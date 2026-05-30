Mikel Arteta berpendapat bahwa Arsenal pantas mendapat penalti krusial saat melawan PSG, sambil mengkritik keputusan-keputusan 'penting' dalam kekalahan di final Liga Champions
Arteta mempertanyakan keputusan wasit yang krusial
Arteta tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap keputusan wasit setelah melihat timnya gagal di Budapest. Manajer Arsenal itu menyoroti sebuah insiden tertentu yang melibatkan tekel terhadap Noni Madueke sebagai titik balik potensial yang merugikan timnya. "Saya menonton ulang dan itu bisa saja menjadi penalti. Terutama jika kita melihat penalti yang mereka berikan kepada saya tahun ini dalam kompetisi ini. Musim ini, wasit membuat keputusan, dan dia membuat keputusan yang berbeda dengan Cristhian Mosquera dan itu adalah keputusan yang penting," kata pria asal Spanyol itu kepada TNT Sports.
Kekalahan ini sangat menyakitkan bagi The Gunners, yang kini telah memainkan lebih banyak pertandingan di kompetisi ini tanpa pernah menjuarainya dibandingkan klub mana pun. Meskipun musim ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa, Arteta merasa hasil akhir yang tipis di final dipengaruhi oleh kemenangan menegangkan 4-3 melalui adu penalti atas Arsenal yang pada akhirnya membuat PSG mempertahankan gelar juara mereka.
Mengatasi rasa sakit akibat kekecewaan dalam adu penalti
Kekalahan di final melalui adu penalti adalah bentuk penderitaan tersendiri dalam dunia olahraga, dan Arteta mendesak para pemainnya untuk menerima kekecewaan tersebut alih-alih menghindarinya. "Ya, sangat sulit untuk menerimanya ketika Anda tampil begitu konsisten di kompetisi ini hingga mencapai final dan pada akhirnya kehilangan trofi melalui adu penalti, jadi ini memang sulit," akunya. Dia menekankan bahwa klub harus menghargai perjalanan mereka, mengingat mereka belum pernah mencapai tahap ini selama lebih dari dua dekade.
Pesan Arteta kepada skuadnya adalah tentang ketangguhan dan kejujuran emosional. "Mereka adalah tim yang luar biasa dan saya mengucapkan selamat kepada mereka. Kualitas individu yang mereka miliki, cara mereka dilatih - mereka adalah tim papan atas. Kalian harus melewati emosi ini dan jika kalian merasa sakit, maka hadapi rasa sakit itu. Jika kalian merasa bisa melakukan sesuatu yang lain, maka belajarlah darinya. Renungkan hal itu dan tunjukkan ambisi yang ingin kita miliki lagi," tambahnya.
Kebanggaan terhadap lambang Arsenal
Meskipun tak berhasil membawa pulang trofi pada malam itu, sang manajer langsung memuji dedikasi yang ditunjukkan para pemainnya sepanjang perjalanan kompetisi Eropa yang melelahkan. Ia mencatat bahwa tim ini telah menghadapi berbagai tantangan internal yang cukup berat, namun justru hal itulah yang semakin mempererat ikatan di antara mereka. "Saya sangat bangga pada mereka, mengingat musim yang telah kami lalui dalam situasi seperti ini. Secara internal, kami tahu apa yang telah kami lalui. Merupakan suatu kehormatan untuk melatih kelompok pemain dan tim ini, cara mereka mengenakan lambang ini dan seberapa besar dedikasi yang mereka berikan," kata Arteta.
The Gunners telah memastikan gelar Liga Premier pada awal bulan ini, namun Liga Champions tetap menjadi "gelar besar" yang sulit diraih bagi para penggemar di Emirates. Arteta mengakui bahwa akhir musim ini terasa pahit manis, dengan mencatat bahwa meskipun mereka meraih kesuksesan di kompetisi domestik, mereka "kehilangan gelar terbesar" di saat-saat terakhir di Hongaria. Penampilan tersebut juga menandai perubahan taktis, karena Arsenal hanya mencatat penguasaan bola sebesar 24,7%, angka terendah yang pernah mereka raih di bawah asuhan Arteta dengan sebelas pemain.
PSG membangun dinasti baru di Eropa
Sementara Arsenal berduka, Luis Enrique dan PSG merayakan pencapaian bersejarah, menjadi klub kedua di era modern yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions. Raksasa Prancis ini kini telah memenangkan delapan dari 10 trofi terakhir yang diperebutkan, menandai masa dominasi yang belum pernah terjadi sejak "tiga gelar berturut-turut" Real Madrid di bawah asuhan Zinedine Zidane.
Bagi Arsenal, tugasnya kini adalah memastikan penampilan di final ini tidak menjadi anomali 22 tahun lagi. "Kami belum melakukannya selama 22 tahun, jadi bayangkan ini adalah kali kedua dalam sejarah kami melakukannya, dan kami perlu mengakui musim yang kami jalani, tetapi saat ini tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sakit ini dari kalian," tutup Arteta.