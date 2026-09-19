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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Mikel Arteta beri petunjuk soal masa depan Max Dowman saat Arsenal mempertimbangkan peminjaman mengejutkan pada Januari untuk wonderkid itu

M. Dowman
Arsenal
M. Arteta
Premier League

Arsenal siap mengizinkan sensasi remaja Max Dowman pergi dengan status pinjaman musim dingin ini jika itu bisa mempercepat perkembangannya. Mikel Arteta berencana mengevaluasi situasi gelandang pemecah rekor itu jelang bursa transfer Januari, dengan Luton asuhan Jack Wilshere sudah menyatakan minat untuk kesepakatan sementara.

  • Arsenal mempertimbangkan peminjaman pada Januari untuk remaja Dowman

    Arsenal terbuka untuk mengizinkan wonderkid remaja Dowman meninggalkan klub dengan status pinjaman pada musim ini jika kepindahan sementara dapat membantu perkembangan berkelanjutannya, menurut BBC.

    Gelandang berusia 16 tahun itu menjadi sorotan pada musim lalu ketika ia menorehkan dua rekor luar biasa, dengan menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk Arsenal dan dalam sejarah Premier League.

    Meski ia belum tampil di kasta tertinggi Inggris musim ini, Dowman kembali mencuri perhatian lewat dwigol dalam kemenangan 4-2 Arsenal atas Ipswich di Carabao Cup.

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  • dowman(C)Getty Images

    Arteta fokus mencari keseimbangan yang tepat

    Arteta tetap ingin mempertahankan keterlibatan sang pemain muda di skuad seniornya, tetapi manajer Arsenal itu menegaskan klub akan secara rutin mengevaluasi apa yang terbaik bagi Dowman.

    "Kami akan mengevaluasi setiap enam bulan di mana posisi kami dan apa hal terbaik yang harus dia lakukan, lalu mengambil keputusan yang tepat," jelas Arteta. "Itu bergantung pada banyak faktor. Apa yang dia butuhkan, dan apa yang juga dibutuhkan tim, ketersediaan yang kami miliki di skuad, menit bermain yang dia dapatkan, dan kualitas dari menit-menit itu."

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    Terlepas dari minat dari luar terhadap remaja pemecah rekor itu, Arsenal sengaja melindungi Dowman dari spekulasi transfer sejak dini. Ini memastikan ia tetap sepenuhnya terintegrasi dengan tim utama sepanjang musim panas.

    "Kami sebenarnya tidak mendengarkan kemungkinan apa pun karena kami sangat jelas bahwa kami ingin Max ada di dalam skuad," tambah Arteta. "Kami ingin dia menjadi bagian dari pramusim dan kemudian mulai melihat posisi kami dari sana. Kami harus terbuka, tetapi sekarang fokusnya adalah berada di sini dan memberi dampak bagi tim."

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  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Wilshere menunggu peluang pada bursa transfer Januari

    Dowman, yang menyelesaikan GCSE-nya pada musim panas, secara resmi akan memenuhi syarat untuk menjalani peminjaman ke tim senior saat ia berusia 17 tahun pada 31 Desember. Bursa transfer musim dingin dibuka keesokan harinya, membuka jalan bagi potensi kepindahan ke English Football League.

    Mantan gelandang Arsenal Jack Wilshere, yang menangani tim League One Luton, diyakini sudah menyatakan minat untuk merekrut pemain muda itu dengan status pinjaman hingga sisa musim ini.

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