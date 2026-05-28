AFP
Mikel Arteta memandang Luis Enrique sebagai 'teladan bagi semua orang', sementara manajer Arsenal itu mengungkapkan 'kenangan indah' tentang pelatih PSG saat masih di Barcelona
Hubungan dengan Barcelona dan kepemimpinan Luis Enrique
Seiring berlanjutnya hitungan mundur menuju final Liga Champions, Arteta mengenang hubungannya dengan rekan sejawatnya, Luis Enrique. Keduanya pernah bermain bersama di Barcelona saat Arteta masih menjadi talenta muda yang menjanjikan dan Luis Enrique sudah menjadi pemain senior yang mapan. Pelatih Arsenal itu mengingat julukan yang diberikan pelatih PSG tersebut kepadanya dan memuji keyakinan teguh sang pelatih asal Spanyol terhadap filosofi taktisnya, meski di tengah tekanan dari luar.
Dalam wawancara dengan MARCA, Arteta mengatakan: "Saya mengingatnya dengan penuh kasih sayang karena cara dia memperlakukan para pemain muda dan bagaimana dia sebagai seorang pemain. Sebagai pelatih, dia adalah seseorang yang memiliki kepemimpinan untuk tetap pada satu arah dan, dengan semua kritik yang ditujukan kepadanya, tetap melanjutkan jalan itu dan akhirnya meraih kemenangan seperti yang telah dia lakukan. Dia adalah teladan bagi semua orang."
Mengelola transisi Zubimendi ke Liga Premier
Menanggapi sorotan taktis seputar Martin Zubimendi – yang akan tampil di laga final setelah empat pertandingan berturut-turut duduk di bangku cadangan – Arteta dengan tegas membela musim debut gelandang tersebut di Arsenal. "Saya bisa memberikan seribu contoh pemain yang, pada tahun pertama mereka di Liga Premier, tidak tampil sehebat musim mengesankan yang dijalani Zubi," jelas Arteta. "Tapi memang benar juga bahwa dia telah memainkan beberapa pertandingan yang belum pernah dia mainkan sebelumnya, dan itu terkadang menempatkannya dalam posisi yang sulit."
Manajer tersebut menjelaskan bahwa keputusan untuk menempatkannya di bangku cadangan adalah keputusan yang diperhitungkan untuk memberikan ruang taktis dan "oksigen" yang vital menjelang final, sambil menambahkan, "Bagi saya, itu adalah keputusan yang sulit, tapi saya pikir ada rekan setim yang lebih cocok untuk jenis pertandingan tertentu. Kami telah memberi Zubi istirahat, jeda, untuk pertandingan-pertandingan final ini."
Sebuah penghormatan yang menyentuh hati atas pengorbanan keluarga
Wawancara itu mengambil arah yang sangat pribadi ketika manajer Arsenal itu ditanya mengenai beban psikologis dan emosional yang harus dihadapi saat berada di puncak tertinggi sepak bola Eropa. Arteta tampak terharu saat membicarakan istrinya, Lorena, dan sepenuhnya mengapresiasi perannya dalam menjaga kestabilan di rumah sementara ia menanggung tekanan tanpa henti sebagai manajer elit.
"Jika ada satu orang yang paling pantas mendapatkan tempatnya dalam semua kesuksesan ini, itu adalah istri saya, Lorena," akunya. "Apa yang telah dilakukannya untuk saya dan anak-anak saya tak terlukiskan dengan kata-kata karena saya, secara harfiah, tidak ada di sana. Dan ketika saya hadir secara fisik, terkadang saya tidak ada di sana secara mental."
Kebanggaan atas semakin besarnya pengaruh Arsenal di Spanyol
Melihat lebih jauh dari musim klub menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara, Arteta mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa melihat beberapa bintang Arsenal—David Raya, Mikel Merino, Zubimendi—dipanggil ke skuad Spanyol asuhan Luis de la Fuente. Manajer tersebut menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuan adaptasi taktis para pemainnya di panggung internasional, terlepas dari peran spesifik yang diberikan kepada mereka.
"Saya 100% yakin bahwa, apa pun situasi yang dibutuhkan pelatih, mereka akan merespons dengan baik... karena mereka adalah permata sejati," kata pelatih asal Basque itu, menyoroti kedewasaan tingkat tinggi yang telah dikembangkan para pemainnya di bawah bimbingannya.