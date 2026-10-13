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Mikel Arteta Beri Bukayo Saka Tantangan Mencetak Gol Tanpa Kompromi, Bos Arsenal Tuntut Produktivitas Setara Superstar
Mengejar level berikutnya
Saka saat ini memimpin daftar pencetak gol Arsenal dengan tiga gol dari enam laga pembuka mereka di Premier League. Namun, manajernya yakin sang pemain sayap mampu mencetak jauh lebih banyak gol. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak 20 gol di semua kompetisi sepanjang musim 2023-24 yang gemilang, tetapi Arteta ingin ia mengesampingkan target jangka panjang.
Pemain internasional Inggris itu menyia-nyiakan beberapa peluang besar dalam beberapa pekan terakhir. Saka gagal memanfaatkan peluang satu lawan satu dengan kiper Leeds United James Trafford pada Sabtu, setelah sebelumnya juga gagal menuntaskan peluang saat menghadapi Sunderland dan Napoli di Liga Champions.
- Getty Images Sport
Meningkatkan standar
Ketika ditanya apakah Saka seharusnya menargetkan untuk menyamai pencapaian 20 golnya musim lalu, Arteta menepis gagasan itu. Pelatih Arsenal tersebut justru menguraikan pendekatan baru yang lebih agresif bagi penyerangnya.
“Tidak, saya pikir targetnya harus mencetak dua atau tiga gol per pertandingan,” jelas Arteta. “Itu saja. Itulah pola pikirnya. Lalu jika Anda mencetak satu gol, ya tidak masalah. Jika mencetak dua gol, juga tidak masalah, karena dia punya kemampuan untuk mencetak gol dengan berbagai cara.”
Pria Spanyol itu menegaskan bahwa menghitung target gol jangka panjang dapat mengurangi ketajaman seorang penyerang.
“Namun biasanya, jika Anda melihat semua penyerang, dan memang begitulah caranya, saya pikir Anda harus punya sesuatu untuk dikejar,” tambahnya. “Karena jika Anda berpikir, ‘20 gol, baiklah, sekarang bulan Oktober, saya masih punya delapan bulan untuk mencetak 17 gol lagi,’ itu bukan pola pikir yang akan membawa Anda mencapai target itu.”
Insting pemburu gol
Untuk meningkatkan produktivitas ini, Arsenal secara sengaja berupaya menempatkan Saka di area tengah yang lebih dekat dengan kotak kecil. Penyesuaian taktik tersebut sudah membuahkan gol-gol dari jarak dekat melawan Coventry dan Aston Villa, serta dua gol sontekan untuk Inggris saat menghadapi Kroasia selama jeda internasional.
“Di situlah kami perlu menempatkannya,” ujar Arteta mengenai perubahan posisi bermain Saka. “Kalau dia gagal memanfaatkan peluang, tidak masalah. Pada akhirnya, semakin banyak peluang yang kami ciptakan, semakin besar kemungkinan dia mencetak lebih banyak gol. Dia sudah berada di posisi-posisi yang sangat bagus, melepaskan tembakan, melakukan penyelesaian satu sentuhan, dan mencetak gol sontekan.”
Arteta yakin perubahan ini membuat pemain sayap andalannya jauh lebih sulit dijaga. Ia menambahkan: “Itulah unsur sulit ditebak yang kami miliki dengan pemain ini. Tanpa itu, kami tahu bagaimana lawan akan menjaganya.”
- AFP
Mempertahankan volume
Meski Saka belakangan gagal memanfaatkan sejumlah peluang, Arteta tetap sepenuhnya yakin dengan perkembangan pemain sayapnya itu. Fokus kini beralih pada upaya memastikan Saka terus mendapatkan peluang sebanyak ini dalam pertandingan-pertandingan mendatang.
“Dia tampil baik. Dia bisa saja sudah mencetak tambahan empat atau lima gol dengan mudah,” kata Arteta. “Namun, jika dia terus bermain seperti itu, kami tahu [dia akan mencetak lebih banyak gol]. Ketika dia berbicara tentang mencetak sejumlah gol, dia perlu berpikir tentang mencetak sejumlah gol per pertandingan. Jika mentalitas itu berubah, dia akan berada di posisi-posisi tersebut dan mencetak lebih banyak gol.”
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