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Mikel Arteta bungkam soal kedatangan Bruno Guimaraes saat Arsenal melepas Christian Norgaard ke Everton
Arteta bersikap santai soal kesepakatan Guimaraes
Arteta menolak terlibat dalam spekulasi mengenai Guimaraes, meski laporan yang beredar menyebut transfer besar itu sudah mencapai tahap akhir. Arsenal dikabarkan telah menyepakati biaya £75 juta untuk gelandang asal Brasil tersebut, yang menurut laporan telah diberi izin untuk bepergian guna menjalani tes medis. Namun, berbicara setelah kalah 3-2 dari Real Betis, Arteta mempertahankan sikapnya yang biasa untuk tidak membahas pemain yang masih menjadi milik klub lain.
Saat didesak soal seberapa besar dorongan yang bisa diberikan pemain berusia 28 tahun itu kepada skuadnya, Arteta tegas dalam jawabannya. "Saya tidak akan membicarakan pemain mana pun yang bukan pemain Arsenal," ujar pria Spanyol itu. Ia kemudian menambahkan: "Saya bisa memberi tahu Anda saat ini bahwa sesuatu terjadi dan kami bisa mengumumkannya. Saya akan memberi Anda jawaban saya secara langsung."
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Suntikan kekuatan besar di lini tengah untuk Arsenal
Perburuan terhadap Guimaraes menjadi langkah strategis bagi Arsenal, yang ingin menambah kedalaman dan kualitas pada lini tengah yang sudah dihuni nama-nama seperti Declan Rice, Martin Odegaard, dan Mikel Merino. Sejak tiba di St James' Park dari Lyon pada Januari 2022, gelandang asal Brasil itu telah menjadi pilar utama dalam proyek Newcastle. Kepemimpinannya sangat krusial dalam membawa Newcastle kembali ke Liga Champions dan pada akhirnya meraih kesuksesan di Carabao Cup pada 2025.
Angka £75 juta yang dilaporkan menegaskan betapa tingginya Guimaraes dihargai, terutama mengingat ia masih terikat kontrak di North East hingga 2028. Bagi Arteta, fleksibilitas yang ditawarkan Guimaraes menjadi daya tarik besar; gelandang itu sama nyamannya bermain sebagai playmaker yang lebih dalam maupun bergerak lebih ke depan dalam peran nomor delapan yang lebih ofensif.
Perombakan lini tengah saat Norgaard pergi
Potensi kedatangan Guimaraes bertepatan dengan kepergian Christian Norgaard, yang telah menuntaskan kepindahannya ke Everton. Norgaard adalah sosok penting di ruang ganti selama kesuksesan gelar Arsenal baru-baru ini, dan Arteta pun cepat memuji kontribusi pemain internasional Denmark itu untuk klub.
"Ya, dia memainkan peran yang luar biasa untuk kami," kata Arteta mengenai kepergian Norgaard. "Saat saya membawanya ke sini, saya mengatakan bahwa dia bisa menjadi pemain kelompok kami. Kapasitas yang luar biasa untuk menyatukan orang-orang, menjaga standar tetap tinggi. Saat dia bermain, dia juga memiliki beberapa momen yang sangat bagus. Tapi saya paham bahwa menjalankan peran itu untuk jangka waktu yang panjang tidaklah mudah. Dia memiliki peluang besar dengan seorang manajer dan klub yang saya kenal dengan sangat baik. Kami mendoakan yang terbaik untuknya dan terima kasih."
- Getty
Keping terakhir dari teka-teki gelar juara
Meski nilainya lebih rendah daripada angka £100 juta yang awalnya dipatok Newcastle, itu tetap menjadi investasi besar untuk pemain yang akan berusia 29 tahun pada November. Klub meyakini bahwa Guimaraes tidak memerlukan masa adaptasi, karena sudah menghabiskan empat tahun di Premier League, sehingga menjadikannya kandidat ideal untuk langsung masuk ke starting XI. Konsistensi dan jiwa kepemimpinannya dipandang sebagai komponen penting bagi skuad yang memburu banyak trofi. Untuk saat ini, keberhasilan mengamankan Guimaraes menjadi kemenangan besar bagi tim rekrutmen, dengan menghadirkan perpaduan fisik dan kualitas teknik yang hanya bisa ditandingi segelintir pemain.
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