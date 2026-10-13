Arteta meyakini perhatian dari pemain sekaliber Messi menjadi bukti kerja keras yang telah dilakukan pemain muda itu di akademi Hale End. Sang manajer ingin memastikan sorotan yang semakin besar tidak mengalihkan fokus sang pemain dari perkembangannya, meski ia mengakui pujian seperti itu jarang diterima pemain seusia Dowman. Arteta ditanya secara khusus tentang karakteristik apa yang mungkin membuat Messi menyoroti gelandang kelahiran London itu. “Dia punya sesuatu yang istimewa,” katanya.

Sang manajer jelas merasa pemain itu memiliki kualitas teknik yang membedakannya dari pemain lain seusianya, bahkan dari mereka yang beberapa tahun lebih tua. “Dalam beberapa penampilannya, dia sudah melakukan hal-hal luar biasa. Dia adalah sosok dengan bakat istimewa. Menyaksikannya bermain sungguh menyenangkan. Cara dia bergerak, cara dia menyentuh bola, cara dia membawa diri, semuanya berbeda. Itulah yang membuatnya unik,” tambah pelatih asal Spanyol itu.