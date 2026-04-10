Mikel Arteta melontarkan peringatan kepada lulusan akademi Arsenal, Myles Lewis-Skelly dan Ethan Nwaneri, di tengah kesulitan yang dihadapi tim utama

Ketika ditanya mengenai keseimbangan antara memberi kesempatan kepada pemain muda dan bersaing untuk meraih gelar, Arteta bersikap tegas.

"Itu bagian dari kami," kata Arteta mengenai sistem akademi Arsenal. "Pada akhirnya, yang harus menjadi ciri khas klub sepak bola ini adalah mengejar keunggulan dan mencari yang terbaik, terlepas dari apakah pemain tersebut berasal dari akademi atau dari luar negeri."

Dia melanjutkan: "Jika kami bisa memiliki pemain dari Hale End, itu jauh lebih baik karena identitasnya sudah ada di sana. Kami tumbuh bersama mereka dan mereka tahu persis apa yang kami cari. Namun pada akhirnya, mereka harus membuktikannya. Bukan hanya selama seminggu, bukan hanya selama sebulan, melainkan selama bertahun-tahun. Seperti orang lain pada umumnya, tidak peduli di departemen atau peran apa pun yang Anda miliki di klub. Anda harus mempertahankan performa dan itu harus berada di level tertinggi jika kami ingin menang dan berada di posisi yang kami inginkan."