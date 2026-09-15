Getty Images Sport
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Mikel Arteta beri tantangan kepada wonderkid Arsenal Max Dowman jelang bentrok Piala Carabao
Dowman menunggu momennya
Bagi Dowman, Carabao Cup memiliki makna pribadi yang besar. Di kompetisi inilah pada musim lalu ia mendapatkan kesempatan menjadi starter pertamanya untuk Arsenal dalam kemenangan 2-0 atas Brighton pada putaran keempat. Meski perkembangannya melesat cepat, pemain 16 tahun itu sudah empat kali hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan pada musim ini, termasuk dalam lawatan terbaru ke Italia untuk menghadapi Napoli. Meski para suporter ingin melihat gelandang kreatif itu kembali beraksi, Arteta mengatur bebannya dengan hati-hati untuk memastikan ia terus melanjutkan perkembangan positifnya tanpa kehabisan tenaga terlalu cepat.
Persaingan untuk mendapatkan tempat di lini tengah Arsenal belum pernah seketat ini, terutama dengan kehadiran pemain seperti Noni Madueke dan Eberechi Eze yang menambah opsi serangan. Carabao Cup memberikan peluang penting bagi Dowman untuk membuktikan bahwa ia layak berada di antara para bintang senior secara lebih rutin.
- Getty Images Sport
Arteta menuntut lebih dari bintang remaja itu
Arteta menegaskan bahwa Dowman tidak akan diberi kesempatan di tim utama dengan mudah. Terlepas dari besarnya sorotan terhadap gelandang tersebut, yang musim lalu menjadi pemain termuda yang menjadi starter dalam sebuah laga Premier League, pelatih asal Spanyol itu bersikeras bahwa menit bermain harus diraih lewat performa dan kerja di sesi latihan. Arsenal saat ini sedang menjalani jadwal yang melelahkan, dan meski rotasi diperkirakan akan dilakukan untuk lawatan ke Portman Road, Arteta tetap memasang standar tinggi bagi para pemain muda dalam skuadnya.
"Max akan mendapatkan kesempatannya," kata bos Arsenal itu kepada situs resmi klub. "Dia akan mendapatkan menit bermainnya, dan dia harus meraihnya seperti siapa pun yang lain. Kami tahu talenta yang kami miliki, kami tahu pemain-pemain yang kami punya di sana, dan kami perlu membantunya serta mencari cara untuk memastikan bahwa dia terus berkembang dan membantu tim."
Menjalani jadwal pertandingan yang padat tanpa henti
Laga Piala Carabao melawan Ipswich menjadi kompetisi ketiga berbeda yang dijalani Arsenal secara beruntun dalam waktu singkat, setelah duel berintensitas tinggi di Premier League dan Liga Champions. Usai kemenangan susah payah atas Chelsea, tim London Utara itu bertandang ke Naples untuk pertarungan Eropa sebelum mengamankan tiga poin saat menghadapi Sunderland. Rangkaian tanpa henti laga tandang ini menguji kedalaman skuad, tetapi Arteta yakin ketangguhan mental para pemainnya akan membawa mereka melewati tantangan berikutnya di Suffolk.
"Kami akan melihat mata para pemain dan mereka akan bilang mereka ingin bermain, dan 'Saya ingin memenangkan pertandingan, dan saya ingin berkembang,'" kata Arteta. Sang manajer menilai skuadnya terus berupaya berkembang, bahkan setelah hasil positif. "Mereka akan meninjau ulang pertandingan [melawan Sunderland], dan mereka akan menginginkan lebih karena saya mengenal anak-anak itu," tambahnya.
- Getty Images Sport
Sepekan yang sangat besar bagi Arsenal
Jimat Arsenal, Bukayo Saka, juga angkat bicara soal tantangan yang dihadapi tim dalam periode padat ini. Pemain internasional Inggris itu menekankan beban fisik yang bisa ditimbulkan oleh perjalanan terus-menerus dan laga-laga berintensitas tinggi terhadap skuad. Skuad hanya punya sedikit waktu untuk pulih di antara perjalanan ke Naples, Sunderland, dan kini Ipswich, tetapi moral di dalam tim tetap sangat tinggi saat mereka berupaya mempertahankan start tak terkalahkan mereka musim ini.
"Ini pekan yang sangat besar bagi kami," kata Saka. "Ada banyak perjalanan. Orang-orang tidak memahami bagaimana situasinya di balik layar, tetapi saya sangat senang dengan cara kami mengatasinya. Ini luar biasa bagi kami, jadi kredit untuk tim, staf, kami semua. Kami harus terus melaju, ini tidak berhenti."
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