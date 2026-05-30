Mikel Arteta berpendapat bahwa Arsenal pantas mendapat penalti krusial saat melawan PSG, sambil mengkritik keputusan-keputusan 'penting' dalam kekalahan di final Liga Champions

Arteta tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya terhadap keputusan wasit setelah melihat timnya gagal di Budapest. Manajer Arsenal itu menyoroti sebuah insiden tertentu yang melibatkan tekel terhadap Noni Madueke sebagai titik balik potensial yang merugikan timnya. "Saya menonton ulang dan itu bisa saja menjadi penalti. Terutama jika kita melihat penalti yang mereka berikan kepada saya tahun ini dalam kompetisi ini. Musim ini, wasit membuat keputusan, dan dia membuat keputusan yang berbeda dengan Cristhian Mosquera dan itu adalah keputusan yang penting," kata pria asal Spanyol itu kepada TNT Sports.

Kekalahan ini sangat menyakitkan bagi The Gunners, yang kini telah memainkan lebih banyak pertandingan di kompetisi ini tanpa pernah menjuarainya dibandingkan klub mana pun. Meskipun musim ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa, Arteta merasa hasil akhir yang tipis di final dipengaruhi oleh kemenangan menegangkan 4-3 melalui adu penalti atas Arsenal yang pada akhirnya membuat PSG mempertahankan gelar juara mereka.