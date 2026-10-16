Di luar urusan skuad, Arsenal menghadapi sorotan publik yang sangat besar pekan ini menyusul laporan tentang restrukturisasi besar-besaran yang akan menyebabkan sekitar 60 anggota staf kehilangan pekerjaan. Arteta ditanya langsung soal pemutusan hubungan kerja itu dalam konferensi pers, tetapi segera menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam sisi administratif dari keputusan klub tersebut.

“Baik, pertama-tama, pertanyaan ini bukan untuk saya. Saya telah mendapat penjelasan mengenai proses dan analisis yang dilakukan di seluruh klub, dengan tujuan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Sejumlah keputusan harus diambil untuk menempatkan orang-orang pada peran yang tepat dan terus berinvestasi demi mencapai apa yang ingin kami capai serta kesuksesan yang ingin kami wujudkan. Itulah yang telah dijelaskan kepada saya. Tentu saja, saya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Itu sudah pasti. Dan saya harap semua orang menghormati hal tersebut,” jawabnya.