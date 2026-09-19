Mikel Arteta beri petunjuk soal masa depan Max Dowman saat Arsenal mempertimbangkan peminjaman mengejutkan pada Januari untuk wonderkid itu

Arsenal terbuka untuk mengizinkan wonderkid remaja Dowman meninggalkan klub dengan status pinjaman pada musim ini jika kepindahan sementara dapat membantu perkembangan berkelanjutannya, menurut BBC.

Gelandang berusia 16 tahun itu menjadi sorotan pada musim lalu ketika ia menorehkan dua rekor luar biasa, dengan menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk Arsenal dan dalam sejarah Premier League.

Meski ia belum tampil di kasta tertinggi Inggris musim ini, Dowman kembali mencuri perhatian lewat dwigol dalam kemenangan 4-2 Arsenal atas Ipswich di Carabao Cup.