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Mikel Arteta bereaksi setelah Lionel Messi memasukkan wonderkid Arsenal Max Dowman ke dalam daftar 10 calon bintang terbaik pilihannya
Arteta tanggapi dukungan Messi
Arteta memberikan dukungan penuh kepada pemain muda berbakat Arsenal, Dowman, menyusul prediksi besar dari Messi. Bintang Inter Miami itu baru-baru ini tampil dalam kampanye promosi Adidas, di mana ia menyoroti sepuluh pesepakbola muda yang menurutnya ditakdirkan untuk meraih kesuksesan besar. Dowman masuk dalam daftar elite tersebut, semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepakbola Eropa.
Pelatih Arsenal itu dimintai tanggapan soal pengakuan bergengsi yang diterima pemain berusia 16 tahun tersebut. “Kalau Messi, pemain terbaik sepanjang masa, mengatakan itu,” kata Arteta sambil tersenyum, seperti dikutip Evening Standard. “Menurut saya, pengamatannya lebih tajam daripada siapa pun. Semoga dia benar.”
- Getty Images Sport
Bakat istimewa dan unik
Arteta meyakini perhatian dari pemain sekaliber Messi menjadi bukti kerja keras yang telah dilakukan pemain muda itu di akademi Hale End. Sang manajer ingin memastikan sorotan yang semakin besar tidak mengalihkan fokus sang pemain dari perkembangannya, meski ia mengakui pujian seperti itu jarang diterima pemain seusia Dowman. Arteta ditanya secara khusus tentang karakteristik apa yang mungkin membuat Messi menyoroti gelandang kelahiran London itu. “Dia punya sesuatu yang istimewa,” katanya.
Sang manajer jelas merasa pemain itu memiliki kualitas teknik yang membedakannya dari pemain lain seusianya, bahkan dari mereka yang beberapa tahun lebih tua. “Dalam beberapa penampilannya, dia sudah melakukan hal-hal luar biasa. Dia adalah sosok dengan bakat istimewa. Menyaksikannya bermain sungguh menyenangkan. Cara dia bergerak, cara dia menyentuh bola, cara dia membawa diri, semuanya berbeda. Itulah yang membuatnya unik,” tambah pelatih asal Spanyol itu.
Lonjakan yang memecahkan rekor di Arsenal
Dowman melesat pesat menapaki jenjang karier di London Utara dalam 12 bulan terakhir. Musim lalu menjadi titik terobosan dalam kariernya, ketika ia menjalani debut kompetitif pada usia 15 tahun. Ia kemudian mulai mencatatkan rekor, menjadi pemain termuda yang pernah tampil dalam pertandingan Liga Champions sebelum menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Primer Inggris.
Perkembangannya belum menunjukkan tanda-tanda melambat pada musim ini. Dowman memainkan peran penting dalam kemenangan terbaru Arsenal atas Ipswich Town di Piala Carabao, dengan menunjukkan ketajamannya dalam penyelesaian akhir lewat dua gol.
- Getty Images Sport
Persiapan Liga Champions
Remaja itu diperkirakan masuk skuad pertandingan saat Arsenal bersiap menghadapi Lille di Liga Champions pada Selasa malam. Arsenal ingin menjaga momentum di kompetisi Eropa, dan Dowman menjadi opsi nyata bagi Arteta untuk dimainkan dari bangku cadangan. Sang pelatih telah menunjukkan kesediaan untuk memercayai para pemain mudanya dalam situasi bertekanan tinggi jika mereka memperlihatkan sikap mental yang tepat selama latihan.
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