengatakan: "Momen pertama mungkin terjadi saat kami berkumpul bersama di pramusim, seminggu sebelum kami menghadapi Manchester United. Saya mengumpulkan semua pemain dan menanyakan apa yang mereka rela lakukan untuk tim. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk tim, dan saya tahu kami memiliki peluang besar untuk bersaing di setiap kompetisi karena kami memiliki kedalaman skuad dan kualitas untuk menantang."

Dia melanjutkan: "Respons mereka langsung dan luar biasa, dan itu bukan sekadar kata-kata – mudah mengatakannya dalam rapat, tapi kemudian Anda harus menunjukkannya sepanjang musim yang berlangsung sepuluh bulan. Para pemain pantas mendapat pujian besar karena mereka melakukannya dengan cara yang luar biasa."