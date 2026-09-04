Getty Images Sport
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Mikel Arteta dicueki! Gabriel Martinelli menyindir bos Arsenal dalam pesan perpisahan emosional setelah transfer rekor £60 juta ke Al-Hilal
Kepergian yang memecahkan rekor ini terjadi setelah keretakan mendadak dengan Arteta
Martinelli resmi mengakhiri masa tinggalnya selama tujuh tahun di Emirates Stadium dengan menandatangani kontrak bersama klub Liga Pro Saudi, Al-Hilal, dalam penjualan rekor klub senilai £60 juta bagi Arsenal. Pemain berusia 25 tahun itu diperkenalkan oleh klub asal Riyadh tersebut pada Kamis setelah menuntaskan tes medisnya di Timur Tengah pada awal pekan ini.
Kepergian pemain Brasil itu terjadi setelah hubungan dengan Arteta memburuk dengan cepat. Meski membantu Arsenal mengamankan gelar Premier League yang bersejarah musim lalu, Martinelli dicoret tanpa ampun dari skuad pertandingan belakangan ini, sehingga absen dalam kemenangan Community Shield dan laga pembuka liga melawan Coventry City.
Arteta secara tegas memberi tahu sang winger bahwa ia tak lagi menjadi bagian dari rencana taktisnya, yang membuka jalan bagi kepindahan menggiurkan ke Timur Tengah. Martinelli, yang telah memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya, sebelumnya menolak pendekatan dari raksasa Turki Galatasaray sebelum menyetujui transfer ke Saudi.
- Getty Images Sport
Perpisahan emosional yang mencolok tidak menyebut bos Arsenal
Setelah pengumuman resmi tersebut, Martinelli menggunakan media sosial untuk mengucapkan salam perpisahan kepada London Utara. Namun, penyerang itu secara mencolok tidak menyebut Arteta dalam daftar ucapan terima kasihnya yang panjang, sambil berterima kasih kepada hampir semua orang lain yang terkait dengan klub.
"Saya hanya bisa berterima kasih kepada staf dan rekan-rekan setim saya," tulis Martinelli. "Terima kasih kepada para koki, staf perlengkapan, dokter, petugas pintu, staf keamanan, tim media, staf kebersihan, fisioterapis, dan setiap rekan setim yang telah menjadi bagian dari kisah saya sejak 2019 hingga hari ini. Dan kepada para suporter, terima kasih atas segalanya. Sejak hari pertama saya, kalian membuat saya merasa seperti di rumah. Setiap kali saya melangkah ke lapangan, terlepas dari segalanya, saya mencoba memberikan semua yang saya miliki untuk seragam ini. Kepada Arsenal, terima kasih karena telah percaya kepada saya dan memberi saya kesempatan untuk menunjukkan diri saya kepada dunia."
Ia melanjutkan: "Yang paling utama, saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya dan istri saya, yang telah berada di sisi saya sepanjang perjalanan ini, memberi saya semua dukungan emosional yang saya butuhkan untuk mengatasi tantangan yang hanya benar-benar kami ketahui. Ini adalah perjalanan yang panjang, terlalu banyak sejarah dan sekarang semuanya telah berakhir."
Menutup unggahan emosional itu, ia menambahkan: "Saya menulis ini dengan air mata di mata saya, sangat sulit menuangkan 7 tahun ke dalam kata-kata. Dari 35 ke 11. Sekali menjadi pemain Arsenal, selamanya menjadi pemain Arsenal. Selamat tinggal, dan terima kasih sekali lagi."
Keresahan di ruang ganti dan perombakan mahal
Kepergian brutal Martinelli dilaporkan telah memicu keresahan di ruang ganti Arsenal. Beberapa pemain senior disebut kecewa karena ia sepenuhnya disisihkan sepanjang musim panas. Mantan striker Arsenal Ian Wright juga mengungkapkan kekecewaannya, dengan mengatakan kepada Sky Sports: "Cara Martinelli diperlakukan saat ini benar-benar membuat saya tidak nyaman."
Arsenal sudah mengambil langkah agresif untuk membangun kembali sisi kiri mereka tanpa pemain yang paling lama membela klub itu. Klub mengamankan Christos Tzolis dalam kesepakatan senilai £34 juta pada musim panas ini dan memanfaatkan Eberechi Eze sebagai opsi cadangan, setelah juga melayangkan tawaran yang tidak berhasil untuk bintang Real Madrid Vinicius Junior.
Martinelli meninggalkan Inggris setelah mencatatkan 191 penampilan di Premier League. Ia kini bergabung dengan skuad bertabur bintang Al-Hilal yang dilatih Simone Inzaghi, bereuni dengan sesama rekrutan baru Ollie Watkins dan Crysencio Summerville di Riyadh.
- Getty
Upaya mempertahankan gelar menguji kehidupan setelah Martinelli
Arsenal akan berusaha melupakan sisa ketegangan di ruang ganti saat mempertahankan gelar Premier League. Arteta harus memastikan unit serang barunya cepat padu untuk menjaga momentum pada awal musim.
Sementara itu, Martinelli akan beradaptasi dengan kehidupan di Timur Tengah. Al-Hilal sedang terlibat persaingan ketat di puncak Saudi Pro League bersama Al-Nassr milik Cristiano Ronaldo, dan Inzaghi akan menuntut rekrutan barunya senilai £60 juta itu segera memberikan hasil.
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