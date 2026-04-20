Man City Arsenal W+Ls
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta, ini terjadi lagi! Ada yang menang dan ada yang kalah saat Arsenal kembali terancam gagal meraih gelar Liga Premier setelah Erling Haaland dan Man City menunjukkan semangat juara

Arsenal
Manchester City
M. Arteta
E. Haaland
R. Cherki
P. Guardiola
Manchester City vs Arsenal
Para penggemar Arsenal senang menyanyikan, 'Tottenham Hotspur, ini terjadi lagi' setiap kali rival mereka dari London Utara itu mengalami kekalahan telak. Namun, meski menikmati kesenangan tak berujung dengan menertawakan tetangga mereka yang terancam degradasi musim ini, The Gunners kini menuju mimpi buruk yang terasa seperti deja vu setelah kekalahan 2-1 dari Manchester City pada Minggu lalu. Tim asuhan Mikel Arteta telah berjuang habis-habisan dalam laga penentuan gelar yang tak boleh dilewatkan itu, namun ada perasaan yang sudah tak asing lagi begitu peluit akhir dibunyikan.

Gol individu yang luar biasa dari Rayan Cherki membuat pertandingan langsung memanas, dan sejak saat itu pertandingan tak pernah sepi, dengan Arsenal menyamakan kedudukan satu menit kemudian saat Kai Havertz memanfaatkan kesalahan fatal kiper Gianluigi Donnarumma. Kedua tim total empat kali membentur tiang gawang, dengan Eberechi Eze yang sangat sial karena tendangannya dari tepi kotak penalti melengkung membentur bagian dalam tiang gawang dan menggelinding di sepanjang garis gawang.

Beberapa saat kemudian, Erling Haaland membalas dendam kepada Arsenal setelah diejek oleh Myles Lewis-Skelly lebih dari setahun yang lalu dengan mencetak gol penentu. Tim tamu terus menciptakan peluang untuk menyamakan kedudukan, dan pada menit ketujuh tambahan waktu, Havertz, yang sebelumnya digagalkan oleh Donnarumma dari jarak dekat, menyundul bola yang melambung beberapa inci di atas mistar gawang.

Kini City unggul, yang telah memperkecil ketertinggalan mereka dari The Gunners dari sembilan poin menjadi tiga, dan akan naik ke puncak klasemen berdasarkan selisih gol jika mereka mengalahkan Burnley pada Rabu.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Etihad Stadium...

    PEMENANG: Erling Haaland

    Banyak yang meyakini bahwa mendatangkan Viktor Gyokeres akan memberikan dorongan yang dibutuhkan Arsenal untuk akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun mereka meraih gelar Liga Premier. Namun pada hari Minggu, pemain internasional Swedia itu menghabiskan sebagian besar pertandingan terpenting musim ini di bangku cadangan, sementara rekan senegaranya dari Skandinavia itu menunjukkan kepadanya bagaimana caranya.

    Haaland telah menjadi bintang utama di lapangan dalam rivalitas yang memanas ini, sehingga rasanya tak terelakkan bahwa dia lah yang akan menentukan hasil akhir. Dia sudah bersemangat sejak menit pertama, saat dia mengejar David Raya dan nyaris mencetak gol, serta terus berada di tengah-tengah aksi, menciptakan ancaman dalam proses serangan yang berujung pada tendangan Cherki yang membentur tiang gawang sebelum akhirnya dia sendiri melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang.

    Ketika Haaland melepaskan tembakan ke tribun selatan pada babak pertama, sepertinya ini bukan hari keberuntungannya, tetapi mengingat ini adalah Haaland melawan Arsenal, ia terus berusaha dan akhirnya membuat The Gunners membayar mahal atas peluang-peluang yang mereka lewatkan.

