Getty Images Sport
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Mikel Arteta frustrasi akibat dua cedera sekaligus, tetapi Arsenal mendapat kabar baik soal William Saliba
Pukulan Ganda bagi Arteta
Seperti dilaporkan Guardian, Hincapié dan Zubimendi mengalami cedera pergelangan kaki saat sesi pendinginan rutin pada Sabtu setelah Arsenal meraih kemenangan atas Leeds. Keduanya tidak menjadi starter dalam pertandingan Liga Primer tersebut, tetapi dijadwalkan tampil melawan Lille pada Selasa.
Arteta menjelaskan situasinya: "Kami telah merencanakan sesi latihan setelah pertandingan untuk para pemain. Mereka tidak mendapat cukup menit bermain untuk membuat semuanya berada dalam ritme yang tepat, dan dalam dua kejadian yang sangat disayangkan, kami kehilangan dua pemain."
- Getty Images Sport
Membela rutinitas pascapertandingan
Meski kemunduran itu membuat frustrasi, Arteta membela stafnya dan keputusan untuk menjaga para pemain pengganti tetap aktif. “Ketika mereka harus bermain, mereka tidak punya ritme. Jika Anda meminta mereka bermain, mereka tidak akan memberi dampak pada pertandingan,” katanya.
“Itu bisa terjadi di Emirates; selama tujuh tahun saya berada di sini, itu tidak pernah terjadi. Itu bisa terjadi keesokan harinya dalam sesi latihan, dan itu pernah terjadi sebelumnya. Semoga itu terjadi sekarang dan tidak terulang lagi. Apa yang bisa Anda lakukan? Jika saya punya bola kristal yang bisa menunjukkan dengan jelas apa yang akan terjadi, saya akan berkata: ‘Teman-teman, semuanya masuk ke Jacuzzi saja. Sampai jumpa besok.’”
Saliba membawa kabar baik
Arsenal menghadapi masalah di lini tengah, tetapi mendapat kabar baik terkait Saliba. Bek tengah itu telah kembali menjalani latihan individu setelah mengalami cedera punggung di Piala Dunia. Namun, Arteta menegaskan bahwa pemulihannya masih memerlukan waktu beberapa pekan. Selama Saliba absen, Gabriel Magalhães diperkirakan kembali berduet dengan Ezri Konsa di jantung pertahanan saat menghadapi Lille.
Magalhães tetap percaya diri meski gagal mengeksekusi penalti di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Ia mengatakan: "Saya sedih dan tidak ingin gagal mengeksekusi penalti, tetapi saya telah belajar dari pengalaman ini. Jika mendapat kesempatan lagi, saya akan siap mengambilnya."
- AFP
Apa langkah Arsenal selanjutnya?
Arsenal menjamu Lille di Liga Champions pada Selasa dan harus mengatasi kekhawatiran terbaru terkait cedera tersebut. Arteta akan meninjau hasil pemindaian Hincapié dan Zubimendi pada Senin untuk menentukan perkiraan waktu pemulihan keduanya. Sementara itu, Arsenal akan menangani kondisi Saliba dengan hati-hati agar ia kembali sepenuhnya bugar untuk pertandingan-pertandingan mendatang.
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