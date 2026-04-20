Mikel Arteta, ini terjadi lagi! Ada yang menang dan ada yang kalah saat Arsenal kembali terancam gagal meraih gelar Liga Premier setelah Erling Haaland dan Man City menunjukkan semangat juara

Banyak yang meyakini bahwa mendatangkan Viktor Gyokeres akan memberikan dorongan yang dibutuhkan Arsenal untuk akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun mereka meraih gelar Liga Premier. Namun pada hari Minggu, pemain internasional Swedia itu menghabiskan sebagian besar pertandingan terpenting musim ini di bangku cadangan, sementara rekan senegaranya dari Skandinavia itu menunjukkan kepadanya bagaimana caranya.

Haaland telah menjadi bintang utama di lapangan dalam rivalitas yang memanas ini, sehingga rasanya tak terelakkan bahwa dia lah yang akan menentukan hasil akhir. Dia sudah bersemangat sejak menit pertama, saat dia mengejar David Raya dan nyaris mencetak gol, serta terus berada di tengah-tengah aksi, menciptakan ancaman dalam proses serangan yang berujung pada tendangan Cherki yang membentur tiang gawang sebelum akhirnya dia sendiri melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang.

Ketika Haaland melepaskan tembakan ke tribun selatan pada babak pertama, sepertinya ini bukan hari keberuntungannya, tetapi mengingat ini adalah Haaland melawan Arsenal, ia terus berusaha dan akhirnya membuat The Gunners membayar mahal atas peluang-peluang yang mereka lewatkan.

Dalam delapan pertandingan melawan tim asuhan Arteta, Haaland telah mencetak enam gol dan menyumbang dua assist. Jika mengingat bahwa Arsenal adalah pesaing terberat City selama sang pemain asal Norwegia itu membela klub tersebut, ini adalah balasan yang sempurna atas tuduhan bahwa ia menghilang dalam pertandingan-pertandingan besar.