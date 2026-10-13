Ketika ditanya apakah Saka seharusnya menargetkan untuk menyamai pencapaian 20 golnya musim lalu, Arteta menepis gagasan itu. Pelatih Arsenal tersebut justru menguraikan pendekatan baru yang lebih agresif bagi penyerangnya.

“Tidak, saya pikir targetnya harus mencetak dua atau tiga gol per pertandingan,” jelas Arteta. “Itu saja. Itulah pola pikirnya. Lalu jika Anda mencetak satu gol, ya tidak masalah. Jika mencetak dua gol, juga tidak masalah, karena dia punya kemampuan untuk mencetak gol dengan berbagai cara.”

Pria Spanyol itu menegaskan bahwa menghitung target gol jangka panjang dapat mengurangi ketajaman seorang penyerang.

“Namun biasanya, jika Anda melihat semua penyerang, dan memang begitulah caranya, saya pikir Anda harus punya sesuatu untuk dikejar,” tambahnya. “Karena jika Anda berpikir, ‘20 gol, baiklah, sekarang bulan Oktober, saya masih punya delapan bulan untuk mencetak 17 gol lagi,’ itu bukan pola pikir yang akan membawa Anda mencapai target itu.”



