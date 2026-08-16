AFP
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Mikel Arteta beri petunjuk besar soal transfer Arsenal saat tiga pemain bintang absen dari skuad Community Shield
Rumor transfer mengelilingi trio Arsenal yang absen
Arteta mencoret Martinelli, Jesus, dan Nwaneri dari skuad berisi 20 pemain untuk laga pembuka musim hari Minggu melawan Manchester City. Saat Arsenal kini mendominasi pertandingan yang sedang berlangsung dengan keunggulan nyaman 2-0 pada babak pertama, Evening Standard melaporkan bahwa absennya ketiganya sangat berkaitan dengan keraguan atas masa depan mereka.
Galatasaray telah mengajukan tawaran senilai £38 juta untuk Martinelli, meski penyerang itu tidak tertarik pindah ke Turki. Sementara itu, Napoli sedang bernegosiasi untuk merekrut Jesus, yang bisa pergi dengan nilai sekitar £17 juta. Nwaneri juga menarik minat beberapa klub, dengan direktur olahraga Arsenal Andrea Berta ditugaskan untuk mencari solusi.
- AFP
Nwaneri membutuhkan waktu bermain reguler
Sementara masa depan Martinelli dan Jesus masih belum pasti, situasi seputar Nwaneri sangat menarik mengingat penampilannya yang impresif pada pramusim. Gelandang remaja itu ikut bepergian bersama rekan-rekan setimnya ke Cardiff sebelum akhirnya tidak dimasukkan ke skuad pada hari pertandingan. Arteta membahas situasi tersebut dalam konferensi pers prapertandingan pada Jumat.
"Ethan perlu bermain sepak bola," kata Arteta. "Jika dia bertahan di sini, itu karena kami bisa menjamin dia mendapatkan menit bermain tersebut. Jika tidak, saya rasa itu bukan sesuatu yang baik untuk siapa pun." Arsenal dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk meminjamkan Nwaneri atau menjualnya dengan klausul pembelian kembali agar dia mendapatkan waktu bermain yang dibutuhkan.
Pemain anyar debut saat bintang-bintang England diistirahatkan
Terlepas dari absennya sejumlah nama penting, fans Arsenal saat ini tengah menyaksikan para pendatang baru Bruno Guimaraes dan Christos Tzolis, yang menjadi starter dan membantu mengamankan keunggulan 2-0 pada babak pertama.
Arteta mengungkapkan kepuasannya terhadap para pemain baru. "Christos datang lebih awal sehingga itu selalu membantu. Bruno bergabung dengan kami pekan lalu. Dia dalam kondisi bagus dan kami tahu apa yang akan ia berikan kepada tim," jelasnya. Selain itu, Bukayo Saka dan Declan Rice duduk di bangku cadangan. Arteta menambahkan: "Itu sesuatu yang sangat individual. Declan bermain dalam lebih dari 65 pertandingan; dia membutuhkan istirahat total dan kami harus membangunnya kembali. Mereka tetap sangat kompetitif. Mereka ingin terlibat dan itu juga bagus untuk dilihat."
- Getty Images Sport
Apa yang selanjutnya untuk Arsenal?
Saat Arsenal berupaya menuntaskan sisa Community Shield dengan nyaman dan mengamankan trofi, klub memiliki waktu yang terbatas untuk merampungkan kepergian Martinelli, Jesus, dan Nwaneri. Arteta harus memastikan skuadnya tetap sepenuhnya fokus pada kampanye Premier League yang akan datang, secara aktif melepas pemain-pemain pinggiran sambil mengintegrasikan rekrutan terbaru mereka ke dalam tim dengan mulus.
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