Mikel Arteta memandang Luis Enrique sebagai 'teladan bagi semua orang', sementara manajer Arsenal itu mengungkapkan 'kenangan indah' tentang pelatih PSG saat masih di Barcelona

Seiring berlanjutnya hitungan mundur menuju final Liga Champions, Arteta mengenang hubungannya dengan rekan sejawatnya, Luis Enrique. Keduanya pernah bermain bersama di Barcelona saat Arteta masih menjadi talenta muda yang menjanjikan dan Luis Enrique sudah menjadi pemain senior yang mapan. Pelatih Arsenal itu mengingat julukan yang diberikan pelatih PSG tersebut kepadanya dan memuji keyakinan teguh sang pelatih asal Spanyol terhadap filosofi taktisnya, meski di tengah tekanan dari luar.

Dalam wawancara dengan MARCA, Arteta mengatakan: "Saya mengingatnya dengan penuh kasih sayang karena cara dia memperlakukan para pemain muda dan bagaimana dia sebagai seorang pemain. Sebagai pelatih, dia adalah seseorang yang memiliki kepemimpinan untuk tetap pada satu arah dan, dengan semua kritik yang ditujukan kepadanya, tetap melanjutkan jalan itu dan akhirnya meraih kemenangan seperti yang telah dia lakukan. Dia adalah teladan bagi semua orang."