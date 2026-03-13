Mikel Arteta dibela oleh David Moyes terkait kritik terhadap gaya bermain Arsenal, sementara manajer Everton itu mengatakan tidak semua tim bisa memainkan 'sepak bola indah'

Menanggapi para pengkritik secara langsung menjelang lawatan Everton ke markas Arsenal pada Sabtu nanti dalam laga Liga Premier, Moyes mempertanyakan mengapa kelebihan The Gunners justru digambarkan sebagai kelemahan. "Ada apa dengan semua yang kalian katakan itu? Kalian membuatnya terdengar seolah-olah itu masalah karena mereka jago dalam situasi bola mati," kata manajer The Toffees itu. Ia menekankan bahwa kekuatan fisik dan penguasaan situasi bola mati merupakan pilar historis kesuksesan sepak bola Inggris. Statistik mendukung pendapatnya, karena Arsenal telah mencetak 21 gol dari situasi bola mati musim ini, yang merupakan yang tertinggi di liga, sementara hanya 35 dari 100 gol mereka di semua kompetisi yang berasal dari permainan terbuka, membuktikan keefektifan taktis mereka.