Arteta mencoret Martinelli, Jesus, dan Nwaneri dari skuad berisi 20 pemain untuk laga pembuka musim hari Minggu melawan Manchester City. Saat Arsenal kini mendominasi pertandingan yang sedang berlangsung dengan keunggulan nyaman 2-0 pada babak pertama, Evening Standard melaporkan bahwa absennya ketiganya sangat berkaitan dengan keraguan atas masa depan mereka.

Galatasaray telah mengajukan tawaran senilai £38 juta untuk Martinelli, meski penyerang itu tidak tertarik pindah ke Turki. Sementara itu, Napoli sedang bernegosiasi untuk merekrut Jesus, yang bisa pergi dengan nilai sekitar £17 juta. Nwaneri juga menarik minat beberapa klub, dengan direktur olahraga Arsenal Andrea Berta ditugaskan untuk mencari solusi.