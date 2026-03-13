Mikel Arteta dibela oleh David Moyes terkait kritik terhadap gaya bermain Arsenal, sementara manajer Everton itu mengatakan tidak semua tim bisa memainkan 'sepak bola indah'

Manajer Everton, David Moyes, membela Mikel Arteta dari kritik terhadap taktik Arsenal. Meskipun memimpin klasemen Liga Premier, sejumlah rival dan pakar mengkritik ketergantungan The Gunners pada situasi bola mati. Moyes, yang pernah merekrut mantan gelandang Arteta untuk The Toffees, merasa hal ini membingungkan - ia menegaskan bahwa tidak setiap tim bisa memainkan "permainan indah" dan bahwa efisiensi dalam situasi bola mati merupakan kekuatan vital bagi setiap tim yang bersaing memperebutkan gelar, bukan kelemahan seperti yang disarankan banyak kritikus.

  • Kecanduan terhadap 'olahraga yang indah'

    Menanggapi para pengkritik secara langsung menjelang lawatan Everton ke markas Arsenal pada Sabtu nanti dalam laga Liga Premier, Moyes mempertanyakan mengapa kelebihan The Gunners justru digambarkan sebagai kelemahan. "Ada apa dengan semua yang kalian katakan itu? Kalian membuatnya terdengar seolah-olah itu masalah karena mereka jago dalam situasi bola mati," kata manajer The Toffees itu. Ia menekankan bahwa kekuatan fisik dan penguasaan situasi bola mati merupakan pilar historis kesuksesan sepak bola Inggris. Statistik mendukung pendapatnya, karena Arsenal telah mencetak 21 gol dari situasi bola mati musim ini, yang merupakan yang tertinggi di liga, sementara hanya 35 dari 100 gol mereka di semua kompetisi yang berasal dari permainan terbuka, membuktikan keefektifan taktis mereka.

    Keindahan versus kebosanan di Liga Premier

    Melanjutkan pembelaannya, Moyes berpendapat bahwa tuntutan akan kesempurnaan estetika yang terus-menerus tidak realistis dan berpotensi merugikan olahraga ini. "Mereka adalah tim yang kuat dan tangguh secara fisik, dan saya tidak melihat ada masalah dengan hal itu—itu bagian dari permainan. Ada anggapan di luar sana bahwa semua orang harus memainkan 'permainan yang indah' dan segalanya harus sempurna. Nah, kalau kita semua melakukan itu, pasti akan membosankan," tambahnya, menekankan pentingnya variasi taktik.

  • Melampaui kritik

    Moyes dengan cepat menyebut mantan pemainnya itu sebagai salah satu talenta kepelatihan terbaik di kasta tertinggi. Ia mencatat bahwa pelatih asal Spanyol itu telah berhasil mengubah Arsenal menjadi tim yang tangguh dan mampu meraih kemenangan dengan berbagai cara. "Kami memiliki beberapa manajer yang luar biasa, dan Mikel adalah salah satunya, yang telah datang ke negara ini dan menunjukkan kepada kami apa yang mampu mereka lakukan. Mungkin mereka tidak bisa terus melakukannya sepanjang waktu; Mikel telah mampu mengembangkan timnya dan membawanya ke level berikutnya," jelas Moyes.

    Kabar baik soal cedera bagi Everton

    Sambil memuji Arteta, Moyes juga memberikan kabar terbaru mengenai skuad saat Everton bersiap menghadapi tugas berat di Emirates. The Toffees berharap dapat kembali diperkuat oleh Jarrad Branthwaite, yang tampil menonjol musim ini. Bek tengah yang absen dalam pemusatan latihan klub baru-baru ini di Portugal itu sedang menjalani evaluasi untuk kemungkinan kembali bermain. Kehadirannya akan sangat penting untuk meredam serangan Arsenal yang tetap mematikan terlepas dari perdebatan mengenai 'gaya bermain' yang sedang berlangsung.

