Mikel Arteta dicueki! Gabriel Martinelli menyindir bos Arsenal dalam pesan perpisahan emosional setelah transfer rekor £60 juta ke Al-Hilal

Setelah pengumuman resmi tersebut, Martinelli menggunakan media sosial untuk mengucapkan salam perpisahan kepada London Utara. Namun, penyerang itu secara mencolok tidak menyebut Arteta dalam daftar ucapan terima kasihnya yang panjang, sambil berterima kasih kepada hampir semua orang lain yang terkait dengan klub.

"Saya hanya bisa berterima kasih kepada staf dan rekan-rekan setim saya," tulis Martinelli. "Terima kasih kepada para koki, staf perlengkapan, dokter, petugas pintu, staf keamanan, tim media, staf kebersihan, fisioterapis, dan setiap rekan setim yang telah menjadi bagian dari kisah saya sejak 2019 hingga hari ini. Dan kepada para suporter, terima kasih atas segalanya. Sejak hari pertama saya, kalian membuat saya merasa seperti di rumah. Setiap kali saya melangkah ke lapangan, terlepas dari segalanya, saya mencoba memberikan semua yang saya miliki untuk seragam ini. Kepada Arsenal, terima kasih karena telah percaya kepada saya dan memberi saya kesempatan untuk menunjukkan diri saya kepada dunia."

Ia melanjutkan: "Yang paling utama, saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya dan istri saya, yang telah berada di sisi saya sepanjang perjalanan ini, memberi saya semua dukungan emosional yang saya butuhkan untuk mengatasi tantangan yang hanya benar-benar kami ketahui. Ini adalah perjalanan yang panjang, terlalu banyak sejarah dan sekarang semuanya telah berakhir."

Menutup unggahan emosional itu, ia menambahkan: "Saya menulis ini dengan air mata di mata saya, sangat sulit menuangkan 7 tahun ke dalam kata-kata. Dari 35 ke 11. Sekali menjadi pemain Arsenal, selamanya menjadi pemain Arsenal. Selamat tinggal, dan terima kasih sekali lagi."



