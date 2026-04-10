Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Mikel Arteta melontarkan peringatan kepada lulusan akademi Arsenal, Myles Lewis-Skelly dan Ethan Nwaneri, di tengah kesulitan yang dihadapi tim utama

M. Arteta
Arsenal
Transfers
Premier League
E. Nwaneri
M. Lewis-Skelly

Mikel Arteta telah menyampaikan pesan yang jelas kepada para pemain muda Arsenal, Ethan Nwaneri dan Myles Lewis-Skelly, dengan memperingatkan bahwa ia akan bersikap tegas terkait masa depan mereka di Stadion Emirates. Terlepas dari prestise akademi Hale End, manajer The Gunners itu menegaskan bahwa keunggulan adalah satu-satunya hal yang penting saat klub berupaya menyeimbangkan keuangan pada musim panas ini.

  • Arteta lebih mengutamakan kualitas daripada status akademi

    Jalur pembinaan Hale End telah lama menjadi jantung identitas Arsenal, yang telah melahirkan pemain-pemain seperti Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, dan Eddie Nketiah. Namun, Arteta telah menegaskan bahwa status sebagai talenta lokal tidak menjamin masa depan jangka panjang di skuad tim utama jika performa mereka menurun.

    Berbicara mengenai tantangan mengintegrasikan pemain muda sambil mengejar trofi-trofi terbesar di sepak bola, Arteta menekankan bahwa emosi tidak akan menentukan seleksi atau pembentukan skuadnya. Pelatih asal Spanyol ini menuntut tingkat konsistensi yang hanya sedikit pemain muda yang mampu mempertahankannya di bawah tekanan intens dalam perburuan gelar Liga Premier.

    Harga £100 juta untuk duo Hale End

    Spekulasi semakin menguat bahwa Arsenal mungkin bersiap untuk melepas pemain muda andalan mereka demi mendanai perekrutan pemain baru. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub mungkin akan mempertimbangkan tawaran untuk Nwaneri dan Lewis-Skelly pada musim panas ini, dengan nilai pasar gabungan keduanya diperkirakan mencapai sekitar £100 juta ($135 juta).

    Menjual lulusan akademi merupakan keuntungan murni berdasarkan Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier. Dengan Lewis-Skelly yang hanya tampil sekali sebagai starter di liga musim ini dan Nwaneri yang telah bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman pada Januari, pintu untuk kemungkinan hengkang secara permanen tampaknya mulai terbuka.

  • Apa yang dikatakan Arteta

    Ketika ditanya mengenai keseimbangan antara memberi kesempatan kepada pemain muda dan bersaing untuk meraih gelar, Arteta bersikap tegas.

    "Itu bagian dari kami," kata Arteta mengenai sistem akademi Arsenal. "Pada akhirnya, yang harus menjadi ciri khas klub sepak bola ini adalah mengejar keunggulan dan mencari yang terbaik, terlepas dari apakah pemain tersebut berasal dari akademi atau dari luar negeri."

    Dia melanjutkan: "Jika kami bisa memiliki pemain dari Hale End, itu jauh lebih baik karena identitasnya sudah ada di sana. Kami tumbuh bersama mereka dan mereka tahu persis apa yang kami cari. Namun pada akhirnya, mereka harus membuktikannya. Bukan hanya selama seminggu, bukan hanya selama sebulan, melainkan selama bertahun-tahun. Seperti orang lain pada umumnya, tidak peduli di departemen atau peran apa pun yang Anda miliki di klub. Anda harus mempertahankan performa dan itu harus berada di level tertinggi jika kami ingin menang dan berada di posisi yang kami inginkan."

    Menyusun anggaran untuk investasi musim panas

    Arsenal diperkirakan akan aktif di bursa transfer mendatang, meskipun mereka tampaknya tidak akan mengulangi rekor pengeluaran besar-besaran seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

    Meskipun para penggemar telah terikat dengan gagasan bahwa Nwaneri dan Lewis-Skelly akan menjadi bintang-bintang berikutnya di Emirates, peringatan Arteta menunjukkan bahwa potensi saja tidak cukup. Kecuali jika keduanya dapat membuktikan bahwa mereka mampu mempertahankan performa level elit secara langsung, mereka bisa mengikuti jejak Smith Rowe dan Nketiah keluar dari klub untuk membantu mendanai fase berikutnya dari proyek Arteta.