    Dalam delapan pertandingan melawan tim asuhan Arteta, Haaland telah mencetak enam gol dan menyumbang dua assist. Jika mengingat bahwa Arsenal adalah pesaing terberat City selama sang pemain asal Norwegia itu membela klub tersebut, ini adalah balasan yang sempurna atas tuduhan bahwa ia menghilang dalam pertandingan-pertandingan besar.

    PEMENANG: Gabriel Magalhaes

    Sebagai musuh bebuyutan Haaland, Gabriel Magalhaes memiliki tugas yang sederhana, meski menantang, pada hari Minggu: Mencegah pemain asal Norwegia itu mencetak gol. Dan meski terlibat pertarungan sengit lainnya dengan pemain nomor 9 City, Gabriel pada akhirnya gagal, karena pemain internasional Brasil itu membiarkan Haaland melewatinya dan menyambar bola lepas di kotak penalti.

    Situasinya bisa saja lebih buruk bagi sang bek, yang rasa frustrasinya karena dikalahkan Haaland hampir membuatnya diusir dari lapangan. Dia beruntung karena lawannya tidak suka berpura-pura dan tidak mempermasalahkan saat kepalanya bersinggungan dengan Haaland saat mereka saling berhadapan di akhir pertandingan.

    Gabriel adalah salah satu alasan utama mengapa Arsenal begitu kuat dalam beberapa musim terakhir, tetapi sama seperti manajernya dan beberapa rekan setimnya, ia mengecewakan dirinya sendiri pada momen krusial.

    PEMENANG: Rayan Cherki

    Cherki tidak hanya tampil gemilang saat dibutuhkan, tetapi juga menunjukkan beberapa aksi luar biasa selama kebangkitan City belakangan ini. Namun, golnya yang memukau pada hari Minggu adalah yang terbaik di antara semuanya.

    Cherki meniru gaya Lionel Messi di masa jayanya dengan dribel artistiknya untuk melewati empat pemain belakang Arsenal sebelum melepaskan tendangan yang tak terbendung ke sudut bawah gawang. Guardiola, yang baru-baru ini mengatakan bahwa ia tidak ingin Cherki bermain bertahan seperti rekan-rekan setimnya dan ingin ia bebas untuk "mengekspresikan dirinya", mengakui bahwa rencana permainan City berpusat pada upaya mencari Cherki sebanyak mungkin. Dan setiap kali mantan gelandang Lyon itu menguasai bola, seluruh penonton di Etihad Stadium berdiri dengan penuh antisipasi.

    Jika City akhirnya berhasil menyelesaikan tugas dan memenangkan gelar, maka Cherki layak dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini. Dan jangan lupa bahwa ia dibeli dengan harga yang sama dengan pemain Manchester United yang gagal, Joshua Zirkzee...

    PEMENANG: Mikel Arteta

    Minggu lalu, Arteta mengatakan dirinya sedang "dalam performa terbaik". Kini, justru musim Arsenal yang telah lenyap begitu saja. Dan jika The Gunners berakhir tanpa trofi pada akhir musim ini, maka trik-trik sang pelatih, seperti menyalakan api sungguhan di tempat latihan mereka atau memutar video yang dihasilkan AI tentang para pemainnya selama sesi latihan, akan terus menghantuinya selamanya.

    Setelah semua kerja keras untuk membawa Arsenal ke posisi yang memungkinkan mereka bersaing memperebutkan quadruple pada bulan Maret, Arteta hanya mampu mengantarkan satu kemenangan dalam enam pertandingan, sementara menelan empat kekalahan. Empat trofi yang mereka incar kini berkurang menjadi dua, dan trofi yang paling mereka idamkan—gelar Premier League pertama sejak musim 'Invincibles' pada 2004—semakin menjauh.

    Berbeda dengan tahun 2024, ketika Rodri mempertanyakan taktik Arsenal yang bermain untuk hasil imbang setelah pertandingan tanpa gol di Etihad, Arteta tidak bisa dituduh bermain aman melawan City. Dia menegaskan bahwa hasil tersebut ditentukan oleh perbedaan dalam penyelesaian akhir kedua tim di kotak penalti, tetapi setelah menjadi tim teratas di Eropa hanya beberapa bulan yang lalu, timnya kini tampak seperti kehabisan tenaga dan tertatih-tatih menuju garis finish. Dan dia lah yang akan disalahkan.

