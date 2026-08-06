Arteta menolak terlibat dalam spekulasi mengenai Guimaraes, meski laporan yang beredar menyebut transfer besar itu sudah mencapai tahap akhir. Arsenal dikabarkan telah menyepakati biaya £75 juta untuk gelandang asal Brasil tersebut, yang menurut laporan telah diberi izin untuk bepergian guna menjalani tes medis. Namun, berbicara setelah kalah 3-2 dari Real Betis, Arteta mempertahankan sikapnya yang biasa untuk tidak membahas pemain yang masih menjadi milik klub lain.

Saat didesak soal seberapa besar dorongan yang bisa diberikan pemain berusia 28 tahun itu kepada skuadnya, Arteta tegas dalam jawabannya. "Saya tidak akan membicarakan pemain mana pun yang bukan pemain Arsenal," ujar pria Spanyol itu. Ia kemudian menambahkan: "Saya bisa memberi tahu Anda saat ini bahwa sesuatu terjadi dan kami bisa mengumumkannya. Saya akan memberi Anda jawaban saya secara langsung."