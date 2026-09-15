Bagi Dowman, Carabao Cup memiliki makna pribadi yang besar. Di kompetisi inilah pada musim lalu ia mendapatkan kesempatan menjadi starter pertamanya untuk Arsenal dalam kemenangan 2-0 atas Brighton pada putaran keempat. Meski perkembangannya melesat cepat, pemain 16 tahun itu sudah empat kali hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan pada musim ini, termasuk dalam lawatan terbaru ke Italia untuk menghadapi Napoli. Meski para suporter ingin melihat gelandang kreatif itu kembali beraksi, Arteta mengatur bebannya dengan hati-hati untuk memastikan ia terus melanjutkan perkembangan positifnya tanpa kehabisan tenaga terlalu cepat.

Persaingan untuk mendapatkan tempat di lini tengah Arsenal belum pernah seketat ini, terutama dengan kehadiran pemain seperti Noni Madueke dan Eberechi Eze yang menambah opsi serangan. Carabao Cup memberikan peluang penting bagi Dowman untuk membuktikan bahwa ia layak berada di antara para bintang senior secara lebih rutin.