Meski kemunduran itu membuat frustrasi, Arteta membela stafnya dan keputusan untuk menjaga para pemain pengganti tetap aktif. “Ketika mereka harus bermain, mereka tidak punya ritme. Jika Anda meminta mereka bermain, mereka tidak akan memberi dampak pada pertandingan,” katanya.

“Itu bisa terjadi di Emirates; selama tujuh tahun saya berada di sini, itu tidak pernah terjadi. Itu bisa terjadi keesokan harinya dalam sesi latihan, dan itu pernah terjadi sebelumnya. Semoga itu terjadi sekarang dan tidak terulang lagi. Apa yang bisa Anda lakukan? Jika saya punya bola kristal yang bisa menunjukkan dengan jelas apa yang akan terjadi, saya akan berkata: ‘Teman-teman, semuanya masuk ke Jacuzzi saja. Sampai jumpa besok.’”