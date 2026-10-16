Getty Images Sport
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Mikel Arteta jelaskan kejanggalan absennya William Saliba dari foto tim dan tanggapi pemangkasan karyawan Arsenal
Saliba absen dari foto tim
Berbicara menjelang laga mereka melawan Nottingham Forest di Liga Primer Inggris, Arteta menjelaskan alasan Saliba tidak ada dalam foto resmi tim. Dalam konferensi pers pralaga, ia memaparkan persoalan logistik di balik pemotretan tersebut.
“Jadi, yang terjadi adalah kami sudah tiga kali mencoba mengambil foto itu. Kami harus membatalkannya pada menit-menit terakhir karena berbagai alasan. Kami juga punya kewajiban komersial, dan ada orang-orang yang datang dengan pesawat untuk mengurus pemotretan itu. Jadi, kami memutuskan untuk setidaknya mengambil foto tersebut,” katanya.
- Getty Images Entertainment
Janji akan adanya gambaran baru
Para penggemar khawatir Saliba melewatkan momen itu karena cedera punggungnya, tetapi Arteta meyakinkan semua orang bahwa sesi foto baru akan diadakan. "Kami akan mengambil foto lagi bersama seluruh keluarga. Mudah-mudahan suatu saat nanti kami bisa mengumpulkan mereka semua. Kami juga akan mengumumkannya," tambahnya. Ketika ditanya apakah Saliba kesal, Arteta menegaskan bahwa ia baik-baik saja.
"Itu di luar kendalinya. Namun, biasanya dia senang dengan segala hal. Dia tahu betapa dia dicintai, dan mereka sempat saling bercanda di sana. Dia benar-benar baik-baik saja."
PHK staf Arsenal dibahas
Di luar urusan skuad, Arsenal menghadapi sorotan publik yang sangat besar pekan ini menyusul laporan tentang restrukturisasi besar-besaran yang akan menyebabkan sekitar 60 anggota staf kehilangan pekerjaan. Arteta ditanya langsung soal pemutusan hubungan kerja itu dalam konferensi pers, tetapi segera menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam sisi administratif dari keputusan klub tersebut.
“Baik, pertama-tama, pertanyaan ini bukan untuk saya. Saya telah mendapat penjelasan mengenai proses dan analisis yang dilakukan di seluruh klub, dengan tujuan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Sejumlah keputusan harus diambil untuk menempatkan orang-orang pada peran yang tepat dan terus berinvestasi demi mencapai apa yang ingin kami capai serta kesuksesan yang ingin kami wujudkan. Itulah yang telah dijelaskan kepada saya. Tentu saja, saya bukan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Itu sudah pasti. Dan saya harap semua orang menghormati hal tersebut,” jawabnya.
- Getty Images Sport
Ujian krusial melawan Nottingham Forest menanti
Fokus Arsenal kini beralih ke laga tandang yang menantang melawan Nottingham Forest pada Minggu, dengan harapan melanjutkan momentum positif belakangan ini. Sementara itu, tim medis akan kembali melakukan pemindaian MRI terhadap Saliba pekan depan untuk menilai proses pemulihan cedera punggungnya menjelang jadwal padat pada musim dingin.
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