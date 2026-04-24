AFP
Mikel Arteta diprediksi akan menjadi manajer Barcelona di masa depan, meskipun ia gagal membawa Arsenal meraih gelar juara Liga Premier
Arteta diramalkan akan kembali ke Camp Nou di masa depan
Manajer Arsenal tersebut telah dianggap sebagai calon penerus alami untuk posisi di Barcelona, dengan Nadal menegaskan bahwa Arteta memiliki "DNA" yang dibutuhkan untuk memimpin klub tersebut. Meskipun Arteta berada di bawah tekanan besar untuk meraih gelar Liga Premier di London Utara, Nadal yakin reputasinya di Catalunya tetap tak terpengaruh oleh jumlah trofi yang dimilikinya saat ini.
Upaya Arteta dalam mengubah The Gunners menjadi penantang gelar yang konsisten tidak luput dari perhatian di Spanyol. Nadal berpendapat bahwa pendidikan Arteta di bawah asuhan Pep Guardiola, dikombinasikan dengan evolusi taktisnya sendiri di Emirates, sangat selaras dengan prinsip-prinsip "Cruyffian" yang secara tradisional dicari Barcelona dalam pelatih kepala mereka.
Nadal menegaskan bahwa kepribadian lebih penting daripada gelar juara di Barcelona
Dalam wawancara dengan BetBrothers, Nadal berpendapat bahwa era-era paling sukses Barcelona sering kali dipicu oleh manajer-manajer yang belum memiliki banyak gelar sebelum mereka bergabung. Ia mengutip penunjukan Guardiola dan Luis Enrique sebagai bukti bahwa kesesuaian gaya dan kepribadian yang kuat merupakan komponen terpenting dalam sebuah penunjukan yang sukses.
"Barcelona telah memiliki beberapa pelatih terbaik tanpa mereka didahului oleh gelar juara," katanya. "Guardiola datang dari tim B, begitu pula Luis Enrique. Ini tentang melihat kepribadian, gaya yang dapat beradaptasi secara alami."
Masa-masa gemilang di Arsenal menjadi ajang unjuk kemampuan yang sempurna
Selama masa jabatannya di London, Arteta telah merombak skuad Arsenal dan menanamkan filosofi permainan yang dominan dan mengutamakan penguasaan bola, yang mirip dengan gaya permainan Barcelona. Nadal menyoroti bahwa kemampuan Arteta dalam mengelola ekspektasi tinggi dan mengelola para pemain berkarisma sambil membangun kembali sebuah klub elit adalah hal yang tepat yang dibutuhkan di Camp Nou.
"Arteta memulai kariernya bersama Guardiola, tetapi kini di Arsenal ia sedang menjalani masa yang gemilang," lanjut Nadal. "Menurut saya… terkait pelatih, tidak selalu perlu melihat apakah riwayat kerjanya diawali dengan gelar juara atau tidak. Ini juga soal melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena ia pernah menjadi pemain Barcelona, saya tetap yakin ia memiliki peran penting dalam memikul beban tim."
Arteta tetap fokus untuk mengakhiri puasa gelar Arsenal
Meskipun spekulasi mengenai masa depannya terus berlanjut, prioritas utama Arteta saat ini adalah mengarungi fase akhir musim Liga Premier saat Arsenal berupaya meraih gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade. The Gunners turun ke peringkat kedua klasemen setelah menelan dua kekalahan beruntun di Liga Premier, sehingga memungkinkan Man City naik ke puncak klasemen berdasarkan selisih gol.