    PEMENANG: Pep Guardiola

    Tepat ketika kekuatannya tampak mulai memudar, Guardiola kembali memimpin kebangkitan terbaru dari sekian banyak kebangkitan City. Pelatih ini mengawali tahun 2026 dengan sulit, kalah dari Manchester United dan kemudian tersingkir dari Liga Champions oleh rival abadi mereka, Real Madrid, di sela-sela kehilangan poin yang tidak perlu saat menghadapi Nottingham Forest dan West Ham yang terancam degradasi. Namun, ia membalasnya dengan mengalahkan Arsenal dua kali sekaligus menghancurkan Liverpool dan Chelsea. Dan alih-alih musim yang mungkin menjadi musim terakhirnya di bangku cadangan City berakhir dengan mengecewakan, tim asuhan Guardiola kini berada di ambang meraih treble domestik.

    Pelatih asal Catalunya ini tidak memiliki kejutan taktis besar untuk pertandingan ini karena ia telah menemukan tim terbaiknya; trio penyerang yang mematikan berupa Jeremy Doku yang lincah, kekuatan dan kecepatan Antoine Semenyo yang tangguh, serta nafsu mencetak gol Haaland yang tak terpuaskan, didukung oleh duo gelandang Bernardo Silva dan Rodri, dengan Cherki yang menari-nari di antara mereka.

    Kemenangan City dalam pertandingan ini seharusnya tidak mengejutkan bagi siapa pun yang mengetahui bagaimana tim ini bangkit di titik ini musim ini di bawah asuhan pelatih legendaris mereka. City telah memenangkan 31 dari 39 pertandingan Liga Premier pada bulan April selama satu dekade Guardiola di klub, bermain imbang lima kali dan hanya menderita tiga kekalahan, yang terakhir terjadi saat melawan Leeds United pada tahun 2021.


    PECUNDANG: Ketidakberanian Arsenal

    Penggemar setia City, Tal Rehman—yang menamai putranya sesuai nama Yaya Toure—menjadi viral di Stamford Bridge karena mengibarkan botol bertema Arsenal di tribun penonton, dan seorang suporteryang jeli bisnis terlihat menjual botol tiruan di luar Etihad pada hari Minggu. Dengan demikian, saat semua orang menertawakan ketidakmampuan The Gunners untuk tetap tenang di saat-saat krusial, mereka justru membuktikan bahwa para pengkritik mereka benar.

    Julukan 'bottlers' adalah sebutan yang sangat dibenci oleh para penggemar Arsenal, terutama karena hal itu memang benar. Sementara City tampil gemilang pada bulan April, dengan meraih rata-rata 2,5 poin per pertandingan di bawah asuhan Guardiola, Arsenal justru tampak meleleh di tengah panasnya musim semi. Mereka hanya meraih rata-rata 1,5 poin per pertandingan pada bulan April sejak Arteta menjadi manajer, sementara City dengan senang hati memanfaatkan kesalahan-kesalahan mereka.

    Mereka membuang keunggulan delapan poin dalam perebutan gelar pada musim 2022-23, dengan musim mereka benar-benar hancur berantakan pada bulan April. Musim berikutnya, setelah berhasil menahan imbang City 0-0, mereka justru menembak kaki sendiri dengan kalah di kandang dari Aston Villa. Tahun ini, mereka memulai bulan tersebut dengan kekalahan mengejutkan di Piala FA di Southampton, kemudian kalah di kandang dari Bournemouth, dan kini telah dikalahkan dalam pertandingan terpenting dalam perebutan gelar juara. Belum semuanya hilang, tetapi dibutuhkan pemulihan keyakinan yang luar biasa mulai dari sini.